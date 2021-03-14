Битва хот-хэтчей «за 300»: на прямой сравнили A 35 AMG, Golf R, M135i и S3

Двигатель во всех случаях — двухлитровая «четвёрка», а масса авто­мобилей варьируется в пределах 1551–1600 кило­граммов. Стоимость хэтчбеков в Велико­британии тоже почти не отличается. Дешевле всех модель Mercedes-AMG (37,1 тысячи фунтов или почти 3,8 миллиона рублей), дороже — Golf R (39,2 тысячи или четыре с небольшим миллиона).

A 35 AMG при этом и наименее мощный участник. У него 306-сильный двигатель с 400 Нм крутящего момента. BMW M135i оснащается мотором с тем же количе­ством сил, но с 450 Нм. Audi S3 развивает 310 л.с. при 400 Нм, а соплат­форменный Volkswagen — 320 л.с. и 420 Нм.

По традиции, испытание включило в себя не только разгон с места, но и ускорение с хода, а также экстренное торможение до полной остановки.