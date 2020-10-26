В Москве обнаружили кладбище фургонов «Почты России»

Неиспользующийся автопарк «Почты России» выглядит весьма разно­образно, но преобладают среди авто­мобилей грузовики марки Mercedes-Benz. Предполо­жительно, это машины, полученные ведом­ством в рамках контракта с производителем.

Автор фотографий утверждает, что как минимум часть автомо­билей стоит открытыми с опущенными стёклами, поэтому салоны этих машин покрыты мхом, плесенью и слоем пыли. «Конечно, картина очень печальная. Машины стоят без дела, когда в провинци­альных городах всё ещё возят почту на стареньких и ржавых УАЗах-буханках. Пока ещё вполне пригодный для использо­вания автопарк просто гниёт на глазах в самом сердце нашей столицы», — пишет автор публикации.

На снимках хорошо видно, что некоторые машины до сих пор несут на себе реги­страци­онные знаки. Почему автомо­били перестали использо­ваться, и что их ждёт в дальнейшем, неизвестно. По одной из версий, почтовые фургоны выведены из эксплу­атации, но договор лизинга с фирмой-продавцом ещё не истёк, поэтому выставить машины на продажу ведом­ство не может.