Исследование: какие машины ищут россияне и на что обращают внимание при покупке
Команда Авто.ру провела исследование, чтобы узнать о планах россиян на покупку нового автомобиля. Для этого эксперты опросили пользователей, которые недавно искали новые машины на Авто.ру, и узнали, автомобили в каком ценовом сегменте они смотрели, какие комплектации и опции хотели бы получить, на какую сумму готовы увеличить бюджет покупки и о многом другом.
Россияне готовы покупать новые автомобили
Пожалуй, один из самых важных выводов исследования: 79% респондентов планируют купить новый автомобиль в ближайшее время или купили его недавно.
Треть автовладельцев не планируют продавать машины, которыми уже владеют. Чуть меньше половины решивших поменять автомобиль готовы воспользоваться программой
Покупатели ждут скидок
Сдавая свой автомобиль в трейд-ин, россияне рассчитывают получить скидку на новый. Самый популярный размер желаемого «дисконта» —
Самые популярные автомобили — бюджетные
Однако больше половины участников опроса подыскивают машину дешевле
Однако 69% респондентов готовы увеличить бюджет покупки в случае необходимости: большинство из них в состоянии доплатить 5–15% от цены и только 7% могут позволить «подвинуться» на треть. Тем не менее, почти все опрошенные — 88% — намерены поторговаться с дилером за скидку, а половина покупателей сказали, что могут объехать все автосалоны в поисках наилучшего предложения. Ещё 40% респондентов собираются сравнить условия лишь пары дилерских центров.
Тратить много времени на поиски подходящей машины во всех автосалонах города готовы покупатели самого дорогого сегмента машин: найти лучшую цену намерены 63% из них. Среди покупателей машин дешевле
Самые популярные комплектации — cредние
62% пользователей ищут автомобиль в средней комплектации. Однако, чем дороже автомобиль, тем больше покупателей склоняются к более дорогим его исполнениям: например, машину дешевле миллиона в «максималке» выбирают только 19% клиентов, а в ценовом диапазоне
Покупатели готовы ждать «свой» автомобиль и не хотят покупать аксессуары у дилеров
Подавляющее большинство респондентов — 75 процентов — готовы подождать автомобиль в нужной комплектации, если его нет в наличии. При этом половина пользователей предпочтут рассмотреть к покупке автомобиль классом выше, но в менее «богатой» комплектации, чем очень богато оснащённый автомобиль, но более низкого класса.
Всего 30% клиентов планируют купить допоборудование у дилера. Но чем дороже автомобиль, тем доля таких клиентов выше: среди покупателей недорогих машин (до
Опции мечты — автопилот и пулемёты
Среди «опций мечты» для покупателей автомобилей ценой до
В машинах в среднем ценовом сегменте (до
В дорогих автомобилях «опции мечты» — это автопилот, кресла с функцией массажа, панорамная крыша, камеры кругового обзора и «топовая» оптика.
А ещё автомобилисты мечтают об опции «никаких поломок», о крыльях — чтобы летать над пробками, и даже о пулемётах «как у Джеймса Бонда». Наконец, некоторым очень хочется иметь личного водителя и мощный мотор.
Самые важные параметры при выборе — надёжность и... цвет
В приоритете россиян — надёжность автомобиля. На этот параметр смотрят в 3,5 раза чаще, чем на удобство салона, и в 6 раз чаще, чем на внешний вид машины. А вот отделка интерьера пользователей интересует даже меньше, чем имидж бренда и статус автомобиля.
Для 56% респондентов очень важным оказался цвет новой машины: они купят только тот, что выбрали. Покупателей, которым скидка важнее цвета, втрое меньше.