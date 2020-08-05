В Саудовской Аравии найдено кладбище автомобилей «Волга»
Артём Шахнович
В Саудовской Аравии обнаружен склад с частично разобранными советскими седанами. Там же брошены «Москвичи» и BMW. Фотографии находки публикует Carakoom.
Кладбище отечественной техники расположено на окраине города Мекка в недостроенном здании. Большинство машин на фотографии — это
ГАЗ-21«Волга». Все седаны окрашены в голубой цвет, что предположительно указывает на их работу в таксопарке.
В настоящее время «Волги» разукомплектованы. У них отсутствуют двигатели, оптика, кузовные детали. Некоторые стёкла разбиты, колёса спущены. Судя по слою грязи и песка на кузовах, автомобили стоят уже очень давно.
Рядом находятся «Москвичи» и седан BMW 1600, у которого отсутствуют пассажирская дверь и крышка капота.
Весной этого года в Великобритании была найдена свалка с заброшенными Ладами. Судя по сохранившимся номерным знакам, все эти машины были проданы с 1991 по 1997 год.