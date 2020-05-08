Выход Tesla Roadster отложили минимум на два года

В американском лесу найдено кладбище уникальных масл-каров

Новости

Николай Андреев

В штате Нью-Йорк обнаружена большая свалка заброшенных американских авто­мобилей, выпущенных в 1960-х1970-х годах. На брошенные машины набрёл пользо­ватель инстаграма с ником Hemisublime, гуляя по лесу.

1/17

  • Все автомобили находятся в плачевном состоянии — среди них есть как полностью комп­лектные, так и полу­разобранные экзем­пляры. От долгого простоя на улице они начали ржаветь и зарастать кустами, а некоторые даже вросли в землю.

  • В брошенной коллекции есть несколько купе Dodge Charger, Challenger и Demon первого поколения, Plymouth Belvedere и Cuda, Chevrolet Corvair. Самый «свежий» авто­мобиль — хэтчбек AMC Pacer.

  • Какая судьба ждёт найденные автомобили — пока непонятно.

Ранее в США коллекционер решил избавиться от всех своих машин, которые он скрывал от окружающих. Всего он собрал около 300 редких и дорогих авто­мобилей — в трёх больших ангарах хранилась не только американ­ская классика, вроде Plymouth Superbird и Chevrolet Corvette, но и множество моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.

Жалко брошенные автомобили?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение