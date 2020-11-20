В Гонконге нашли кладбище туристических автобусов. Видео
Дмитрий Елизаров
Агентство Reuters обнаружило в порту мегаполиса огромную стоянку, на которой пылятся сотни туристических автобусов. По данным издания, машины сюда свезли просто потому, что они перестали быть нужны: туристический бизнес в Гонконге находится в глубоком кризисе.
До недавнего времени мегаполис считался одним из самых посещаемых на планете: в прошлом году сюда приехали 56 миллионов туристов. Индустрия туризма, в которой заняты более четверти миллиона жителей, обеспечивала Гонконгу до 5% ВВП, однако сектор обвалился на 99%, когда власти региона закрыли границы
из-запандемии коронавируса.
Туристический бизнес в Гонконге может полностью прекратить существование, утверждает агентство со ссылкой на местных руководителей отрасли. В июне власти региона начали субсидировать частное предпринимательство, однако с ноября выдача субсидий прекратится по финансовым причинам. Десятки турагентств Гонконга уже планируют отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска ближе к концу года.
В октябре похожее автокладбище было обнаружено в Москве. На территории одной из промышленных зон столицы были брошены около сотни автомобилей «Почты России». Позже ведомство заявило, что фургоны не заброшены, а просто сняты с эксплуатации и ожидают оформления документов для распродажи.