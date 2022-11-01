Abarth научился оценивать удовольствие от вождения

Материал по теме
Особую серию Abarth 695 посвятили 40-летию финальной гонки легендарного купе 131
На продажу выставлен гоночный Ford GT из карбона
Дмитрий Елизаров
Компания Abarth поставила необычный эксперимент: как пишет Motor1, вместе со специалистами британского университета Лафборо автопроизводитель попытался аппаратно замерить удовольствие от вождения, которое получает человек за рулём. Эксперимент провели на одной из британских гоночных трасс.
Abarth ранее заявляла о намерении пополнить свою линейку лимитированным спорткаром 1000 SP: это реплика родстера образца 1966 года на современном шасси. Построят спорткары на платформе Alfa Romeo 4C.