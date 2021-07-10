Как выглядит завтрак закрытого клуба владельцев суперкаров: фотопост

А всё! Опции, которые исчезли из современных машин

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Константин Новацкий

Вспомнить олдскульные, архаичные, но всё равно славные штуки, которые давно уничтожил прогресс, заставила новость от концерна General Motors. Вы только присядьте: к 2022 году американцы планируют избавить салоны своих легковых моделей от... CD-проигрыва­телей! И хотя прорези для компактных кругляшей с музыкой какое-то время можно будет встретить на коммерческих Chevrolet и GMC, эта страница истории авто­мобильных опций, кажется, вот-вот перевернётся. А значит, в списке устаревшей дребедени, которой десяти­летиями оснащались машины, станет одним пунктом больше. О каких ещё опциях речь? Рассказываем!

Кассетные проигрыватели
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Раз уж заговорили о закате автомобильных CD-проигрывате­лей, как не вспомнить о другом, некогда распро­странённом аудио­формате? Первые «кассетники» проникли в салоны авто­мобилей в далёком 1968 году, а инициатором внедрения опции стала компания Ford. Поначалу система работала неважно, но на протяжении четырёх десяти­летий магнитолы совер­шенство­вались: росло качество звука, упрощались перемотка и смена сторон, увеличи­валось количество слотов (головные устройства в разгар 90‑х имели по два гнезда, а в салонах тюнинго­ванных Mercedes-Benz в те годы можно было насчитать и больше). 

Однако под давлением «цифры» ленточные носители сдались, а массовый «уход» магнитол выпал на конец десятилетия. Последний, кто расстался с «кассетником», был бренд Lexus, сохранявший архаичную опцию для модели SC430 вплоть до 2011 года. К слову, на актуальном седане LS гнездо для CD‑дисков пока присутствует.

Мобильные телефоны
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Центральный бокс — вот где раньше лежали заветные «трубки»

Эпоха смартфонов не пощадила и бортовые телефоны, которые можно было встретить в люксовых моделях девяностых. Девайсы, ставшие по-настоящему мобильными, вытеснили из бардачков и боксов массивные олдскульные трубки. Деловое или радостное «Алё!» со временем стало удобнее кричать в гарнитуру и устройства hands-free, а позже — в салонный микрофон, пользуясь прелестями коннекта машины и смартфона.

Сегодня для разговоров с родственниками или важных созвонов можно не поднимать трубку (за такое, кстати, карают штрафом) — достаточно в пару кликов «подружить» мобильник с медиа­комплексом автомобиля и наслаждаться громкой связью, оперируя кнопками вызова и сброса на руле.

С другой стороны, наличие в автомобиле «из тех времён» громоздкого телефонного аппарата — например, трубки Motorola с «мерседесовской» звездой на корпусе — добавляет пару очков крутости.

Телескопические антенны
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До появления очаровательного нового Jimny его предшественник, продер­жавшийся на конвейере до 2018 года, хвастал давно забытой вещицей: чтобы послушать радио без шумов и помех, необходимо было выдвинуть за хвостик теле­скопическую антенну на крыше. Никаких обрезиненных хвостиков, как у Opel, или активных «акульих плавников», как у BMW, Toyota или Renault — только хардкор с привкусом бесполезного олдскула. Будучи выдвинутой, такая антенна помимо того, что цеплялась за ветки и раскачивалась, так ещё и неприятно свистела на скорости. Хотя в какофонии механических звуков, издаваемых мотором и трансмиссией, посвист стерженька на крыше тонул без остатка.

Да, выдвижные антенны пропали окончательно, и скучать по этим устройствам не приходится. Сигнал за годы стал чётче, автомобили научились искать его при помощи активных элементов, а ловлей радиоволн на «удочку» занимаются в основном любители тяжёлого оффроуда и обладатели раций.

Впрочем, изяществу, с которым сервопривод вытягивает и прячет антенну на старых машинах, стоит отдать должное: красиво. Подобными опциями в СССР оснащались «Волги», а на немецком «кабане» — то есть седане S‑класса в кузове W140 — пара выдвижных металлических хвостиков выступали в качестве свое­образного парктроника.

