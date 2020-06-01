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В России предложили штрафовать владельцев машин без бамперов и стёкол

Новости

Николай Андреев

Министерство юстиции России добавило к новой редакции Кодекса об админи­стративных право­нару­шениях (КоАП) статью, разреша­ющую штрафовать владельцев некомплектных машин. Идея нового штрафа размещена на портале проектов правовых актов.

  • Согласно статье 16.10, за оставленный разукомп­лектованный и брошенный автомобиль вне специально отведённых мест владельцу можно будет выписать штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Машина будет считаться разукомп­лектованной, если у неё отсут­ствует одна или несколько заводских кузовных деталей, одно или несколько стёкол, а также оптика, колёсные диски или шины.

  • На данный момент за «забытые» на улице некомп­лектные автомобили наказывают только в нескольких регионах России. Например, в Москве брошенные машины эвакуируют на штрафстоянку, а в Санкт-Петербурге за это преду­смотрено взыскание в 3000–5000 рублей.

  • Вдобавок в новой редакции КоАП планиру­ется ввести единый для всей страны штраф за мойку автомо­билей в запрещённых для этого местах (1000–2000 рублей), остановку и парковку на газонах (1500–2000 рублей), а также на спортивных и детских площадках (2000–5000 рублей).

Сейчас перечисленные правила проходят экспертизу. Согласно плану, новая редакция КоАП должна вступить в силу 1 января 2021 года.

Нужно штрафовать за брошенные автомобили без деталей?

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