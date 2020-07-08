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Король улиц: тесный тест Fiat 500 Abarth

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Андрей Шульдешов

В своё время малыш Fiat 500 Abarth стал настоящим спасением для тех, кто мечтал приобщиться к гонкам, но не мог себе этого позволить. Маленький, юркий, доступный, он оказался настоящим входным билетом в мир любительского автоспорта. 

Спустя годы Fiat 500 Abarth сохранил узнаваемый дизайн, но стал мощнее, быстрее и... дороже. Актуален ли ещё лозунг «В воскресенье на трассе, в понедельник – в офисе», или Abarth уже не в силах очаровать городских любителей автоспорта? Алексей Гусев выясняет это на тесных улицах спальных районов!

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