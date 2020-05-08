В американском лесу найдено кладбище уникальных масл-каров

Все автомобили находятся в плачевном состоянии — среди них есть как полностью комп­лектные, так и полу­разобранные экзем­пляры. От долгого простоя на улице они начали ржаветь и зарастать кустами, а некоторые даже вросли в землю.

В брошенной коллекции есть несколько купе Dodge Charger, Challenger и Demon первого поколения, Plymouth Belvedere и Cuda, Chevrolet Corvair. Самый «свежий» авто­мобиль — хэтчбек AMC Pacer.

Какая судьба ждёт найденные автомобили — пока непонятно.

Ранее в США коллекционер решил избавиться от всех своих машин, которые он скрывал от окружающих. Всего он собрал около 300 редких и дорогих авто­мобилей — в трёх больших ангарах хранилась не только американ­ская классика, вроде Plymouth Superbird и Chevrolet Corvette, но и множество моделей Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Porsche.