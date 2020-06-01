В России предложили штрафовать владельцев машин без бамперов и стёкол

Министерство юстиции России добавило к новой редакции Кодекса об админи­стративных право­нару­шениях (КоАП) статью, разреша­ющую штрафовать владельцев некомплектных машин. Идея нового штрафа размещена на портале проектов правовых актов.

Согласно статье 16.10, за оставленный разукомп­лектованный и брошенный автомобиль вне специально отведённых мест владельцу можно будет выписать штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Машина будет считаться разукомп­лектованной, если у неё отсут­ствует одна или несколько заводских кузовных деталей, одно или несколько стёкол, а также оптика, колёсные диски или шины.

На данный момент за «забытые» на улице некомп­лектные автомобили наказывают только в нескольких регионах России. Например, в Москве брошенные машины эвакуируют на штрафстоянку, а в Санкт-Петербурге за это преду­смотрено взыскание в 3000–5000 рублей.