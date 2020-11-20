В Гонконге нашли кладбище туристических автобусов. Видео

До недавнего времени мегаполис считался одним из самых посеща­емых на планете: в прошлом году сюда приехали 56 милли­онов туристов. Индустрия туризма, в которой заняты более четверти миллиона жителей, обеспечи­вала Гонконгу до 5% ВВП, однако сектор обвалился на 99%, когда власти региона закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

Туристический бизнес в Гонконге может полностью прекратить суще­ство­вание, утверждает агентство со ссылкой на местных руково­дителей отрасли. В июне власти региона начали субсиди­ровать частное предпри­нима­тель­ство, однако с ноября выдача субсидий прекратится по финансовым причинам. Десятки турагентств Гонконга уже планируют отправлять сотруд­ников в неоплачива­емые отпуска ближе к концу года.