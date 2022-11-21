Компания Abarth посвятила рестомод юбилею гоночной трассы и собственному рекорду

Компания Abarth представила уникальный рестомод, который базируется на классическом Fiat 500. Трёхдверка со сложным именем Abarth Classiche 500 Record Monza '58 посвящена в первую очередь вековому юбилею гоночной трассы в итальянской Монце. Кроме того, рестомод призван напомнить о шести рекордах, которые в 1958 году были установлены на этой трассе при помощи почти стандартного Fiat 500.