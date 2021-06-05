Девять потрясающих минивэнов из 1960-х, которые могли заменить отель

Страна, подарившая миру группу The Beatles, не могла не разродиться очаровательным микроавтобусом. И эту роль на себя взял Bedford CA. Модель выпускали в Лутоне с 1952 по 1969 год, и до появления первого Ford Transit она была одним из самых востребованных фургонов Великобритании!

К сильным сторонам микроавтобуса относили компактные габариты, а также низкую снаряжённую массу. Короткая версия, у которой между передней и задней осью было 2,3 метра, весила лишь 1018 килограммов, а длиннобазная (2,6 метра) — 1064 кило­грамма. Но нам куда важнее, что у клиентов была возможность заказать Bedford CA в формате «дом на колёсах». Придворный коучбилдер Martin-Walter мог превратить СА в уютный кемпер, который назывался Dormobile. И он потрясающий!

Переделка предполагала установку кухни с деревянными фасадами, подъёмного тента на крыше, а также организацию внутри нескольких спальных. В одно­спальные кушетки разбирались даже передние сиденья!

В Bedford уверены, что у модели было два поколения, но это не совсем так. Просто после 1958 года CA получил чуть более современную внешность, а его полутора­литровый четырёхцилиндровый мотор расточили с 1,5 до 1,6 литра. Кроме того, в линейке появился дизель.