В американском лесу найдено кладбище уникальных масл-каров
Николай Андреев
В штате Нью-Йорк обнаружена большая свалка заброшенных американских автомобилей, выпущенных в
Все автомобили находятся в плачевном состоянии — среди них есть как полностью комплектные, так и полуразобранные экземпляры. От долгого простоя на улице они начали ржаветь и зарастать кустами, а некоторые даже вросли в землю.
В брошенной коллекции есть несколько купе Dodge Charger, Challenger и Demon первого поколения, Plymouth Belvedere и Cuda, Chevrolet Corvair. Самый «свежий» автомобиль — хэтчбек AMC Pacer.
Какая судьба ждёт найденные автомобили — пока непонятно.
Ранее в США коллекционер решил избавиться от всех своих машин, которые он скрывал от окружающих. Всего он собрал около 300 редких и дорогих автомобилей — в трёх больших ангарах хранилась не только американская классика, вроде Plymouth Superbird и Chevrolet Corvette, но и множество моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.