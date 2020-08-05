Появились фото соперника Audi e-tron от BMW

В Саудовской Аравии найдено кладбище автомобилей «Волга»

Новости

Артём Шахнович

В Саудовской Аравии обнаружен склад с частично разобранными советскими седанами. Там же брошены «Москвичи» и BMW. Фото­графии находки публикует Carakoom.

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  • Кладбище отечественной техники расположено на окраине города Мекка в недо­строенном здании. Большинство машин на фото­графии — это ГАЗ-21 «Волга». Все седаны окрашены в голубой цвет, что предпо­ложительно указывает на их работу в таксопарке.

  • В настоящее время «Волги» разукомплекто­ваны. У них отсут­ствуют двигатели, оптика, кузовные детали. Некоторые стёкла разбиты, колёса спущены. Судя по слою грязи и песка на кузовах, автомобили стоят уже очень давно.

  • Рядом находятся «Москвичи» и седан BMW 1600, у которого отсут­ствуют пассажирская дверь и крышка капота.

  • Весной этого года в Великобритании была найдена свалка с заброшенными Ладами. Судя по сохранив­шимся номерным знакам, все эти машины были проданы с 1991 по 1997 год.

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