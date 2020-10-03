Взгляните на кладбище из полутора сотен классических Chevrolet
Дмитрий Елизаров
Реставрационная мастерская из Висконсина Resurrection Auto опубликовала на своём канале в Youtube видео о целом кладбище автомобилей марки Chevrolet выпуска середины прошлого века. Фирма выкупила кладбище целиком и намерена заняться реставрацией того, что ещё можно восстановить.
В этой экзотической коллекции собрано более 150 легковых «Шеви», выпущенных в период с 1950 по 1966 год, а также пикапов той же марки, появившихся на свет с
50-хпо 80-егоды. Случайно в неё попало и кресло от Corvette 1969 года.
Большинство экземпляров их новые владельцы описывают как «хлам, конечно, но добротный хлам». На видео можно заметить и относительно сохранные раритеты, и Chevrolet в полуразрушенном состоянии.
Процесс смены собственника автомобилей пока не завершён, поэтому ради сохранения в тайне личной информации новые владельцы не стали показывать всю коллекцию полностью. Однако фирма уже открыла приём заявок на выкуп и восстановление машин, похороненных на этом кладбище. Те из автомобилей, которые не подлежат реставрации, будут использоваться в качестве доноров запчастей.
В начале осени кладбище автомобилей обнаружили и в России: расположено оно на одной из спецстоянок Красноярского края. Среди оставленных на ней машин встречаются как «Лады» и «Жигули», так и дорогие иномарки, также пребывающие в плачевном состоянии.