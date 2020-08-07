Транспортный налог на отечественные машины предложили отменить
Кирилл Малышев
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой поддержать владельцев российских автомобилей, отменив для них транспортный налог. Об этом сообщает РИА Новости.
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — считает парламентарий. Он просит Минфин проанализировать, насколько реально внедрить такую идею.
В России транспортный налог начисляется исходя из мощности двигателя машины. Чем она выше, тем больше ставка. Так, максимальный тариф 150 рублей за лошадиную силу действует в Москве для двигателей отдачей выше 250 л.с. Возраст, стоимость и интенсивность эксплуатации транспортного средства не учитываются.
Месяц назад член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил в адрес МВД письмо с предложением отменить часть транспортного налога для водителей, которые не ездят шесть месяцев и более в течение одного года. В качестве меры обеспечения депутат выдвинул идею приостанавливать регистрацию транспорта со сдачей номерных знаков в ГАИ на бесплатное хранение.