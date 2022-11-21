Компания Abarth посвятила рестомод юбилею гоночной трассы и собственному рекорду

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Рассекречена внешность первого «заряженного» электрокара Abarth
В Италии можно недорого купить Lamborghini 1962 года. Правда, это трактор
Дмитрий Елизаров
Компания Abarth представила уникальный рестомод, который базируется на классическом Fiat 500. Трёхдверка со сложным именем Abarth Classiche 500 Record Monza '58 посвящена в первую очередь вековому юбилею гоночной трассы в итальянской Монце. Кроме того, рестомод призван напомнить о шести рекордах, которые в 1958 году были установлены на этой трассе при помощи почти стандартного Fiat 500.
Ещё один рестомод, который планирует выпустить Abarth, посвящён родстеру 1000 SP образца 1966 года. Компания построит пять современных реплик на шасси Alfa Romeo 4C.