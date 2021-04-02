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«Бэтмобиль» (возможно, настоящий) найден заброшенным в Дубае

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Дмитрий Елизаров

На ресурсе Reddit опубликовано фото засыпанного песком и пылью «Бэтмобиля»: автор утверж­дает, что сделано оно на территории одного из складов Дубая, при этом машина выглядит заброшенной. Издание Autoevolution считает, что «Бэтмобиль» может оказаться одной из копий машины, снимав­шейся в «Тёмном рыцаре», причём легальной.

  • В комментариях к фотографии можно встретить утверждения, что техни­чески считать «Бэтмобиль» брошенным нельзя — у него есть офици­альный владелец, который периоди­чески на нём даже выезжает, а состояние, запечат­лённое на фото, связано с отсут­ствием должного ухода.

  • При этом вопрос, действительно ли это Tumbler со съёмочной площадки фильма Криса Нолана, где главную роль сыграл Кристиан Бэйл, остаётся открытым. По одной из версий, это действи­тельно кино­авто­мобиль, по другой — одна из пяти офици­альных реплик, выпущенных с разреше­ния создателей кино и допущенных на дороги общего пользования.

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  • Одна из таких, по данным издания, была оснащена восьми­цилин­дровым двигателем Chevrolet объёмом 5,7 литра, разви­вавшим около 500 л.с., и была способна имитировать реактивный выхлоп.

  • Реплики разного рода «Бэтмобилей» регулярно строятся энтузи­астами и появляются в продаже. К примеру, в марте нынешнего года на аукционе Bonhams должны были продать семи­метровую копию машины, на которой Бэтмен ездил в фильмах Тима Бёртона. Новый же «Бэтмобиль», ездить на котором предстоит актёру Роберту Паттинсону, заметно больше, чем прежде, похож на обычную машину.

Ждёте премьеры нового «Бэтмена»?

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