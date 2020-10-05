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Забытый на 17 лет суперкар Ferrari Testarossa решили отремонтировать. Видео

Новости

Кирилл Малышев

Youtube-канал Ratarossa опубликовал продолжение истории с суперкаром Ferrari Testarossa, который на 17 лет забыли под солнцем Пуэрто-Рико прямо на улице.

  • В первом ролике автор канала рассказал, что пере­возка машины в его родную Велико­британию делает идею спасения Ferrari нерента­бельной, и отказался от покупки. Однако автомо­бильный коллекци­онер из Пуэрто-Рико смог выкупить суперкар после долгих пере­говоров, пишет Autoclassics. Он принялся за восстанов­ление сразу же.

  • План рассчитан на три месяца, по истечении которых Testarossa должна обрести коллекци­онное состояние. В опублико­ванном 20-минут­ном видео показан результат первого месяца работы. С авто­мобиля сняли агрегаты, очистили салон, а кузов окрасили.

  • Ferrari Testarossa производили с 1984 по 1991 год с 12-цилин­д­ровым двигателем объёмом 4,9 литра мощностью 390 лошадиных сил. Экзем­пляр на видео был выпущен в 1988 году, и на его одометре всего 24 000 километров. Покупателю он обошёлся в 30 000 долларов (2,3 миллиона рублей).

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