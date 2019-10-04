Системы распознавания пешеходов назвали неэффективными

В исследовании приняли участие Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Испытания включали в себя тесты, в ходе которых перед автомобилем появлялись манекены взрослых и детей, имитирующие поведение пешеходов. В частности, человека, пересекающего дорогу (как по прямой, так и сразу за поворотом), выбежавшего на дорогу между двумя припаркованными автомобилями ребёнка и стоящих на обочине людей.

Тесты показали, что в среднем переходящего дорогу взрослого системы обнаруживали на скорости 32 км/ч и тормозили в 40 процентах случаев. При увеличении скорости до 48 км/ч столкновения с пешеходом практически не избежать.