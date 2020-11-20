В США обнаружили заброшенный автосалон с сотней машин. И он всё ещё работает

Фирму Collier Motors в начале 50-х годов прошлого века основал Роберт Коллиер. Первое время она торговала автомо­билями марки Chevrolet, но в 1955 году стала официальным предста­вителем корпорации AMC — American Motors Corporation, в которую входили, к примеру, марки Jeep, Nash, Hudson и Rambler.

В 1987 году AMC влилась в состав Chrysler и практически прекратила своё существо­вание. Однако Роберт Коллиер не пожелал менять пристрастия: его компания превратилась в фирму по продаже подер­жанных машин тех марок, которые когда-то были частью AMC. Кроме того, Роберт начал коллекци­онировать наиболее редкие экзем­пляры и восстанав­ливать винтажные автомобили.

В начале 90-х стал шататься и сам бизнес Collier Motors: связано это было и с проблемами со здоровьем главы компании, и с тем, что объекты для пере­продажи начали иссякать есте­ственным образом. Однако фирма просуще­ствовала вплоть до 2015 года, хотя к этому моменту оборудо­вание откровенно устарело, а крыша главного шоу-рума обрушилась, и автомобили пришлось перенести на открытый воздух.

Как отмечает издание, сайт Collier Motors не обновлялся уже пять лет, а страницы в социальных сетях — как минимум три года (в 2018 году основатель фирмы скончался). Однако компания существует до сих пор, хоть по сути и лишь на бумаге. Технически руководят ею сыновья основателя Робби и Райан. И по данным The Drive, автомобиль со «склада» компании всё ещё можно купить, хотя и придётся потом вложить немалые средства в его восстановление.