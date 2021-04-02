«Бэтмобиль» (возможно, настоящий) найден заброшенным в Дубае
Дмитрий Елизаров
На ресурсе Reddit опубликовано фото засыпанного песком и пылью «Бэтмобиля»: автор утверждает, что сделано оно на территории одного из складов Дубая, при этом машина выглядит заброшенной. Издание Autoevolution считает, что «Бэтмобиль» может оказаться одной из копий машины, снимавшейся в «Тёмном рыцаре», причём легальной.
В комментариях к фотографии можно встретить утверждения, что технически считать «Бэтмобиль» брошенным нельзя — у него есть официальный владелец, который периодически на нём даже выезжает, а состояние, запечатлённое на фото, связано с отсутствием должного ухода.
При этом вопрос, действительно ли это Tumbler со съёмочной площадки фильма Криса Нолана, где главную роль сыграл Кристиан Бэйл, остаётся открытым. По одной из версий, это действительно киноавтомобиль, по другой — одна из пяти официальных реплик, выпущенных с разрешения создателей кино и допущенных на дороги общего пользования.
Одна из таких, по данным издания, была оснащена восьмицилиндровым двигателем Chevrolet объёмом 5,7 литра, развивавшим около 500 л.с., и была способна имитировать реактивный выхлоп.
Реплики разного рода «Бэтмобилей» регулярно строятся энтузиастами и появляются в продаже. К примеру, в марте нынешнего года на аукционе Bonhams должны были продать семиметровую копию машины, на которой Бэтмен ездил в фильмах Тима Бёртона. Новый же «Бэтмобиль», ездить на котором предстоит актёру Роберту Паттинсону, заметно больше, чем прежде, похож на обычную машину.