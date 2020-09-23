Непонятно, как он туда попал: Jeep Wrangler бросили на горной велотрассе
Дмитрий Елизаров
Jeep Wrangler забрался в горы по велодорожке в районе городка Лома-Линда в Калифорнии, но вернуться на асфальт уже не смог. Фотографии внедорожника, попавшего в курьёзную ситуацию, опубликованы в Фейсбуке пользователя Jun Castro.
Эта территория считается закрытой для автомобилей, и каким образом водитель Jeep Wrangler преодолел барьеры, неясно. Непонятно также, как он смог пробраться по узкой тропе так далеко. Однако издание The Drive уточняет, что, если владельца внедорожника всё же вычислят, ему придётся заплатить штраф.
Эвакуация брошенного внедорожника также представляется серьёзной проблемой. Судя по фото, водитель оставил машину на велотропе просто потому, что не решился продолжать движение. Узкая дорожка для велосипедов проходит по гребню холмов, а с обеих её сторон видны крутые обрывы.
Фотографии незадачливого внедорожника в Facebook меньше чем за сутки перепостили около 3,4 тысячи раз. В комментариях пользователи предлагают различные способы спасения Рэнглера, но лидируют среди них предложения вызвать вертолёт или просто скатить внедорожник вниз своим ходом, предварительно обновив страховку.
В мае нынешнего года в соцсетях появилось видео ещё одного курьёзного случая на бездорожье: болгарские велосипедисты запечатлели, как каменистую дорогу и небольшой ручей преодолевает спорткар Porsche 911 Carrera 4S.