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Суперкар Ferrari Testarossa бросили под пуэрториканским солнцем на 17 лет

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Кирилл Малышев

Владелец суперкара Ferrari Testarossa из Пуэрто-Рико не пользо­вался своей машиной 17 лет. Всё это время она стояла на улице под палящим солнцем. История получила огласку благодаря Youtube-блогеру Ratarossa из Великобритании.

  • Он вышел на хозяина машины, законного и един­ственного, и попросил снять на видео её состояние. Салон и кузов не пощадило жаркое солнце — они требуют тщательного восстанов­ления.

  • Владелец выставил автомобиль на продажу и просил за него всего лишь 30 000 долларов (2,2 миллиона рублей). В Велико­британии Ferrari Testarossa в хорошем состоянии можно продать в три-четыре раза дороже. Прикинув затраты на перевозку суперкара к себе, блогер от покупки отказался.

  • Ferrari Testarossa собирали в Маранелло с 1984 по 1991 год. Купе оснащено 12-цилин­дровым мотором объёмом 4,9 литра мощностью 390 сил. В 1986-м построили един­ственный спайдер этой модели.

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