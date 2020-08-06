В Японии найдено кладбище забытых культовых спорткаров

Рядом с Chaser — Toyota Mark II JZX90, спортивная моди­фикация которого под названием Tourer V оснащалась 2,5-литровым двигателем 1JZ-GTE с двумя турбо­нагнетателями и без системы изменения фаз газорас­пределения, появив­шейся лишь на следующем поколении.

Запечатлён Nissan Skyline R34 с разукомп­лектованным салоном, с каркасом безопасности и спортив­ным креслом водителя. Доработки указывают на то, что машина готовилась под дрифт.

Интересная находка — Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition. Судя по внешнему виду, ралли-кар простаивает уже давно, как и находящийся неподалёку спортседан Nissan Skyline GTS-t R32.

Ещё один интересный автомобиль — «заряженный» универсал Toyota Caldina GT-T. Он оснащён 2,0-литровой «турбо­четвёркой» 3S-GTE мощностью 260 л.с. и полным приводом.