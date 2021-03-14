Битва хот-хэтчей «за 300»: на прямой сравнили A 35 AMG, Golf R, M135i и S3
Михаил Кондратьев
YouTube-канал британского портала carwow в очередной дрэг-битве сравнил мощные хот-хэтчи четырёх марок. Это Audi S3, BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 и Volkswagen Golf R — все они оснащены турбомотором мощностью свыше 300 сил и полным приводом.
Двигатель во всех случаях — двухлитровая «четвёрка», а масса автомобилей варьируется в пределах 1551–1600 килограммов. Стоимость хэтчбеков в Великобритании тоже почти не отличается. Дешевле всех модель Mercedes-AMG (37,1 тысячи фунтов или почти 3,8 миллиона рублей), дороже — Golf R (39,2 тысячи или четыре с небольшим миллиона).
A 35 AMG при этом и наименее мощный участник. У него 306-сильный двигатель с 400 Нм крутящего момента. BMW M135i оснащается мотором с тем же количеством сил, но с 450 Нм. Audi S3 развивает 310 л.с. при 400 Нм, а соплатформенный Volkswagen — 320 л.с. и 420 Нм.
По традиции, испытание включило в себя не только разгон с места, но и ускорение с хода, а также экстренное торможение до полной остановки.
Ранее канал сравнил на прямой более мощные хэтчбеки Mercedes-AMG A 45 S (421 л.с.) и Audi RS3, который был подвергнут тюнингу (456 сил), компанию им составила двухдверка BMW M2 CS с трёхлитровой «шестёркой» (450 л.с.).