Половина американских водителей считают, что испытания беспилотников создают угрозу их безопасности

Американская автомобильная ассоциация ААА опублико­вала итоги собственного исследо­вания, посвящённого отношению водителей к автономному транспорту. Как пишет Autoblog, оказалось, что лишь от 11 до 13% авто­мобилистов согласны с тем, что появление испытатель­ных беспилотников на дорогах сделало их безопаснее.

Опрос оценивал отношение водителей не к будущему засилью беспилотного транспорта, а к нынешним тестовым прототипам авто­мобилей с авто­пилотом. Оказалось, что в зави­симости от класса автомобиля и типа дороги от 43 до 53% опрошенных водителей считают, что испытания беспилот­ников создают угрозу их личной безопасности.

От 11 до 13% автомобилистов посчитали себя более защищёнными в обществе машин с электронным управле­нием, остальные же отметили, что пока не сформи­ровали собственного отношения.

Тем не менее автомобилисты высказались по поводу желатель­ных мер, которые защитили бы соседей по потоку от возможных неполадок с авто­номными системами. Пред­лагалось, к примеру, маркировать прототипы особым узнаваемым образом, разрешить им пере­двигаться только по выделенным полосам или выпускать их на дороги в строго определённое время. Издание отмечает, что реализация этих мер резко снизит эффектив­ность тестов беспилотников, так как они будут, по сути, проходить в «тепличных условиях».

Транспорт с системами автономного управления сейчас официально испытывают на дорогах 38 штатов США. Первой европейской страной, где разрешат коммер­ческую эксплу­атацию беспилотников, может стать Германия: здесь готовится соответ­ствующий законо­проект. А в Китае роботакси местами уже вовсю работают.