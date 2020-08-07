Транспортный налог на отечественные машины предложили отменить

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой поддержать владельцев российских автомобилей, отменив для них транспортный налог. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — считает парламентарий. Он просит Минфин проанализировать, насколько реально внедрить такую идею.

В России транспортный налог начисляется исходя из мощности двигателя машины. Чем она выше, тем больше ставка. Так, максимальный тариф 150 рублей за лошадиную силу действует в Москве для двигателей отдачей выше 250 л.с. Возраст, стоимость и интенсивность эксплуатации транспортного средства не учитываются.