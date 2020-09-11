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Под Красноярском обнаружили кладбище иномарок

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Дмитрий Елизаров

Фоторепортаж с одной из спецстоянок Красноярского края опубликовал автор канала «Блог отца в декрете» на Яндекс.Дзен. Побывав на территории стоянки, он обнаружил на ней множество брошенных авто­мобилей, включая дорогие иномарки.

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  • Среди окончательно забытых на штрафстоянке обнаружи­лись Mercedes-Benz G-класса, Range Rover и Audi A8, которые, судя по снимкам, пребывают там уже давно. Британский внедорожник стоит на спущенных колёсах, все стёкла авто­мобиля разбиты, а салон пришёл в негодность.

  • Отечественных экземпляров оказалось куда больше, причём многие также в плачевном состоянии. Со слов автора, для авто­мобилей штраф­стоянка оказалась последним пристанищем.

  • Часть машин в аварийном состоянии сохранили регистраци­онные знаки и, следова­тельно, до сих пор стоят на учёте в органах ГИБДД.

  • Ранее Авто.ру дал рекомендации, как вызволить свою машину со штрафстоянки. Необходимо внима­тельно осмотреть автомобиль, не трогаясь с места, и обяза­тельно отметить все найденные повреж­дения в акте приёма-передачи транс­портного средства. В противном случае призвать к ответу админи­страцию стоянки, скорее всего, не получится даже через суд.

Приходилось сталкиваться с «услугами» штрафстоянок?

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