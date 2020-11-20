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В Гонконге нашли кладбище туристических автобусов. Видео

Новости

Дмитрий Елизаров

Агентство Reuters обнаружило в порту мегаполиса огромную стоянку, на которой пылятся сотни туристи­ческих автобусов. По данным издания, машины сюда свезли просто потому, что они перестали быть нужны: туристи­ческий бизнес в Гонконге находится в глубоком кризисе.

  • До недавнего времени мегаполис считался одним из самых посеща­емых на планете: в прошлом году сюда приехали 56 милли­онов туристов. Индустрия туризма, в которой заняты более четверти миллиона жителей, обеспечи­вала Гонконгу до 5% ВВП, однако сектор обвалился на 99%, когда власти региона закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

  • Туристический бизнес в Гонконге может полностью прекратить суще­ство­вание, утверждает агентство со ссылкой на местных руково­дителей отрасли. В июне власти региона начали субсиди­ровать частное предпри­нима­тель­ство, однако с ноября выдача субсидий прекратится по финансовым причинам. Десятки турагентств Гонконга уже планируют отправлять сотруд­ников в неоплачива­емые отпуска ближе к концу года.

  • В октябре похожее автокладбище было обнаружено в Москве. На терри­тории одной из промыш­ленных зон столицы были брошены около сотни автомо­билей «Почты России». Позже ведомство заявило, что фургоны не заброшены, а просто сняты с эксплу­атации и ожидают оформ­ления документов для распродажи.

А вам довелось побывать за границей в этом году?

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