Девять потрясающих минивэнов из 1960-х, которые могли заменить отель
Алексей Олефиренко
Предотпускные хлопоты приятны, но отнимают очень много времени: надо выбрать гостиницу, собирать вещи, добраться до места назначения, разобрать чемоданы, развесить всё на плечики… А что, если совместить транспорт до курорта и место проживания там? Вы не поверите, но люди думали об этом ещё 60 лет назад! А мы сегодня выбрали самые крутые минивэны из 1960‑х, в которых можно было не только ездить, но и жить!
Bedford CA
Страна, подарившая миру группу The Beatles, не могла не разродиться очаровательным микроавтобусом. И эту роль на себя взял Bedford CA. Модель выпускали в Лутоне с 1952 по 1969 год, и до появления первого Ford Transit она была одним из самых востребованных фургонов Великобритании!
К сильным сторонам микроавтобуса относили компактные габариты, а также низкую снаряжённую массу. Короткая версия, у которой между передней и задней осью было 2,3 метра, весила лишь 1018 килограммов, а длиннобазная (2,6 метра) — 1064 килограмма. Но нам куда важнее, что у клиентов была возможность заказать Bedford CA в формате «дом на колёсах». Придворный коучбилдер Martin-Walter мог превратить СА в уютный кемпер, который назывался Dormobile. И он потрясающий!
Переделка предполагала установку кухни с деревянными фасадами, подъёмного тента на крыше, а также организацию внутри нескольких спальных. В односпальные кушетки разбирались даже передние сиденья!
В Bedford уверены, что у модели было два поколения, но это не совсем так. Просто после 1958 года CA получил чуть более современную внешность, а его полуторалитровый четырёхцилиндровый мотор расточили с 1,5 до 1,6 литра. Кроме того, в линейке появился дизель.
Renault Estafette
После Второй мировой войны три ведущих французских автопроизводителя обзавелись лёгкой коммерческой техникой. У Citroen был сугубо утилитарный, но очаровательный Type H, у Peugeot — фургоны D3 и D4, созданные фирмой Chenard-Walcker ещё до того, как она стала часть Peugeot. Ну а у Renault была модель с незамысловатым названием 1000 kg, которую в конце 1950‑х подменила Estafette.
На первый взгляд может показаться, что перед вами достаточно крупный вэн. Однако это лишь обман зрения: длина Estafette составляет смешные четыре метра. Модель выпускалась до 1980 года, разойдясь тиражом более полумиллиона экземпляров, а покупали их все: фермеры, семьянины, даже полицейские управления, обслуживающие Зимние олимпийские игры в Гренобле.
Была в гамме и версия для любителей автопутешествий. Несмотря на компактные размеры, французы умудрились встроить в автомобиль тент, а также полноценный обеденный стол в задней части салона. Как говорится, в тесноте, но не в обиде.
Volkswagen T1
Оригинальный Transporter — автомобиль настолько культовый и настолько желанный, что сейчас ухоженные экземпляры Т1 продают дороже, чем новёхонький Volkswagen Multivan в максимально возможной из комплектаций со всеми предлагаемыми опциями. Особенно ценятся так называемые «самба-бусы» с феноменальным остеклением — в кузове аж 23 окошка!
Но вэны примечательны не только тем, что они стали символом эпохи хиппи. Эти машины любили все: полицейские, врачи, фанаты загородного отдыха и даже автоспортивные команды… А всё благодаря тому, что у модели была простая, но гениальная конструкция: в заднем свесе располагался оппозитный двигатель, который отнимал не так много места у багажного отделения, а массу мотора уравновешивали водитель и передний пассажир.
И, естественно, уже тогда T1 идеально подходил для путешественников. Столики, распашные двери, полочки, диваны и куча посадочных мест как бы намекали, что владельцы придорожных мотелей заработают на ком угодно, но не на людях в этой машине.
Т1 производился ровно четверть века — с 1950‑го по 1975 год. А его наследник, Т2, прожил ещё больше — с 1968‑го по декабрь 2013 года.
Barkas B1000
По другую сторону Берлинской стены своя «рабочая лошадка» тоже существовала. И пускай Barkas B1000 не снискал такой мировой славы, как Volkswagen T1, он был горячо любим в странах Варшавского договора. Более того, В1000 до сих пор можно встретить на территории бывших республик СССР – сейчас из этих машин частенько делают передвижные кофейни и ретрокемперы.
Выпуск модели В1000 был налажен в 1961-м. Число в названии — максимальная грузоподъёмность автомобиля в килограммах. Однако двигатель всегда был главной проблемой В1000: всю свою продолжительную жизнь Баркас оснащался двухтактным трёхцилиндровым мотором, который не отличался ни мощностью, ни экономичностью, ни экологичностью.
У B1000 было с десяток заводских модификаций. Для путешествий лучше всего подходила версия КВ — микроавтобус, в котором с комфортом могло разместиться большое семейство или полноценный пионеротряд. Производство модели было прекращено в 1991 году, так как технически устаревший Barkas не мог конкурировать с техникой из Западной Германии.
