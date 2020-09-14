Под Иваново сфотографировали заброшенное КБ АЗЛК с прототипами
Дмитрий Елизаров
Пользователь соцсети ВКонтакте Сергей Рут опубликовал изображения заброшенного конструкторского бюро в Ивановской области, которое, по утверждению автора, ранее входило в структуру АЗЛК. По косвенным признакам можно заключить, что именно здесь разрабатывали мотоколяску «Кинешма».
На фотографиях можно увидеть незаконченный полноразмерный макет кузова и компактную модель некоей двухместной открытой машины. Кроме того, на некоторых фото видны дизайнерские скетчи, в которых угадываются различные варианты оформления кузова мотоколяски «Кинешма».
Разрабатывался этот проект силами предприятия «Автоагрегат», которое располагалось в одноимённом городе Ивановской области и в советское время действительно активно сотрудничало с московским АЗЛК. «Автоагрегат» выпускал для этого предприятия широкий набор комплектующих.
По данным портала Rusautomobile, создание «Кинешмы» стартовало в начале
90-хгодов прошлого века, когда «Автоагрегат» прошёл процедуру акционирования, а выпуск мотоколяски С-3Дв Серпухове был прекращён.
Первые образцы мотоколяски с заднемоторной компоновкой и мягким верхом появились в 1996 году: «Кинешма» была предназначена для использования в сельской местности, для людей с ограниченными физическими возможностями. На её основе были спроектированы городской микроавтомобиль и даже «кроссовая» версия в стиле багги — без крыши, лобового стекла и дверей (судя по всему, макет именно этой модификации запечатлён на одном из фото).
Своими силами на «Автоагрегате» смогли собрать только около 350 экземпляров мотоколяски, которые поступили в свободную продажу.
Из-заотсутствия внешнего финансирования проект «Кинешма» был закрыт в 2003 году.
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