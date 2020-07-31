Суперкар Ferrari Testarossa бросили под пуэрториканским солнцем на 17 лет
Кирилл Малышев
Владелец суперкара Ferrari Testarossa из Пуэрто-Рико не пользовался своей машиной 17 лет. Всё это время она стояла на улице под палящим солнцем. История получила огласку благодаря Youtube-блогеру Ratarossa из Великобритании.
Он вышел на хозяина машины, законного и единственного, и попросил снять на видео её состояние. Салон и кузов не пощадило жаркое солнце — они требуют тщательного восстановления.
Владелец выставил автомобиль на продажу и просил за него всего лишь 30 000 долларов (2,2 миллиона рублей). В Великобритании Ferrari Testarossa в хорошем состоянии можно продать в три-четыре раза дороже. Прикинув затраты на перевозку суперкара к себе, блогер от покупки отказался.
Ferrari Testarossa собирали в Маранелло с 1984 по 1991 год. Купе оснащено
12-цилиндровым мотором объёмом 4,9 литра мощностью 390 сил. В 1986-мпостроили единственный спайдер этой модели.