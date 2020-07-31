Суперкар Ferrari Testarossa бросили под пуэрториканским солнцем на 17 лет

Владелец выставил автомобиль на продажу и просил за него всего лишь 30 000 долларов (2,2 миллиона рублей). В Велико­британии Ferrari Testarossa в хорошем состоянии можно продать в три-четыре раза дороже. Прикинув затраты на перевозку суперкара к себе, блогер от покупки отказался.