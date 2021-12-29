Abarth построит пять эксклюзивных родстеров на базе Alfa Romeo 4C

Компания Abarth, известная своими заряженными версиями автомобилей Fiat, построит пять экземпляров ретрородстера 1000 SP — прототип современного спорткара, ставшего попыткой возродить оригинальную модель 1966 года с тем же именем. Как утверждает издание Auto Italia, проект уже получил «зелёный свет» со стороны руководства фирмы.