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Abarth построит пять эксклюзивных родстеров на базе Alfa Romeo 4C

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Дмитрий Елизаров

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Компания Abarth, известная своими заряженными версиями автомобилей Fiat, построит пять экземпляров ретрородстера 1000 SP — прототип современного спорткара, ставшего попыткой возродить оригинальную модель 1966 года с тем же именем. Как утверждает издание Auto Italia, проект уже получил «зелёный свет» со стороны руководства фирмы.

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  • Единственный пока Abarth 1000 SP был представлен в мае нынешнего года. Дочерняя компания концерна Fiat при помощи компактного спайдера решила отдать дань уважения спорткару, который во второй половине 1960‑х принёс марке множество побед на гоночных трассах.
  • Тогдашний 1000 SP (от Sport Prototipo) при длине 3,5 метра и весе менее полутонны оснащался доработанным до 105 л.с. мотором от серийного Fiat 600 и был способен разгоняться до 230 км﻿/﻿ч. Современная его версия базировалась на платформе средне­моторного купе Alfa Romeo 4C, которое наделили новым «пере­осмысленным» дизайном в ретростиле, но сохранили штатный для 4С двигатель. Это турбомотор объёмом 1,75 литра, развивающий 240 л.с.
  • Руководство компании Abarth заявляло, что идея постройки лёгкого спайдера на платформе 4С существо­вала ещё на этапе начала разработки спорткара Alfa Romeo в 2009 году и была учтена в его конструкции. Однако довести собственный проект до логического завершения Abarth смогла только к весне 2021 года, хотя продажи Alfa Romeo 4C стартовали ещё в 2013‑м. На момент премьеры пере­осмысленного 1000 SP предполагалось, что он так и останется концептом, но, судя по всему, намерения компании изначально были более серьёзными.
  • Издание Autoevolution утверждает, что каждый из пяти заплани­рованных к постройке Abarth 1000 SP обойдётся покупателям в сумму не менее 200 тысяч евро (16,6 миллиона рублей). Каким именно образом будет организован выпуск, пока неизвестно: потенциаль­ный «донор», купе Alfa Romeo 4C, снято с производства ещё в прошлом году.

Последней новинкой итальянского бренда стала очередная заряженная модификация трёхдверки Fiat 500 под названием 695 esseesse — её представили в июле. Основные отличия особого хэтча: дизайн кузова и салона, альтернативный выхлоп и 180-сильный 1,4-литровый турбомотор.

Крутая идея, верно?

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