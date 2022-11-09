Abarth раскрыл дату и время премьеры «заряженного» электрокара Fiat 500e

Входящая в концерн Stellantis марка Abarth, которая долгие годы выступает придворным тюнером Fiat, анонсировала наступление «Новой эры Скорпиона» (щит с изображением скорпиона — фирменный символ Абарта). Через две недели, 22 ноября в 16:00 по московскому времени, состоится презентация совершенно нового — и вообще первого для бренда — электромобиля под названием Abarth New 500.