9 (странных) американских внедорожников, которые продают на Авто.ру

Этот Escalade выглядит очень буднично, не так ли? Но так он только выглядит — ведь под капотом здесь установлен двигатель V8 с компрессором, который выдаёт 550 лошадиных сил и 765 Н·м. С этой силовой установкой трёхтонная махина разгоняется до 100 кило­метров в час за пять секунд. Согласны, это не рекорд. Но пред­ставьте, что строитель­ная бытовка ускоряется до сотни на пять секунд. Представили? То-то же!

Чтобы эта мощность не вышла из-под контроля, владелец Кадиллака установил спортивные пружины Moog с амортиза­торами Bilstein, толстые стабили­заторы поперечной устойчи­вости, а также тормоза AP Racing. Для повышения комфорта в салоне машине добавили шумо­изоляции, а потолок перешит в тёмно-коричневую алькантару. На все доработки ушло более миллиона рублей!