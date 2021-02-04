Можно повернуть с трамвайных путей налево или нет: задача на знание ПДД с подвохом

Квиз: что значит эта аббревиатура?

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Константин Новацкий

ДПС, СТС, AMG — с этими сокращениями всё, кажется, понятно. Но что, если копнуть глубже и попытаться вспомнить или угадать куда менее раскрученные аббревиатуры? Во-первых, это любопытно, а во-вторых, полезно. Всякий раз в нас бросают кучу букв, рассказывая о новых WLTP, восхитительных MBUX, совершенных PDK и прочих полезных SPAS. Что всё это значит? Давайте попробуем выяснить!

Всё как обычно: мы задаём вопрос, а вы отвечаете. По возможности — верно...

  • Поехали! Что такое ESC?

  • Что означает MBUX? Это система, механизм или модель автомобиля?

  • Ок, а что такое MPS?

  • Как насчёт PDK? Что это такое?

  • AYC. Припоминаете эту аббревиатуру?

  • Вот мы добрались до четырёх букв. Что значит аббревиатура BLIS?

  • Ещё одно интересное обозначение: CLAR. Что это такое?

  • Снова четыре буквы: NEDC. Что они обозначают?

  • Вернёмся к трём буквам. Что может значить BSM?

  • Продолжим усложнять. Что такое TLX?

  • ALA. Что же это такое, подскажите!

  • Ну, и такое: SPAS. Явно не праздник и точно не ТВ-канал. Но что?

Не забудь поделиться результатом в комментариях!

А вот ещё пара интересных квизов

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