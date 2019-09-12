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В заброшенном салоне Subaru случилось таинственное пополнение

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Николай Андреев

В городе Моста на острове Мальта находится дилерский центр Subaru, в котором стоят новенькие, без пробега, авто­мобили 1980-х и 1990-х годов выпуска. Автор блога Carsaddiction впервые рассказал о нём в начале 2018 года, а когда вернулся туда полтора года спустя, обнаружил, что машин внутри прибавилось.

Заброшенный автосалон в 2018 году
Заброшенный автосалон в 2018 году
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Заброшенный автосалон в 2018 году

  • Изначально в шоу-руме стояли только модели Subaru: седаны и универ­салы Impreza первого поколения, хэтчбек Justy и купе XT. Цены на них были указаны в мальтийских лирах, которые заменили на евро в 2008 году.

  • Сейчас к этим автомобилям, которые выглядят новыми, добавились Subaru Forester и Legacy, а также седан Audi 80 серии B3, класси­ческий Volkswagen Beetle без переднего бампера и несколько маленьких японских грузо­вичков. У добав­ленных к коллекции машин уже подержан­ный вид. При этом Subaru без пробега никуда не делись, и только купе XT очищено от слоя пыли.

  • По данным Carsaddiction, заброшен­ный дилерский центр раньше был един­ствен­ным представи­телем Subaru на Мальте, но с появ­лением новых игроков на острове он не выдержал конку­ренции.

The original story: https://www.carsaddiction.com/articles/2018/02/abandoned-subaru-ghost-car-showroom Footage from early 2018: https://youtu.be/jRd6TD7aqrI Yellow t-shirt shown during opening scene available in 17 colors - https://rdbl.co/2k1Vd5a You can also find us on: Subscribe: https://bit.ly/2tZ9Oja Website: http://www.CarsAddiction.com Facebook: https://www.facebook.com/carsaddictio... Instagram: https://instagram.com/carsaddiction_com Twitter: http://twitter.com/carsaddiction Equipment used: Video: http://amzn.to/2GDUDBA Audio: https://amzn.to/2zYyuvg Gimbal: http://amzn.to/2Gh8EaN

Что происходит с этим дилерским центром?

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