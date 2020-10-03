Взгляните на кладбище из полутора сотен классических Chevrolet

В этой экзотической коллекции собрано более 150 легковых «Шеви», выпущенных в период с 1950 по 1966 год, а также пикапов той же марки, появив­шихся на свет с 50-х по 80-е годы. Случайно в неё попало и кресло от Corvette 1969 года.

Большинство экземпляров их новые владельцы описы­вают как «хлам, конечно, но добротный хлам». На видео можно заметить и относи­тельно сохранные раритеты, и Chevrolet в полураз­рушенном состоянии.

Процесс смены собственника автомобилей пока не завершён, поэтому ради сохране­ния в тайне личной информации новые владельцы не стали показывать всю коллекцию полностью. Однако фирма уже открыла приём заявок на выкуп и восстанов­ление машин, похоро­ненных на этом кладбище. Те из авто­мобилей, которые не подлежат реставрации, будут использо­ваться в качестве доноров запчастей.