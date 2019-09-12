В заброшенном салоне Subaru случилось таинственное пополнение

Изначально в шоу-руме стояли только модели Subaru: седаны и универ­салы Impreza первого поколения, хэтчбек Justy и купе XT. Цены на них были указаны в мальтийских лирах, которые заменили на евро в 2008 году.

Сейчас к этим автомобилям, которые выглядят новыми, добавились Subaru Forester и Legacy, а также седан Audi 80 серии B3, класси­ческий Volkswagen Beetle без переднего бампера и несколько маленьких японских грузо­вичков. У добав­ленных к коллекции машин уже подержан­ный вид. При этом Subaru без пробега никуда не делись, и только купе XT очищено от слоя пыли.