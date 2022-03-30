Можно проехать за машиной или нет: задача на знание ПДД, в которой легко допустить ошибку

А был ли такой автомобиль? Сложнейшая викторина для знатоков истории

Игры

Михаил Медведев

В мире так много машин, что оригинальных названий на всех не хватает. Вот почему иногда имя знакомой модели Ferrari оказывается ещё и шильдиком, например, Peugeot. А то и «Москвича»! Сможете отличить вымышленные машины от настоящих? 

  • Раз уж мы вспомнили про «Москвич», то с него и начнём: какого именитого родственника не было у модели с индексом 412?

  • Из всех машин в этом списке реально существовала только одна. Какая?

  • Chevrolet Cavalier — популярная в своё время модель американского бренда. Но ведь были и другие «кавалеры». Назовёте лишнего?

  • Внедорожники Land Cruiser не нуждаются в представлении. А вы знаете, что ещё до Тойоты автомобили под таким именем выпускал другой известный бренд? Какой?

  • «Корса»? Что-то знакомое из не такого уж и далёкого прошлого, не так ли? И это автомобиль марки…

  • А кто лишний в этой троице?

  • От одного этого имени в груди перехватывает дыхание — Chevrolet Suburban. Звучит гордо! Впрочем, такое же имя было и у ещё одного американца. Какого?

  • Внимание, очень сложный вопрос! Какой модели в этом списке никогда не существовало?

  • И ещё одна сложная задачка: какой модели из нижеперечисленных в реальности не существовало?

  • Иногда фантазия отказывает разработчикам, и тогда на свет появляются совсем странные варианты. Какой модели на самом деле не было?

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