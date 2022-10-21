Abarth возобновит производство родстера 1966 года на современном шасси

Компания Abarth подтвердила намерение наладить сборку ретро-спорткара 1000 SP. Как пишет Carscoops, новинка построена по мотивам одноимённого спорткара образца 1966 года, но будет базироваться на шасси Alfa Romeo 4C. Сколько именно родстеров планируется выпустить и по какой цене, пока не уточняется. Возможно, детали проекта компания раскроет во время его премьеры 20 октября в итальянской Падуе.