Abarth возобновит производство родстера 1966 года на современном шасси

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Дмитрий Елизаров
Компания Abarth подтвердила намерение наладить сборку ретро-спорткара 1000 SP. Как пишет Carscoops, новинка построена по мотивам одноимённого спорткара образца 1966 года, но будет базироваться на шасси Alfa Romeo 4C. Сколько именно родстеров планируется выпустить и по какой цене, пока не уточняется. Возможно, детали проекта компания раскроет во время его премьеры 20 октября в итальянской Падуе.
Впервые о проекте возрождения культовой для итальянской компании модели стало известно ещё в конце прошлого года, однако подтверждение запуска появилось только сейчас. В прошлом году сообщалось, что Abarth построит только пять таких автомобилей по цене от 200 тысяч евро.