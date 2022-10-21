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Abarth возобновит производство родстера 1966 года на современном шасси
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Abarth подтвердила намерение наладить сборку ретро-спорткара 1000 SP. Как пишет Carscoops, новинка построена по мотивам одноимённого спорткара образца 1966 года, но будет базироваться на шасси Alfa Romeo 4C. Сколько именно родстеров планируется выпустить и по какой цене, пока не уточняется. Возможно, детали проекта компания раскроет во время его премьеры 20 октября в итальянской Падуе.

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  • Выглядеть Abarth Classiсhe 1000 SP будет винтажно, но всё его «железо» позаимствуют у современной модели Alfa Romeo. Это касается как карбоново-алюминиевого шасси, так и двигателя — 1,75-литровой «турбочетвёрки» на 240 л.с. Кроме того, новинка получит мощные тормоза от Brembo.
  • Ожидается, что весить спорткар будет всего 1074 килограмма. Таким образом, даже с относительно компактным мотором он сможет разгоняться до 250 км/ч. Динамические характеристики родстера Abarth пока не сообщает.

Впервые о проекте возрождения культовой для итальянской компании модели стало известно ещё в конце прошлого года, однако подтверждение запуска появилось только сейчас. В прошлом году сообщалось, что Abarth построит только пять таких автомобилей по цене от 200 тысяч евро.

Симпатично вышло, верно?

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