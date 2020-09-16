Появились фото экстремальной модификации Ford Bronco

В Подмосковье нашли брошенным спорткар, похожий на редчайший Porsche 959

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Дмитрий Елизаров

В инстаграм-аккаунте специалиста по редким авто­мобилям Александра Москвина появились фото­графии полу­разру­шенного автомобиля, очень похожего на крайне редкий и дорогой Porsche 959. Однако подписчики аккаунта быстро распознали подделку.

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  • Автомобиль на фото местами покрыт ржавчиной, засыпан листвой и помят. Боковые и задние стёкла спорткара отсут­ствуют, что позволило заглянуть и в салон, который тоже пребывает в удручающем состоянии. Можно разглядеть неоригинальное рулевое колесо.

  • Комментаторы поста по большей части выражали сожаление тем, что такой редкий автомобиль бросили в буквальном смысле под забором. Однако некоторые подписчики отметили кое-какие несо­образ­ности, застав­ляющие заподозрить в спорткаре либо подделку, либо осознанную реплику не слишком высокого качества.

  • Главным образом сомнения в аутентич­ности 959-го вызвали очертания задней части, которая короче, чем у оригинала, и колёсные диски. На Porsche 959 колёса крепятся при помощи центральной гайки, а у автомобиля на фото хорошо различимы обычные ступицы с пятью болтами.

  • По сведениям самого автора фото­графий, автомобиль находится на этом месте уже около 10 лет, а представляет он собой реплику Porsche 959 на базе Porsche 911 Turbo 930-й серии. Александр Москвин утверждает, что оригинальных 959-х в России нет.

  • Если бы спорткар, запечатлённый на фото­графиях, действительно был Porsche 959, то даже в таком состоянии он стоил бы несколько сотен тысяч долларов. В 2018 году на аукционе Mecum одно из таких купе, серьёзно пострадавшее в аварии, продали за 425 тысяч долларов.

А вам жаль этот Porsche?

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