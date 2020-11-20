Переход на электронные ПТС в России обернулся проблемами

В США обнаружили заброшенный автосалон с сотней машин. И он всё ещё работает

Новости

Дмитрий Елизаров

Издание The Drive обнаружило, что заброшенный пять лет назад дилерский центр уже не суще­ствующей корпорации AMC в Северной Каролине всё ещё работает и даже готов продавать авто­мобили. Склад компании до сих пор насчиты­вает около сотни машин, но все они проржавели.

1/9

  • Фирму Collier Motors в начале 50-х годов прошлого века основал Роберт Коллиер. Первое время она торговала автомо­билями марки Chevrolet, но в 1955 году стала официальным предста­вителем корпорации AMC — American Motors Corporation, в которую входили, к примеру, марки Jeep, Nash, Hudson и Rambler.

  • В 1987 году AMC влилась в состав Chrysler и практически прекратила своё существо­вание. Однако Роберт Коллиер не пожелал менять пристрастия: его компания превратилась в фирму по продаже подер­жанных машин тех марок, которые когда-то были частью AMC. Кроме того, Роберт начал коллекци­онировать наиболее редкие экзем­пляры и восстанав­ливать винтажные автомобили.

  • В начале 90-х стал шататься и сам бизнес Collier Motors: связано это было и с проблемами со здоровьем главы компании, и с тем, что объекты для пере­продажи начали иссякать есте­ственным образом. Однако фирма просуще­ствовала вплоть до 2015 года, хотя к этому моменту оборудо­вание откровенно устарело, а крыша главного шоу-рума обрушилась, и автомобили пришлось перенести на открытый воздух.

  • Как отмечает издание, сайт Collier Motors не обновлялся уже пять лет, а страницы в социальных сетях — как минимум три года (в 2018 году основатель фирмы скончался). Однако компания существует до сих пор, хоть по сути и лишь на бумаге. Технически руководят ею сыновья основателя Робби и Райан. И по данным The Drive, автомобиль со «склада» компании всё ещё можно купить, хотя и придётся потом вложить немалые средства в его восстановление.

  • Осенью прошлого года заброшенный дилерский центр Subaru обнаружили на Мальте: в помещении стоят практически новые автомобили 80-х и 90-х годов.

Как думаете, зачем нынешним владельцам заброшенное дилерство?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение