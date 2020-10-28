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«Почта России» решила судьбу кладбища Мерседесов

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Дмитрий Елизаров

«Почта России» заявила, что обнаруженные несколько дней назад на стоянке в Москве брошенные почтовые фургоны Mercedes-Benz будут распроданы. Об этом сообщает агентство «Москва». По его данным, средний пробег ведомственных машин — 505 тысяч километров, и копились они на стоянке не один год.

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  • В ноябре ведомством будет проведена комплексная оценка автомобилей, работавших на доставке посылок. Машины, которые сочтут непригодными для дальнейшей эксплуатации, будут утилизированы, а оставшиеся ведомство собирается распродать на открытых аукционных площадках. Такие фургоны и грузовики покупают в основном под восстановление.

  • Всего, по данным «Почты России», на ставшей знаменитой стоянке хранится 103 автомобиля разных марок. Выпущены они были от 10 до 12 лет назад и на данный момент выведены из состава действующего автопарка. Отмечается также, что в одном из почтовых отделений Московской области работает настоящий «миллионник»: пробег фургона марки Mercedes-Benz с 2005 года превысил миллион километров.

  • «Кладбище фургонов» в одной из столичных промзон обнаружили авторы канала ComDig Urban Exploration на Яндекс.Дзен. Позже стало известно, что закрытая стоянка является частью одной из автобаз «Почты России».

Любите порой побродить по заброшенным местам?

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