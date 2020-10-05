Забытый на 17 лет суперкар Ferrari Testarossa решили отремонтировать. Видео

В первом ролике автор канала рассказал, что пере­возка машины в его родную Велико­британию делает идею спасения Ferrari нерента­бельной, и отказался от покупки. Однако автомо­бильный коллекци­онер из Пуэрто-Рико смог выкупить суперкар после долгих пере­говоров, пишет Autoclassics. Он принялся за восстанов­ление сразу же.

План рассчитан на три месяца, по истечении которых Testarossa должна обрести коллекци­онное состояние. В опублико­ванном 20-минут ­ном видео показан результат первого месяца работы. С авто­мобиля сняли агрегаты, очистили салон, а кузов окрасили.