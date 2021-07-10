А всё! Опции, которые исчезли из современных машин
Константин Новацкий
Вспомнить олдскульные, архаичные, но всё равно славные штуки, которые давно уничтожил прогресс, заставила новость от концерна General Motors. Вы только присядьте: к 2022 году американцы планируют избавить салоны своих легковых моделей от... CD-проигрывателей! И хотя прорези для компактных кругляшей с музыкой какое-то время можно будет встретить на коммерческих Chevrolet и GMC, эта страница истории автомобильных опций, кажется, вот-вот перевернётся. А значит, в списке устаревшей дребедени, которой десятилетиями оснащались машины, станет одним пунктом больше. О каких ещё опциях речь? Рассказываем!
Раз уж заговорили о закате автомобильных CD-проигрывателей, как не вспомнить о другом, некогда распространённом аудиоформате? Первые «кассетники» проникли в салоны автомобилей в далёком 1968 году, а инициатором внедрения опции стала компания Ford. Поначалу система работала неважно, но на протяжении четырёх десятилетий магнитолы совершенствовались: росло качество звука, упрощались перемотка и смена сторон, увеличивалось количество слотов (головные устройства в разгар 90‑х имели по два гнезда, а в салонах тюнингованных Mercedes-Benz в те годы можно было насчитать и больше).
Однако под давлением «цифры» ленточные носители сдались, а массовый «уход» магнитол выпал на конец десятилетия. Последний, кто расстался с «кассетником», был бренд Lexus, сохранявший архаичную опцию для модели SC430 вплоть до 2011 года. К слову, на актуальном седане LS гнездо для CD‑дисков пока присутствует.
Эпоха смартфонов не пощадила и бортовые телефоны, которые можно было встретить в люксовых моделях девяностых. Девайсы, ставшие по-настоящему мобильными, вытеснили из бардачков и боксов массивные олдскульные трубки. Деловое или радостное «Алё!» со временем стало удобнее кричать в гарнитуру и устройства hands-free, а позже — в салонный микрофон, пользуясь прелестями коннекта машины и смартфона.
Сегодня для разговоров с родственниками или важных созвонов можно не поднимать трубку (за такое, кстати, карают штрафом) — достаточно в пару кликов «подружить» мобильник с медиакомплексом автомобиля и наслаждаться громкой связью, оперируя кнопками вызова и сброса на руле.
С другой стороны, наличие в автомобиле «из тех времён» громоздкого телефонного аппарата — например, трубки Motorola с «мерседесовской» звездой на корпусе — добавляет пару очков крутости.
До появления очаровательного нового Jimny его предшественник, продержавшийся на конвейере до 2018 года, хвастал давно забытой вещицей: чтобы послушать радио без шумов и помех, необходимо было выдвинуть за хвостик телескопическую антенну на крыше. Никаких обрезиненных хвостиков, как у Opel, или активных «акульих плавников», как у BMW, Toyota или Renault — только хардкор с привкусом бесполезного олдскула. Будучи выдвинутой, такая антенна помимо того, что цеплялась за ветки и раскачивалась, так ещё и неприятно свистела на скорости. Хотя в какофонии механических звуков, издаваемых мотором и трансмиссией, посвист стерженька на крыше тонул без остатка.
Да, выдвижные антенны пропали окончательно, и скучать по этим устройствам не приходится. Сигнал за годы стал чётче, автомобили научились искать его при помощи активных элементов, а ловлей радиоволн на «удочку» занимаются в основном любители тяжёлого оффроуда и обладатели раций.
Впрочем, изяществу, с которым сервопривод вытягивает и прячет антенну на старых машинах, стоит отдать должное: красиво. Подобными опциями в СССР оснащались «Волги», а на немецком «кабане» — то есть седане S‑класса в кузове W140 — пара выдвижных металлических хвостиков выступали в качестве своеобразного парктроника.
Припоминаете жаркий июнь? Вот где преимущества приятной на ощупь мягкой обивки из велюра раскрылись бы в полной мере. Кожа с перфорацией или её имитация разной степени убедительности и рядом не лежали! А ещё, помимо тактильных прелестей, сиденья из ворсованной ткани неплохо смотрелись, подкупая переливами и буйством цвета. Увы (или ура — кому как), сегодня велюр не популярен в качестве отделки, а альтернативой тонкой наппе или экокоже выступает практичный текстиль, стойкий к износу.
Впрочем, растерявший популярность и пропавший из автомобильных конфигураторов материал перебрался в... YouTube и TikTok: ролики с процессом чистки старых велюровых кресел регулярно обновляют сотню за сотней тысяч просмотров. Мы же предложим вам иначе попрощаться с этой автомобильной опцией: просто посмотрите эти картинки и пойдём дальше.
Нет-нет, речь не про современные преднатяжители или инерционные катушки, которые появились ещё в лохматых 1970‑х. А про услужливый механизм, который самостоятельно пристёгивал садящихся в машину пассажиров. Всё верно — опция предусматривала автоматическую фиксацию ремня безопасности, а не только его скромную подачу, которую сегодня освоили доводчики на дорогих купе и кабриолетах.
Работало это так. До посадки водителя и переднего пассажира верхние точки крепления ремней «отъезжали» в район передних стоек по специальным желобкам, открывая доступ на сиденье. А как только вы садились и закрывали дверь, механизм возвращал крепления к центральным стойкам, тем самым, затягивая лямки у вас на груди. Гениально?
Система, разработанная чуть ли не Фольксвагеном, реализованная как удобный ассистент для частых коротких поездок и получившая названия ELRA и ASB, просуществовала (преимущественно на японских и американских машинах) вплоть до двухтысячных. Но упрощённая технология (с двумя, а не тремя точками крепления) и заковыристый механизм не позволили ей продержаться до наших дней. Впрочем, любителей не пристёгиваться меньше не стало...
По этой — чаще всего не работавшей должным образом — опции кто-то даже скучает. Однозначно автомобиль-янгтаймер, укомплектованный дворниками для фар, сегодня воспринимается как нечто винтажное и любопытное. Особенно когда речь идёт о советских «Жигулях», «Москвичах» и «ЗиЛах», на которых щётки тоже ставились. Но в реальности хлопот с очистителями хватало, а результат работы резиновых элементов часто оставлял желать. Вдобавок с развитием дизайна и стремлением автопроизводителей создать максимально обтекаемые кузова, по которым скользит воздух, пара торчащих загогулин у фар воспринималась рудиментом.
Кое-кто пытался скрыть щёточки и сделать механизм потайным. На хэтчбеке Saab 99, например, очисткой фар заведовали штанги, которые скрывались в радиаторной решётке и ничем не выдавали своё присутствие. Но всё же проблему очистки передней оптики решили аэродинамика и эффективные омыватели. Сегодня с ними как-то проще.
Конечно, новость о скором исчезновении CD-проигрывателей на моделях непопулярных в России марок не выглядит бомбой: подумаешь, компакт-диски! Но что, если взглянуть шире и обратить внимание на те «фишки», к которым мы привыкли, но которые отживают свой век? Как долго привычные замки зажигания будут сопротивляться удобному запуску с кнопки? Будете ли вы грустить по штатным навигаторам или тачпадам, которые сегодня предлагает Lexus? Не заскучаете ли по прикуривателям и полноценным запасным колёсам, которые в машинах встречаются всё реже? Вспомните ли добрым словом пылесосы, которым до сих пор комплектовали большие Хонды?
Хотя кое-какую опцию можно смело оставить в прошлом, не дожидаясь окончательной потери интереса. Как нам кажется, с салонной отделкой «под карбон» пора кончать. А что думаете вы?