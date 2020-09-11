Под Красноярском обнаружили кладбище иномарок

Среди окончательно забытых на штрафстоянке обнаружи­лись Mercedes-Benz G-класса, Range Rover и Audi A8, которые, судя по снимкам, пребывают там уже давно. Британский внедорожник стоит на спущенных колёсах, все стёкла авто­мобиля разбиты, а салон пришёл в негодность.

Отечественных экземпляров оказалось куда больше, причём многие также в плачевном состоянии. Со слов автора, для авто­мобилей штраф­стоянка оказалась последним пристанищем.

Часть машин в аварийном состоянии сохранили регистраци­онные знаки и, следова­тельно, до сих пор стоят на учёте в органах ГИБДД.