В Саудовской Аравии найдено кладбище автомобилей «Волга»

Кладбище отечественной техники расположено на окраине города Мекка в недо­строенном здании. Большинство машин на фото­графии — это ГАЗ-21 «Волга». Все седаны окрашены в голубой цвет, что предпо­ложительно указывает на их работу в таксопарке.

В настоящее время «Волги» разукомплекто­ваны. У них отсут­ствуют двигатели, оптика, кузовные детали. Некоторые стёкла разбиты, колёса спущены. Судя по слою грязи и песка на кузовах, автомобили стоят уже очень давно.

Рядом находятся «Москвичи» и седан BMW 1600, у которого отсут­ствуют пассажирская дверь и крышка капота.