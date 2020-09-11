Под Красноярском обнаружили кладбище иномарок
Дмитрий Елизаров
Фоторепортаж с одной из спецстоянок Красноярского края опубликовал автор канала «Блог отца в декрете» на Яндекс.Дзен. Побывав на территории стоянки, он обнаружил на ней множество брошенных автомобилей, включая дорогие иномарки.
Среди окончательно забытых на штрафстоянке обнаружились Mercedes-Benz
G-класса,Range Rover и Audi A8, которые, судя по снимкам, пребывают там уже давно. Британский внедорожник стоит на спущенных колёсах, все стёкла автомобиля разбиты, а салон пришёл в негодность.
Отечественных экземпляров оказалось куда больше, причём многие также в плачевном состоянии. Со слов автора, для автомобилей штрафстоянка оказалась последним пристанищем.
Часть машин в аварийном состоянии сохранили регистрационные знаки и, следовательно, до сих пор стоят на учёте в органах ГИБДД.
Ранее Авто.ру дал рекомендации, как вызволить свою машину со штрафстоянки. Необходимо внимательно осмотреть автомобиль, не трогаясь с места, и обязательно отметить все найденные повреждения в акте приёма-передачи транспортного средства. В противном случае призвать к ответу администрацию стоянки, скорее всего, не получится даже через суд.