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Под Иваново сфотографировали заброшенное КБ АЗЛК с прототипами

Новости

Дмитрий Елизаров

Пользователь соцсети ВКонтакте Сергей Рут опубликовал изображения заброшен­ного конст­руктор­ского бюро в Ивановской области, которое, по утверж­дению автора, ранее входило в структуру АЗЛК. По косвенным признакам можно заключить, что именно здесь разрабаты­вали мотоколяску «Кинешма».

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  • На фотографиях можно увидеть незакончен­ный полно­размерный макет кузова и компактную модель некоей двух­местной открытой машины. Кроме того, на некоторых фото видны дизайнер­ские скетчи, в которых угады­ваются различные варианты оформ­ления кузова мотоколяски «Кинешма».

  • Разрабатывался этот проект силами пред­приятия «Автоагрегат», которое распо­лагалось в одно­имённом городе Ивановской области и в советское время действи­тельно активно сотрудни­чало с московским АЗЛК. «Авто­агрегат» выпускал для этого предприятия широкий набор комплектующих.

  • По данным портала Rusautomobile, создание «Кинешмы» стартовало в начале 90-х годов прошлого века, когда «Авто­агрегат» прошёл процедуру акциониро­вания, а выпуск мотоколяски С-3Д в Серпухове был прекращён.

  • Первые образцы мотоколяски с заднемоторной компоновкой и мягким верхом появились в 1996 году: «Кинешма» была предназ­начена для использо­вания в сельской местности, для людей с ограни­ченными физическими возмож­ностями. На её основе были спроекти­рованы городской микро­автомобиль и даже «кроссовая» версия в стиле багги — без крыши, лобового стекла и дверей (судя по всему, макет именно этой моди­фикации запечатлён на одном из фото).

  • Своими силами на «Автоагрегате» смогли собрать только около 350 экзем­пляров мото­коляски, которые поступили в свободную продажу. Из-за отсутствия внешнего финансиро­вания проект «Кинешма» был закрыт в 2003 году.

  • В мае нынешнего года стало известно о находке «капсулы времени» — «Москвиче-2140» 1983 года, наездившем всего 836 километров. Советский седан простоял в гараже более 35 лет.

Как считаете, выстрелила бы Кинешма в своё время?

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