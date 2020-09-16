В Подмосковье нашли брошенным спорткар, похожий на редчайший Porsche 959

Автомобиль на фото местами покрыт ржавчиной, засыпан листвой и помят. Боковые и задние стёкла спорткара отсут­ствуют, что позволило заглянуть и в салон, который тоже пребывает в удручающем состоянии. Можно разглядеть неоригинальное рулевое колесо.

Комментаторы поста по большей части выражали сожаление тем, что такой редкий автомобиль бросили в буквальном смысле под забором. Однако некоторые подписчики отметили кое-какие несо­образ­ности, застав­ляющие заподозрить в спорткаре либо подделку, либо осознанную реплику не слишком высокого качества.

Главным образом сомнения в аутентич­ности 959-го вызвали очертания задней части, которая короче, чем у оригинала, и колёсные диски. На Porsche 959 колёса крепятся при помощи центральной гайки, а у автомобиля на фото хорошо различимы обычные ступицы с пятью болтами.

По сведениям самого автора фото­графий, автомобиль находится на этом месте уже около 10 лет, а представляет он собой реплику Porsche 959 на базе Porsche 911 Turbo 930-й серии. Александр Москвин утверждает, что оригинальных 959-х в России нет.