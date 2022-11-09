Выигравшую ралли Монте-Карло Lancia Delta S4 продали на аукционе за 116 миллионов рублей

Abarth раскрыл дату и время премьеры «заряженного» электрокара Fiat 500e
Новости

Александр Орехов

Входящая в концерн Stellantis марка Abarth, которая долгие годы выступает придворным тюнером Fiat, анонсировала наступление «Новой эры Скорпиона» (щит с изображением скорпиона — фирменный символ Абарта). Через две недели, 22 ноября в 16:00 по московскому времени, состоится презентация совершенно нового — и вообще первого для бренда — электромобиля под названием Abarth New 500.

  • Речь идёт о «заряженной» версии модели Fiat 500e, работу над которой глава Оливье Франсуа официально подтвердил в марте этого года. Её замаскированные прототипы начали попадаться охотникам за автомобильными новинками в начале мая. Официально подтверждено, что такой электромобиль получит более мощные тормозные механизмы, перенастроенную подвеску и специально созданный искусственный «саундтрек».
1/4

Прототип «заряженного» электрокара Abarth 500. Фото: Motor1.com

  • Также ожидаются альтернативные элементы обвеса, фирменный декор Abarth, оригинальные легкосплавные диски и некоторая прибавка мощности. Стандартный Fiat 500e, который выпускается как трехдверный хэтчбек и кабриолет, а также в асимметричном четырёхдверном кузове, имеет две модификации. Старшая из них оснащается 118-сильным электромотором и батареей на 42 киловатт-часа, развивает 100 км/ч за 9 секунд, разгоняется до максимальных 150 км/ч и может проехать до 320 километров на одном заряде (по циклу WLTP).
  • Ателье уверяет, что его исполнение New 500 — это «самый-самый Abarth» в истории. При этом пока не ясно, станет ли оно самым мощным и самым динамичным. К примеру, 695 Biposto весит менее тонны, оснащается 1,4-литровым 190-сильным турбомотором и развивает сотню за 5,9 секунды, тогда как масса Fiat 500e превышает 1,4 тонны.

Ранее в этом году Abarth представил лимитированную спецверсию модели 695, посвящённую последней официальной гонке купе 131.

Нравятся машины Abarth?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании