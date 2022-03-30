А был ли такой автомобиль? Сложнейшая викторина для знатоков истории
Михаил Медведев
В мире так много машин, что оригинальных названий на всех не хватает. Вот почему иногда имя знакомой модели Ferrari оказывается ещё и шильдиком, например, Peugeot. А то и «Москвича»! Сможете отличить вымышленные машины от настоящих?
Раз уж мы вспомнили про «Москвич», то с него и начнём: какого именитого родственника не было у модели с индексом 412?
Из всех машин в этом списке реально существовала только одна. Какая?
Chevrolet Cavalier — популярная в своё время модель американского бренда. Но ведь были и другие «кавалеры». Назовёте лишнего?
Внедорожники Land Cruiser не нуждаются в представлении. А вы знаете, что ещё до Тойоты автомобили под таким именем выпускал другой известный бренд? Какой?
«Корса»? Что-то знакомое из не такого уж и далёкого прошлого, не так ли? И это автомобиль марки…
А кто лишний в этой троице?
От одного этого имени в груди перехватывает дыхание — Chevrolet Suburban. Звучит гордо! Впрочем, такое же имя было и у ещё одного американца. Какого?
Внимание, очень сложный вопрос! Какой модели в этом списке никогда не существовало?
И ещё одна сложная задачка: какой модели из нижеперечисленных в реальности не существовало?
Иногда фантазия отказывает разработчикам, и тогда на свет появляются совсем странные варианты. Какой модели на самом деле не было?