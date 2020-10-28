«Почта России» решила судьбу кладбища Мерседесов
Дмитрий Елизаров
«Почта России» заявила, что обнаруженные несколько дней назад на стоянке в Москве брошенные почтовые фургоны Mercedes-Benz будут распроданы. Об этом сообщает агентство «Москва». По его данным, средний пробег ведомственных машин — 505 тысяч километров, и копились они на стоянке не один год.
В ноябре ведомством будет проведена комплексная оценка автомобилей, работавших на доставке посылок. Машины, которые сочтут непригодными для дальнейшей эксплуатации, будут утилизированы, а оставшиеся ведомство собирается распродать на открытых аукционных площадках. Такие фургоны и грузовики покупают в основном под восстановление.
Всего, по данным «Почты России», на ставшей знаменитой стоянке хранится 103 автомобиля разных марок. Выпущены они были от 10 до 12 лет назад и на данный момент выведены из состава действующего автопарка. Отмечается также, что в одном из почтовых отделений Московской области работает настоящий «миллионник»: пробег фургона марки Mercedes-Benz с 2005 года превысил миллион километров.
«Кладбище фургонов» в одной из столичных промзон обнаружили авторы канала ComDig Urban Exploration на Яндекс.Дзен. Позже стало известно, что закрытая стоянка является частью одной из автобаз «Почты России».