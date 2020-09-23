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Непонятно, как он туда попал: Jeep Wrangler бросили на горной велотрассе

Новости

Дмитрий Елизаров

Jeep Wrangler забрался в горы по велодорожке в районе городка Лома-Линда в Калифорнии, но вернуться на асфальт уже не смог. Фото­графии внедорожника, попавшего в курьёзную ситуацию, опубликованы в Фейсбуке пользователя Jun Castro.

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  • Эта территория считается закрытой для авто­мобилей, и каким образом водитель Jeep Wrangler преодолел барьеры, неясно. Непонятно также, как он смог пробраться по узкой тропе так далеко. Однако издание The Drive уточняет, что, если владельца внедорожника всё же вычислят, ему придётся заплатить штраф.

  • Эвакуация брошенного внедорожника также представ­ляется серьёзной проблемой. Судя по фото, водитель оставил машину на велотропе просто потому, что не решился продолжать движение. Узкая дорожка для вело­сипедов проходит по гребню холмов, а с обеих её сторон видны крутые обрывы.

  • Фотографии незадачливого внедорожника в Facebook меньше чем за сутки пере­постили около 3,4 тысячи раз. В коммен­тариях пользо­ватели предлагают различные способы спасения Рэнглера, но лидируют среди них предложения вызвать вертолёт или просто скатить внедорожник вниз своим ходом, предвари­тельно обновив страховку.

  • В мае нынешнего года в соцсетях появилось видео ещё одного курьёзного случая на бездорожье: болгарские велоси­педисты запечат­лели, как каменистую дорогу и небольшой ручей преодолевает спорткар Porsche 911 Carrera 4S.

Что теперь лучше сделать с забытым Рэнглером?

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