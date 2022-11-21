В Италии можно недорого купить Lamborghini 1962 года. Правда, это трактор

Компания Abarth посвятила рестомод юбилею гоночной трассы и собственному рекорду
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Abarth представила уникальный рестомод, который базируется на классическом Fiat 500. Трёхдверка со сложным именем Abarth Classiche 500 Record Monza '58 посвящена в первую очередь вековому юбилею гоночной трассы в итальянской Монце. Кроме того, рестомод призван напомнить о шести рекордах, которые в 1958 году были установлены на этой трассе при помощи почти стандартного Fiat 500.

Читайте нас в Дзене!
1/6
  • Специальное мероприятие, длившееся неделю, Fiat организовала на гоночной трассе, чтобы развеять предубеждения покупателей перед дебютировавшим в 1957 году Fiat Nuova 500. Автомобильчик считали чересчур медленным и ненадёжным. Поэтому Fiat и Abarth продержали один из экземпляров на кольце целых семь дней.
  • В ходе заезда трёхдверка проехала 18,9 тысячи километров, установив в своём малолитражном классе несколько рекордов — например, по средней скорости, времени прохождения 15 тысяч километров и 10 тысяч миль.
  • Подготовленный Abarth Classiche рестомод базируется на более свежей версии Fiat 500 выпуска 1970 года. Однако хэтч наделили аутентичной окраской кузова, оптикой и жёсткой крышей вместо брезентового мягкого верха. В салон установили спортивные приборы Jaeger, а из всех посадочных мест осталось только водительское.
  • Объём двухцилиндрового мотора был увеличен до 595 кубических сантиметров при помощи официального тюнинг-кита Abarth для классических Fiat. Отдача мотора не называется. Штатный двигатель Fiat 500 этого года развивал 18 л.с., а на треке в Монце эксплуатировали 28-сильную версию.

Ещё один рестомод, который планирует выпустить Abarth, посвящён родстеру 1000 SP образца 1966 года. Компания построит пять современных реплик на шасси Alfa Romeo 4C.

Слышали про такой рекорд Fiat 500?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании