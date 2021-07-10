А всё! Опции, которые исчезли из современных машин

Раз уж заговорили о закате автомобильных CD-проигрывате­лей, как не вспомнить о другом, некогда распро­странённом аудио­формате? Первые «кассетники» проникли в салоны авто­мобилей в далёком 1968 году, а инициатором внедрения опции стала компания Ford. Поначалу система работала неважно, но на протяжении четырёх десяти­летий магнитолы совер­шенство­вались: росло качество звука, упрощались перемотка и смена сторон, увеличи­валось количество слотов (головные устройства в разгар 90‑х имели по два гнезда, а в салонах тюнинго­ванных Mercedes-Benz в те годы можно было насчитать и больше).

Однако под давлением «цифры» ленточные носители сдались, а массовый «уход» магнитол выпал на конец десятилетия. Последний, кто расстался с «кассетником», был бренд Lexus, сохранявший архаичную опцию для модели SC430 вплоть до 2011 года. К слову, на актуальном седане LS гнездо для CD‑дисков пока присутствует.