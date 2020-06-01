В России предложили штрафовать владельцев машин без бамперов и стёкол
Николай Андреев
Министерство юстиции России добавило к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью, разрешающую штрафовать владельцев некомплектных машин. Идея нового штрафа размещена на портале проектов правовых актов.
Согласно статье 16.10, за оставленный разукомплектованный и брошенный автомобиль вне специально отведённых мест владельцу можно будет выписать штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Машина будет считаться разукомплектованной, если у неё отсутствует одна или несколько заводских кузовных деталей, одно или несколько стёкол, а также оптика, колёсные диски или шины.
На данный момент за «забытые» на улице некомплектные автомобили наказывают только в нескольких регионах России. Например, в Москве брошенные машины эвакуируют на штрафстоянку, а в Санкт-Петербурге за это предусмотрено взыскание в 3000–5000 рублей.
Вдобавок в новой редакции КоАП планируется ввести единый для всей страны штраф за мойку автомобилей в запрещённых для этого местах (1000–2000 рублей), остановку и парковку на газонах (1500–2000 рублей), а также на спортивных и детских площадках (2000–5000 рублей).
Сейчас перечисленные правила проходят экспертизу. Согласно плану, новая редакция КоАП должна вступить в силу 1 января 2021 года.