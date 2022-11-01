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Abarth научился оценивать удовольствие от вождения
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Дмитрий Елизаров

Компания Abarth поставила необычный эксперимент: как пишет Motor1, вместе со специалистами британского университета Лафборо автопроизводитель попытался аппаратно замерить удовольствие от вождения, которое получает человек за рулём. Эксперимент провели на одной из британских гоночных трасс.

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  • На хэтчбеки Fiat 500, доработанные в Abarth, установили специально разработанную систему датчиков. Во время заезда она считывала биометрические показатели водителя и пассажира — частоту сердечных сокращений, артериальное давление и тому подобное. Кроме того, система включала в свой состав камеры, которые следили за выражением лиц.
  • По гоночному треку участники эксперимента проехали сначала за рулём, а потом в пассажирском кресле, при этом автомобилем управлял профессиональный гонщик. По сложному алгоритму было высчитано, что около трети эмоций за время заездов составляло водительское удовольствие, хотя отмечались и страх, и кратковременные состояния шока.
  • Представитель университета доктор Дэйл Эслигер заявил, что пока возможности системы ограничены. Но он рассчитывает на дальнейшее развитие этой технологии, так как она может пригодиться производителям при разработке новых моделей автомобилей.

Abarth ранее заявляла о намерении пополнить свою линейку лимитированным спорткаром 1000 SP: это реплика родстера образца 1966 года на современном шасси. Построят спорткары на платформе Alfa Romeo 4C.

А вы чувствуете удовольствие за рулём?

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