Квиз: что значит эта аббревиатура?

ДПС, СТС, AMG — с этими сокращениями всё, кажется, понятно. Но что, если копнуть глубже и попытаться вспомнить или угадать куда менее раскрученные аббревиатуры? Во-первых, это любопытно, а во-вторых, полезно. Всякий раз в нас бросают кучу букв, рассказывая о новых WLTP, восхитительных MBUX, совершенных PDK и прочих полезных SPAS. Что всё это значит? Давайте попробуем выяснить!

Всё как обычно: мы задаём вопрос, а вы отвечаете. По возможности — верно...