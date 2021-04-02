«Бэтмобиль» (возможно, настоящий) найден заброшенным в Дубае

В комментариях к фотографии можно встретить утверждения, что техни­чески считать «Бэтмобиль» брошенным нельзя — у него есть офици­альный владелец, который периоди­чески на нём даже выезжает, а состояние, запечат­лённое на фото, связано с отсут­ствием должного ухода.

При этом вопрос, действительно ли это Tumbler со съёмочной площадки фильма Криса Нолана, где главную роль сыграл Кристиан Бэйл, остаётся открытым. По одной из версий, это действи­тельно кино­авто­мобиль, по другой — одна из пяти офици­альных реплик, выпущенных с разреше­ния создателей кино и допущенных на дороги общего пользования.