В Японии найдено кладбище забытых культовых спорткаров
Артём Шахнович
YouTube-канал SAMMIT устроил онлайн-экскурсию по стоянке в Йокогаме, где брошены культовые японские автомобили прошлых лет.
На парковке под открытым небом находятся множество легендарных спортседанов Toyota Chaser JZX100. Автомобиль белого цвета в рестайлинговом кузове — это «заряженная» модификация Tourer V с рядным шестицилиндровым 2,5-литровым турбонаддувным двигателем 1JZ-GTE.
Рядом с Chaser — Toyota Mark II JZX90, спортивная модификация которого под названием Tourer V оснащалась 2,5-литровым двигателем 1JZ-GTE с двумя турбонагнетателями и без системы изменения фаз газораспределения, появившейся лишь на следующем поколении.
Запечатлён Nissan Skyline R34 с разукомплектованным салоном, с каркасом безопасности и спортивным креслом водителя. Доработки указывают на то, что машина готовилась под дрифт.
Интересная находка — Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition. Судя по внешнему виду, ралли-кар простаивает уже давно, как и находящийся неподалёку спортседан Nissan Skyline
GTS-tR32.
Ещё один интересный автомобиль — «заряженный» универсал Toyota Caldina
GT-T.Он оснащён 2,0-литровой «турбочетвёркой» 3S-GTEмощностью 260 л.с. и полным приводом.
Как говорит автор видеоролика, все представленные на стоянке машины продаются.