В США обнаружили заброшенный автосалон с сотней машин. И он всё ещё работает
Дмитрий Елизаров
Издание The Drive обнаружило, что заброшенный пять лет назад дилерский центр уже не существующей корпорации AMC в Северной Каролине всё ещё работает и даже готов продавать автомобили. Склад компании до сих пор насчитывает около сотни машин, но все они проржавели.
Фирму Collier Motors в начале
50-хгодов прошлого века основал Роберт Коллиер. Первое время она торговала автомобилями марки Chevrolet, но в 1955 году стала официальным представителем корпорации AMC — American Motors Corporation, в которую входили, к примеру, марки Jeep, Nash, Hudson и Rambler.
В 1987 году AMC влилась в состав Chrysler и практически прекратила своё существование. Однако Роберт Коллиер не пожелал менять пристрастия: его компания превратилась в фирму по продаже подержанных машин тех марок, которые когда-то были частью AMC. Кроме того, Роберт начал коллекционировать наиболее редкие экземпляры и восстанавливать винтажные автомобили.
В начале 90-х стал шататься и сам бизнес Collier Motors: связано это было и с проблемами со здоровьем главы компании, и с тем, что объекты для перепродажи начали иссякать естественным образом. Однако фирма просуществовала вплоть до 2015 года, хотя к этому моменту оборудование откровенно устарело, а крыша главного шоу-рума обрушилась, и автомобили пришлось перенести на открытый воздух.
Как отмечает издание, сайт Collier Motors не обновлялся уже пять лет, а страницы в социальных сетях — как минимум три года (в 2018 году основатель фирмы скончался). Однако компания существует до сих пор, хоть по сути и лишь на бумаге. Технически руководят ею сыновья основателя Робби и Райан. И по данным The Drive, автомобиль со «склада» компании всё ещё можно купить, хотя и придётся потом вложить немалые средства в его восстановление.
Осенью прошлого года заброшенный дилерский центр Subaru обнаружили на Мальте: в помещении стоят практически новые автомобили
80-хи 90-хгодов.