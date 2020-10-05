Забытый на 17 лет суперкар Ferrari Testarossa решили отремонтировать. Видео
Кирилл Малышев
Youtube-канал Ratarossa опубликовал продолжение истории с суперкаром Ferrari Testarossa, который на 17 лет забыли под солнцем Пуэрто-Рико прямо на улице.
В первом ролике автор канала рассказал, что перевозка машины в его родную Великобританию делает идею спасения Ferrari нерентабельной, и отказался от покупки. Однако автомобильный коллекционер из Пуэрто-Рико смог выкупить суперкар после долгих переговоров, пишет Autoclassics. Он принялся за восстановление сразу же.
План рассчитан на три месяца, по истечении которых Testarossa должна обрести коллекционное состояние. В опубликованном
20-минутном видео показан результат первого месяца работы. С автомобиля сняли агрегаты, очистили салон, а кузов окрасили.
Ferrari Testarossa производили с 1984 по 1991 год с
12-цилиндровым двигателем объёмом 4,9 литра мощностью 390 лошадиных сил. Экземпляр на видео был выпущен в 1988 году, и на его одометре всего 24 000 километров. Покупателю он обошёлся в 30 000 долларов (2,3 миллиона рублей).