В Москве обнаружили кладбище фургонов «Почты России»
Дмитрий Елизаров
Несколько десятков машин в официальной окраске «Почты России» обнаружены брошенными на одной из закрытых столичных стоянок ведомства на территории промзоны. Фотографии автомобильного кладбища опубликованы на канале ComDig Urban Exploration в Яндекс.Дзен. Судя по фото, машины стоят без движения уже не первый год.
Неиспользующийся автопарк «Почты России» выглядит весьма разнообразно, но преобладают среди автомобилей грузовики марки Mercedes-Benz. Предположительно, это машины, полученные ведомством в рамках контракта с производителем.
Автор фотографий утверждает, что как минимум часть автомобилей стоит открытыми с опущенными стёклами, поэтому салоны этих машин покрыты мхом, плесенью и слоем пыли. «Конечно, картина очень печальная. Машины стоят без дела, когда в провинциальных городах всё ещё возят почту на стареньких и ржавых УАЗах-буханках. Пока ещё вполне пригодный для использования автопарк просто гниёт на глазах в самом сердце нашей столицы», — пишет автор публикации.
На снимках хорошо видно, что некоторые машины до сих пор несут на себе регистрационные знаки. Почему автомобили перестали использоваться, и что их ждёт в дальнейшем, неизвестно. По одной из версий, почтовые фургоны выведены из эксплуатации, но договор лизинга с фирмой-продавцом ещё не истёк, поэтому выставить машины на продажу ведомство не может.
Ранее в сентябре «кладбище иномарок» обнаружили в Красноярске. На фотографиях, сделанных на спецстоянке, можно увидеть заброшенные Mercedes-Benz
G-класса,Range Rover и Audi A8.