Велюровая обивка
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Припоминаете жаркий июнь? Вот где преимущества приятной на ощупь мягкой обивки из велюра раскрылись бы в полной мере. Кожа с перфорацией или её имитация разной степени убедитель­ности и рядом не лежали! А ещё, помимо тактильных прелестей, сиденья из ворсованной ткани неплохо смотрелись, подкупая переливами и буйством цвета. Увы (или ура — кому как), сегодня велюр не популярен в качестве отделки, а альтернативой тонкой наппе или экокоже выступает практичный текстиль, стойкий к износу.

Впрочем, растерявший популярность и пропавший из авто­мобильных конфигураторов материал перебрался в... YouTube и TikTok: ролики с процессом чистки старых велюровых кресел регулярно обновляют сотню за сотней тысяч просмотров. Мы же предложим вам иначе попрощаться с этой авто­мобильной опцией: просто посмотрите эти картинки и пойдём дальше.

Ремни с приводом
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Нет-нет, речь не про современные преднатяжи­тели или инерционные катушки, которые появились ещё в лохматых 1970‑х. А про услужливый механизм, который само­стоятельно пристёгивал садящихся в машину пассажиров. Всё верно — опция преду­сматривала автоматическую фиксацию ремня безопасности, а не только его скромную подачу, которую сегодня освоили доводчики на дорогих купе и кабриолетах.

Работало это так. До посадки водителя и переднего пассажира верхние точки крепления ремней «отъезжали» в район передних стоек по специальным желобкам, открывая доступ на сиденье. А как только вы садились и закрывали дверь, механизм возвращал крепления к центральным стойкам, тем самым, затягивая лямки у вас на груди. Гениально?

Система, разработанная чуть ли не Фольксвагеном, реализо­ванная как удобный ассистент для частых коротких поездок и получившая названия ELRA и ASB, просуще­ствовала (преимуще­ственно на японских и американских машинах) вплоть до двухтысячных. Но упрощённая технология (с двумя, а не тремя точками крепления) и заковыристый механизм не позволили ей продержаться до наших дней. Впрочем, любителей не пристёгиваться меньше не стало...

Очистители фар
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Фароочистители на Volvo

По этой — чаще всего не работавшей должным образом — опции кто-то даже скучает. Однозначно автомобиль-янгтаймер, укомплекто­ванный дворниками для фар, сегодня воспринимается как нечто винтажное и любопытное. Особенно когда речь идёт о советских «Жигулях», «Москвичах» и «ЗиЛах», на которых щётки тоже ставились. Но в реальности хлопот с очистите­лями хватало, а результат работы резиновых элементов часто оставлял желать. Вдобавок с развитием дизайна и стремлением автопроизво­дителей создать максимально обтекаемые кузова, по которым скользит воздух, пара торчащих загогулин у фар воспринималась рудиментом.

Кое-кто пытался скрыть щёточки и сделать механизм потайным. На хэтчбеке Saab 99, например, очисткой фар заведовали штанги, которые скрывались в радиаторной решётке и ничем не выдавали своё присутствие. Но всё же проблему очистки передней оптики решили аэродинамика и эффективные омыватели. Сегодня с ними как-то проще.

Кто в группе риска?
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Конечно, новость о скором исчезновении CD-проигрывате­лей на моделях непопуляр­ных в России марок не выглядит бомбой: подумаешь, компакт-диски! Но что, если взглянуть шире и обратить внимание на те «фишки», к которым мы привыкли, но которые отживают свой век? Как долго привычные замки зажигания будут сопротив­ляться удобному запуску с кнопки? Будете ли вы грустить по штатным навигаторам или тачпадам, которые сегодня предлагает Lexus? Не заскучаете ли по прикуривателям и полноценным запасным колёсам, которые в машинах встречаются всё реже? Вспомните ли добрым словом пылесосы, которым до сих пор комплектовали большие Хонды?

Хотя кое-какую опцию можно смело оставить в прошлом, не дожидаясь окончательной потери интереса. Как нам кажется, с салонной отделкой «под карбон» пора кончать. А что думаете вы?

Какие устройства и фишки в автомобилях устарели?

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