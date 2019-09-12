В заброшенном салоне Subaru случилось таинственное пополнение
Николай Андреев
В городе Моста на острове Мальта находится дилерский центр Subaru, в котором стоят новенькие, без пробега, автомобили
Изначально в шоу-руме стояли только модели Subaru: седаны и универсалы Impreza первого поколения, хэтчбек Justy и купе XT. Цены на них были указаны в мальтийских лирах, которые заменили на евро в 2008 году.
Сейчас к этим автомобилям, которые выглядят новыми, добавились Subaru Forester и Legacy, а также седан Audi 80 серии B3, классический Volkswagen Beetle без переднего бампера и несколько маленьких японских грузовичков. У добавленных к коллекции машин уже подержанный вид. При этом Subaru без пробега никуда не делись, и только купе XT очищено от слоя пыли.
По данным Carsaddiction, заброшенный дилерский центр раньше был единственным представителем Subaru на Мальте, но с появлением новых игроков на острове он не выдержал конкуренции.