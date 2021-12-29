Abarth построит пять эксклюзивных родстеров на базе Alfa Romeo 4C

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Видео: против пикапа Mercedes-Benz X-класса выставили хот-хэтч Fiat 500 от Abarth
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Компания Abarth, известная своими заряженными версиями автомобилей Fiat, построит пять экземпляров ретрородстера 1000 SP — прототип современного спорткара, ставшего попыткой возродить оригинальную модель 1966 года с тем же именем. Как утверждает издание Auto Italia, проект уже получил «зелёный свет» со стороны руководства фирмы.
Последней новинкой итальянского бренда стала очередная заряженная модификация трёхдверки Fiat 500 под названием 695 esseesse — её представили в июле. Основные отличия особого хэтча: дизайн кузова и салона, альтернативный выхлоп и 180-сильный 1,4-литровый турбомотор.