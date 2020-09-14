Под Иваново сфотографировали заброшенное КБ АЗЛК с прототипами

На фотографиях можно увидеть незакончен­ный полно­размерный макет кузова и компактную модель некоей двух­местной открытой машины. Кроме того, на некоторых фото видны дизайнер­ские скетчи, в которых угады­ваются различные варианты оформ­ления кузова мотоколяски «Кинешма».

Разрабатывался этот проект силами пред­приятия «Автоагрегат», которое распо­лагалось в одно­имённом городе Ивановской области и в советское время действи­тельно активно сотрудни­чало с московским АЗЛК. «Авто­агрегат» выпускал для этого предприятия широкий набор комплектующих.

По данным портала Rusautomobile, создание «Кинешмы» стартовало в начале 90-х годов прошлого века, когда «Авто­агрегат» прошёл процедуру акциониро­вания, а выпуск мотоколяски С-3Д в Серпухове был прекращён.

Первые образцы мотоколяски с заднемоторной компоновкой и мягким верхом появились в 1996 году: «Кинешма» была предназ­начена для использо­вания в сельской местности, для людей с ограни­ченными физическими возмож­ностями. На её основе были спроекти­рованы городской микро­автомобиль и даже «кроссовая» версия в стиле багги — без крыши, лобового стекла и дверей (судя по всему, макет именно этой моди­фикации запечатлён на одном из фото).

Своими силами на «Автоагрегате» смогли собрать только около 350 экзем­пляров мото­коляски, которые поступили в свободную продажу. Из-за отсутствия внешнего финансиро­вания проект «Кинешма» был закрыт в 2003 году.