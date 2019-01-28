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Исследователи насчитали больше 40 разных названий для одних и тех же автомобильных систем

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Американская автомобильная ассоциация США (ААА) подсчитала все варианты рыночных названий для различных систем безопасности. Их оказалось слишком много из-за чего все путаются.

  • Согласно отчёту ААА, больше всего вариантов названий у системы автоматического экстренного торможениясорок разных аббревиатур и названий (речь идёт об англоязычной терминологии).

  • На втором месте – адаптивный круиз-контроль и система камер кругового обзора (по двадцать названий), еще по девятнадцать – у системы удержания в полосе и системы мониторинга мёртвых зон. У функции автоматического переключения дальнего и ближнего света – восемнадцать наименований, у системы помощи при выезде с парковки задним ходом – пятнадцать, у системы автоматической парковки – двенадцать.

  • Ассоциация считает, что такое разнообразие названий может ввести покупателей в замешательство и посоветовала подумать об универсальной терминологии. Тем более, что у давно привычных систем в конструкции автомобиля давно уже есть общепринятые и понятные названия: например, система АБС так называется на всех автомобилях, независимо от марки.

  • В ААА считают, что потребитель должен сразу понимать, есть ли на автомобиле та или иная функция или система, а не изучать маркетинговые термины, переходя от одной марки к другой.

  • Предыдущее исследование ААА показало, что автолюбители далеко не всегда понимают, что скрывается за названиями разных автомобильных ассистентов. Например, 40 процентов опрошенных водителей считают, что системы с названиями типа ProPilot и Pilot Assist превращают автомобиль в полноценный беспилотник, а на самом деле это лишь рыночные названия для комплекса водительских ассистентов (соответственно, у Nissan и Volvo), которые всё равно требуют участия водителя в управлении.

А вы путаетесь в названиях автомобильных помощников?

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