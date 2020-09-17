Опять минус: как в реальности продавались новые автомобили в России в августе

Исследование: какие машины ищут россияне и на что обращают внимание при покупке

Про бизнес

Команда Авто.ру провела исследование, чтобы узнать о планах россиян на покупку нового авто­мобиля. Для этого эксперты опросили пользо­вателей, которые недавно искали новые машины на Авто.ру, и узнали, автомобили в каком ценовом сегменте они смотрели, какие комп­лектации и опции хотели бы получить, на какую сумму готовы увеличить бюджет покупки и о многом другом.

Россияне готовы покупать новые автомобили

Пожалуй, один из самых важных выводов исследования: 79% респондентов планируют купить новый автомобиль в ближайшее время или купили его недавно.

Треть автовладельцев не планируют продавать машины, которыми уже владеют. Чуть меньше половины решивших поменять авто­мобиль готовы восполь­зоваться программой trade-in у дилеров. Остальные нацелены продать машину само­стоятельно. В то же время две трети из них признались, что, если автосалон предложит хорошую скидку на новый автомобиль, они передумают и рассмотрят трейд-ин.

Покупатели ждут скидок

Сдавая свой автомобиль в трейд-ин, россияне рассчиты­вают получить скидку на новый. Самый популярный размер желаемого «дисконта» — 200 000 ₽, на него ориенти­руются треть опрошенных. Среди них 35% — покупатели автомобилей дороже 2 000 000 ₽.

Самые популярные автомобили — бюджетные

Однако больше половины участников опроса подыски­вают машину дешевле 1 500 000 ₽: их в 4 раза больше, чем тех, кто намерен купить автомобиль дороже 2,5 миллиона рублей.

Однако 69% респондентов готовы увеличить бюджет покупки в случае необхо­димости: большинство из них в состоянии доплатить 5–15% от цены и только 7% могут позволить «подвинуться» на треть. Тем не менее, почти все опрошенные — 88% — намерены поторговаться с дилером за скидку, а половина покупателей сказали, что могут объехать все автосалоны в поисках наилучшего пред­ложения. Ещё 40% респондентов собираются сравнить условия лишь пары дилерских центров.

Тратить много времени на поиски подходящей машины во всех авто­салонах города готовы покупатели самого дорогого сегмента машин: найти лучшую цену намерены 63% из них. Среди покупателей машин дешевле 2 500 000 ₽ лишь каждый второй планирует обратиться больше чем в 1–2 автосалона.

Самые популярные комплектации — cредние

62% пользователей ищут автомобиль в средней комплектации. Однако, чем дороже автомобиль, тем больше покупателей склоняются к более дорогим его испол­нениям: например, машину дешевле миллиона в «максималке» выбирают только 19% клиентов, а в ценовом диапазоне 1 500 0002 500 000 ₽ — уже треть. Машины самого дорогого сегмента большин­ство респондентов предпочитает покупать в «топе» — таких насчиты­вается 63%.

Покупатели готовы ждать «свой» автомобиль и не хотят покупать аксессуары у дилеров

Подавляющее большинство респондентов — 75 процентов — готовы подождать автомобиль в нужной комплектации, если его нет в наличии. При этом половина пользователей предпочтут рассмотреть к покупке автомобиль классом выше, но в менее «богатой» комплектации, чем очень богато оснащённый автомобиль, но более низкого класса.

Всего 30% клиентов планируют купить допоборудо­вание у дилера. Но чем дороже автомобиль, тем доля таких клиентов выше: среди покупателей недорогих машин (до 1 500 000 ₽) — их около 28%, до 2 500 000 ₽ — 33%, дороже 2 500 000 ₽ — уже больше 41%.

Опции мечты — автопилот и пулемёты

Среди «опций мечты» для покупателей автомобилей ценой до 1 500 000 ₽ чаще встречаются обыденные для современных машин функции: кондици­онер или климат-контроль, «зимний пакет» (подогрев руля, ветрового стекла, сидений и т.д.), камеры заднего вида или кругового обзора — этим опциям отдали пред­почтение четверть респондентов. Хотя мечты некоторых автомо­билистов шире и принадлежат миру более дорогих машин: будущие автовладельцы грезят, например, о панорамной крыше или цифровой «приборке» с проекционным дисплеем.

В машинах в среднем ценовом сегменте (до 2 500 000 ₽) автомо­билисты хотели бы иметь автопилот и другие помощники управления (ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и т.д.), «зимние опции», панорамную крышу или люк.

В дорогих автомобилях «опции мечты» — это автопилот, кресла с функцией массажа, панорамная крыша, камеры кругового обзора и «топовая» оптика.

А ещё автомобилисты мечтают об опции «никаких поломок», о крыльях — чтобы летать над пробками, и даже о пулемётах «как у Джеймса Бонда». Наконец, некоторым очень хочется иметь личного водителя и мощный мотор.

Самые важные параметры при выборе — надёжность и... цвет

В приоритете россиян — надёжность автомобиля. На этот параметр смотрят в 3,5 раза чаще, чем на удобство салона, и в 6 раз чаще, чем на внешний вид машины. А вот отделка интерьера пользо­вателей интересует даже меньше, чем имидж бренда и статус автомобиля.

Для 56% респондентов очень важным оказался цвет новой машины: они купят только тот, что выбрали. Покупателей, которым скидка важнее цвета, втрое меньше.

Что лучше покупать?

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