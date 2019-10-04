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Системы распознавания пешеходов назвали неэффективными

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Николай Андреев

Американская автомобильная ассоциация (ААА) провела испытания и пришла к выводу, что функция автоматического торможения перед пешеходами не так эффективна, как утверждают автопроизводители. Организация протестировала несколько систем разных марок и обнародовала результаты.

  • В исследовании приняли участие Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Испытания включали в себя тесты, в ходе которых перед автомобилем появлялись манекены взрослых и детей, имитирующие поведение пешеходов. В частности, человека, пересекающего дорогу (как по прямой, так и сразу за поворотом), выбежавшего на дорогу между двумя припаркованными автомобилями ребёнка и стоящих на обочине людей.

  • Тесты показали, что в среднем переходящего дорогу взрослого системы обнаруживали на скорости 32 км/ч и тормозили в 40 процентах случаев. При увеличении скорости до 48 км/ч столкновения с пешеходом практически не избежать.

  • В случае стоящих на обочине пешеходов система не реагировала на них в 80 процентах случаев, а с выбегающим между машин ребёнком этот показатель вырос до 89 процентов. На пешеходов, появившихся после поворота, и в тёмное время суток ни одна из систем не реагировала.

Несмотря на неутешительные результаты, в ААА поддерживают внедрение в автомобили функции автоматического торможения перед пешеходами. В организации также выразили надежду, что компании улучшат работу этих систем.

Ваш автомобиль умеет самостоятельно останавливаться перед пешеходами?

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