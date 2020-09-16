В Подмосковье нашли брошенным спорткар, похожий на редчайший Porsche 959
Дмитрий Елизаров
В инстаграм-аккаунте специалиста по редким автомобилям Александра Москвина появились фотографии полуразрушенного автомобиля, очень похожего на крайне редкий и дорогой Porsche 959. Однако подписчики аккаунта быстро распознали подделку.
Автомобиль на фото местами покрыт ржавчиной, засыпан листвой и помят. Боковые и задние стёкла спорткара отсутствуют, что позволило заглянуть и в салон, который тоже пребывает в удручающем состоянии. Можно разглядеть неоригинальное рулевое колесо.
Комментаторы поста по большей части выражали сожаление тем, что такой редкий автомобиль бросили в буквальном смысле под забором. Однако некоторые подписчики отметили кое-какие несообразности, заставляющие заподозрить в спорткаре либо подделку, либо осознанную реплику не слишком высокого качества.
Главным образом сомнения в аутентичности
959-говызвали очертания задней части, которая короче, чем у оригинала, и колёсные диски. На Porsche 959 колёса крепятся при помощи центральной гайки, а у автомобиля на фото хорошо различимы обычные ступицы с пятью болтами.
По сведениям самого автора фотографий, автомобиль находится на этом месте уже около 10 лет, а представляет он собой реплику Porsche 959 на базе Porsche 911 Turbo
930-йсерии. Александр Москвин утверждает, что оригинальных 959-хв России нет.
Если бы спорткар, запечатлённый на фотографиях, действительно был Porsche 959, то даже в таком состоянии он стоил бы несколько сотен тысяч долларов. В 2018 году на аукционе Mecum одно из таких купе, серьёзно пострадавшее в аварии, продали за 425 тысяч долларов.