«Почта России» решила судьбу кладбища Мерседесов

В ноябре ведомством будет проведена комплексная оценка автомобилей, работавших на доставке посылок. Машины, которые сочтут непригодными для дальнейшей эксплуатации, будут утилизированы, а оставшиеся ведомство собирается распродать на открытых аукционных площадках. Такие фургоны и грузовики покупают в основном под восстановление.

Всего, по данным «Почты России», на ставшей знаменитой стоянке хранится 103 автомобиля разных марок. Выпущены они были от 10 до 12 лет назад и на данный момент выведены из состава действующего автопарка. Отмечается также, что в одном из почтовых отделений Московской области работает настоящий «миллионник»: пробег фургона марки Mercedes-Benz с 2005 года превысил миллион километров.