Ford Econoline
В это трудно поверить, но Ford Econoline — эти монструозные заднеприводные вэны в американских аэропортах — начинали свою жизнь в виде 4,3-метровых глазастиков, которые должны были составить конкуренцию немецким Транспортёрам. Причём на всех фронтах — как на коммерческом, так и на семейно-туристическом.
Econoline первого поколения представили в 1961 году. В отличие от Volkswagen, у Форда мотор располагался не в заднем свесе, а между передними сиденьями. И это была не оппозитная «четвёрка», а сбалансированная рядная «шестёрка». Многие компоненты позаимствовали у компактного седана Falcon, поэтому туристические модификации назывались как раз Ford Falcon Econoline.
И этих туристических модификаций было несколько — от банального автобуса с пятью-восемью посадочными местами до уютного Travel Wagon с высокой крышей, дополнительными отсеками для вещей и диваном, который лёгким (или не очень) движением превращался в нормальное спальное место.
GMC G1000/Chevrolet Van
Конечно, на немецкое «вторжение» не мог не отреагировать и концерн General Motors, который решил палить сразу из двух орудий. И речь не о том, что Chevrolet Van мог продаваться под именем GMC G1000, а о двух совершенно разных моделях.
Начнём с G1000, он же Chevrolet Van, он же Chevrolet G10, он же Chevrolet Sportvan. Компактный фургончик родился в 1964 году и даже по автомобильным меркам прожил пугающе мало — всего два года! Уже в 1966 году ему на смену подоспело второе поколение, которое было менее «няшным», зато более «американским»: если первые вэны комплектовались только рядными «четвёрками» и «шестёрками», то на преемника ставили уже small-block V8!
Осознавая растущую популярность путешествий, концерн предлагал туристические версии и для Chevrolet, и для GMC. Силами дилеров Handi-Van Camper оснащался подъёмной крышей, позволяющей ходить по салону в полный рост, складным столиком, полноценной кроватью, шкафчиками, кондиционером и радио... О чём ещё можно было мечтать в 1960‑х?
Chevrolet Corvair 95
А вот и орудие номер два, из которого General Motors ударил по позициям Volkswagen. Причём появилось оно даже раньше Chevrolet Van — в 1960‑м, а по компоновке почти не отличается от немецкого хиппи-буса.
Corvair 95 является родственником той самой модели Corvair, которую называли «опасной на любой скорости». Как и одноимённое купе/седан, Corvair 95 имеет выразительную внешность, увенчанную четырьмя фарами, компактные (по американским меркам) размеры, а также шестицилиндровый оппозитный двигатель, размещённый сзади. Но было и два существенных отличия. Во-первых, у Corvair 95 более короткая колёсная база (её длина – 95 дюймов или 241 сантиметр, в то время как у седана – 108 или 274 см). Во-вторых, Corvair 95 не имел никакого отношения к спорту.
Для 95-й версии предлагались два типа кузова — пикап и фургон. Пассажирская модификация последнего называлась Greenbrier и, в зависимости от пожеланий клиента, могла быть либо плотно упакованной сиденьями (до 9 пассажиров), либо оборудована для вылазок на природу: шкафчики, столики, умывальник, раскладная кровать, холодильник — список опций впечатляет даже в 2021‑м!
Dodge A-100
«Большая американская тройка» любит громить незваных гостей сообща. Поэтому было бы странно, если бы на «вечеринку» не заглянула корпорация Chrysler. Точнее, марка Dodge.
Как и Corvair 95, A‑100 предлагался в двух кузовах — пикап и фургон. Но, в отличие от модели General Motors, детище Chrysler было более консервативным, с классической компоновкой. Мотор — спереди, ведущие колёса — сзади. Поскольку очевидных конкурентных преимуществ у А‑100 не наблюдалось, концерн Chrysler решил это компенсировать агрессивной маркетинговой кампанией: на базе пикапа был создан Dodge Little Red Wagon — самый быстрый пикап-дрэгстер того времени. А фургон А‑100 начали засовывать во все молодёжные сериалы 1960‑х.
А-100 выпускался с 1964 по 1970 год. И, как можете видеть, тоже не страдал от недостатка дилерских опций, вроде маркизы, подъёмной крыши, умывальника… Кстати, основой для кемперов зачастую становились длиннобазные А‑100, но и коротышей могли приспособить для очень дальнего пикника.
Mazda Bongo
Японский автопром в 1960-х развивался бурно, намереваясь догнать и обогнать европейцев с американцами. Так что недостатка в машинах для дальних путешествий в Японии не ощущалось. И уж они, в отличие от американских вэнов, были действительно компактными.
Взять хотя бы Mazda Bongo первого поколения. Два метра колёсной базы, 3,7 метра габаритной длины, меньше тонны снаряжённой массы… Когда эта кроха только появилась в продаже (а случилось это в 1966 году), она оснащалась 782-кубовым моторчиком. Но и его хватало, чтобы всей семьёй провести уикенд на природе.
В продаже оригинальная Bongo продержалась до 1975 года. За почти десятилетний жизненный цикл модель успела обзавестись мотором побольше (987 кубических сантиметров), а также инерционными ремнями безопасности. Во всём остальном модель оставалась неизменной. Но она настолько очаровательна, что даже не хочется её в этом упрекать. А с разложенным тентом Bongo вообще кажется синонимом уюта.