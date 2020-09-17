Исследование: какие машины ищут россияне и на что обращают внимание при покупке

Покупатели готовы ждать «свой» автомобиль и не хотят покупать аксессуары у дилеров

Подавляющее большинство респондентов — 75 процентов — готовы подождать автомобиль в нужной комплектации, если его нет в наличии. При этом половина пользователей предпочтут рассмотреть к покупке автомобиль классом выше, но в менее «богатой» комплектации, чем очень богато оснащённый автомобиль, но более низкого класса.

Всего 30% клиентов планируют купить допоборудо­вание у дилера. Но чем дороже автомобиль, тем доля таких клиентов выше: среди покупателей недорогих машин (до 1 500 000 ₽) — их около 28%, до 2 500 000 ₽ — 33%, дороже 2 500 000 ₽ — уже больше 41%.

Опции мечты — автопилот и пулемёты

Среди «опций мечты» для покупателей автомобилей ценой до 1 500 000 ₽ чаще встречаются обыденные для современных машин функции: кондици­онер или климат-контроль, «зимний пакет» (подогрев руля, ветрового стекла, сидений и т.д.), камеры заднего вида или кругового обзора — этим опциям отдали пред­почтение четверть респондентов. Хотя мечты некоторых автомо­билистов шире и принадлежат миру более дорогих машин: будущие автовладельцы грезят, например, о панорамной крыше или цифровой «приборке» с проекционным дисплеем.

В машинах в среднем ценовом сегменте (до 2 500 000 ₽) автомо­билисты хотели бы иметь автопилот и другие помощники управления (ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и т.д.), «зимние опции», панорамную крышу или люк.

В дорогих автомобилях «опции мечты» — это автопилот, кресла с функцией массажа, панорамная крыша, камеры кругового обзора и «топовая» оптика.

А ещё автомобилисты мечтают об опции «никаких поломок», о крыльях — чтобы летать над пробками, и даже о пулемётах «как у Джеймса Бонда». Наконец, некоторым очень хочется иметь личного водителя и мощный мотор.

Самые важные параметры при выборе — надёжность и... цвет

В приоритете россиян — надёжность автомобиля. На этот параметр смотрят в 3,5 раза чаще, чем на удобство салона, и в 6 раз чаще, чем на внешний вид машины. А вот отделка интерьера пользо­вателей интересует даже меньше, чем имидж бренда и статус автомобиля.