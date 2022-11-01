Abarth научился оценивать удовольствие от вождения

По гоночному треку участники эксперимента проехали сначала за рулём, а потом в пассажирском кресле, при этом автомобилем управлял профессиональный гонщик. По сложному алгоритму было высчитано, что около трети эмоций за время заездов составляло водительское удовольствие, хотя отмечались и страх, и кратковременные состояния шока.