9 (странных) американских внедорожников, которые продают на Авто.ру
Алексей Олефиренко
Благополучно наступил 2021 год, а мы продолжаем искать на Авто.ру очень крутые или просто необычные внедорожники. В предыдущих выпусках мы показывали автомобили Infiniti и Мерседесы
Cadillac Escalade III
Этот Escalade выглядит очень буднично, не так ли? Но так он только выглядит — ведь под капотом здесь установлен двигатель V8 с компрессором, который выдаёт 550 лошадиных сил и 765 Н·м. С этой силовой установкой трёхтонная махина разгоняется до 100 километров в час за пять секунд. Согласны, это не рекорд. Но представьте, что строительная бытовка ускоряется до сотни на пять секунд. Представили? То-то же!
Чтобы эта мощность не вышла из-под контроля, владелец Кадиллака установил спортивные пружины Moog с амортизаторами Bilstein, толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, а также тормоза AP Racing. Для повышения комфорта в салоне машине добавили шумоизоляции, а потолок перешит в тёмно-коричневую алькантару. На все доработки ушло более миллиона рублей!
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Cadillac Escalade III
Если предыдущий Escalade старается держаться скромно, то этот экземпляр прятаться не привык. Мало того, что он здоровенный как Титаник, так ещё и цвет почти как у Ferrari. Хотите всегда быть в центре внимания — это ваш вариант.
Для управления этой махиной понадобятся права категории D. На борту три мини-бара, три монитора, мощная аудиосистема, диско-пол, а также мягкие диваны, рассчитанные на 20 пассажиров. Более того, у лимузина сохранили полный привод! Но с геометрией, как нетрудно догадаться, дела так себе.
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Cadillac Escalade III
Ну и мимо этого лимузина мы тоже не смогли пройти. Во-первых, у него сразу три оси. Во-вторых, у внедорожника двери типа «крыло чайки»! А главное, стоит он дешевле, чем Hyundai Solaris!
К сожалению, автор объявления оказался не слишком многословным, указав лишь, что для управления лимузином потребуются права категории D и что переоборудование машины осуществлялось в Америке. Из других очевидных особенностей: в пассажирском отсеке есть мини-бар, аудиосистема, дискотечная подсветка и достаточно пространства, чтобы перевезти дюжину тусовщиков. В багажнике организована отдельная лаунж-зона. Да-да, машина настолько огромна, что она двухкомнатная, так что в ней можно просто жить.
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Cadillac Escalade III
Не каждый день увидишь лифтованный Cadillac Escalade c запасным колесом на дверце багажника, расширенными колёсными арками и в защитном окрасе. Но именно такой Escalade сейчас продаётся на Авто.ру. И, судя по нескромной цене, владелец не сильно горит желанием расстаться со своей игрушкой.
Во всём остальном Escalade остался прежним: у него стандартный кожаный салон, стандартный двигатель. Из необычного — газобаллонное оборудование, позволяющее сэкономить на дозаправках. Учитывая, что в Escalade используется олдскульный двигатель L92 семейства LS, едва ли ГБО сильно скажется на сроке его службы. Зато запас хода увеличится на несколько сотен километров.
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Cadillac Escalade III
Ещё один Эскалейд третьего поколения, который не торопится раскрывать свои козыри. Более того, их не увидишь ни под капотом, ни на водительском сидении. Для этого придётся сесть на задний ряд: весь королевский комфорт сконцентрирован там.
Второй ряд внедорожника отделён от передней части перегородкой и получил новую отделку с использованием кожи, алькантары и дерева. Задний диван диван взяли у «семёрки» BMW в кузове Е65, добавив к нему мини-бар и выезжающую плазменную панель. В общем, уютное местечко, в котором можно с комфортом пережить не один час пробок.
Владелец признаётся, что машине не помешает лёгкая косметика, но в целом состояние «хорошее»: ездили на Escalade нечасто. И цена не слишком большая за столь роскошный интерьер.
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Cadillac Escalade IV
А вот в этом автомобиле интерьер ещё круче! К тому же это самый свежий Escalade в нашей подборке. У машины абсолютно стандартная внешность, символический пробег и баснословная цена — за эти деньги можно купить новый Bentley Bentayga! Пусть и с двигателем V8.
Секрет столь высокой цены — как раз интерьер. Пространство для задних пассажиров здесь ничем не уступает Майбахам и Роллс-Ройсам, а то и превосходит их! Имеется и окошко на крыше с регулируемой прозрачностью стекла, и потолок «звёздное небо», и контурная подсветка, и мультиконтурные сиденья, и бар, и аудиосистема Hi-Fi с огромной плазменной панелью.
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Chevrolet Tahoe II
Издалека очень сложно понять, что это за автомобиль. А вблизи… да и вблизи тоже: настолько сильно был модифицирован этот Tahoe второго поколения. Внедорожник, который послужил отправной точкой для первого Escalade, получил фары от более поздней версии модели, решётку от Jeep Cherokee, модный обвес и… шильдики Buick Enclave, который вообще-то кроссовер и нисколечко не похож на Тахо.
Но одним только экстерьером владелец не ограничился. У машины перешитый в кожу и алькантару салон, сиденья от BMW 7 серии и экраны на спинках передних сидений. Похоже, что нетронутых деталей в этом Tahoe осталось гораздо меньше, чем тех, которые подверглись модификациям.
Именно по этой причине нынешний владелец и продаёт машину – ему больше нечего дорабатывать и хочется заняться другим проектом. Этот проект он оценивает в 1,6 миллиона рублей.
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Chevrolet Tahoe III
Этот лифтованный Тахо третьего поколения обойдётся в сумму, за которую можно купить новенький VW Tiguan в хорошей комплектации. Но здесь ценник обусловлен богатым набором доработок. Во-первых, внешность: расширители колёсных арок, диски Moto Metal, выхлоп Magnaflow и существенно возросший клиренс за счёт регулируемой подвески Rancho.
Во-вторых, у Tahoe прокачан интерьер. Для начала, не самые удачные стандартные сиденья Chevrolet были заменены обогреваемыми и вентилируемыми креслами от BMW 7 серии. Затем в Tahoe щедро насыпали динамиков, так что теперь его можно услышать не только благодаря выхлопу, но и благодаря мощной аудиосистеме.
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Chevrolet Suburban XI
Ну и под конец — самый настоящий американский броневик! В отличие от большинства бронированных полноразмерных внедорожников, этот Suburban не пытается быть офисом-бункером на колёсах, а представляет собой обычную, в общем-то, машину, рассчитанную на
шестерых сотрудников ЦРУ пассажиров.
Если не считать толстую рамку по периметру ветрового стекла, то больше ничего не выдаёт в этом Субурбане бронемобиль. И это безусловный плюс для тех, кто ценит безопасность и не любит лишнего внимания. И всё это за смешной для бронированного автомобиля таких размеров ценник.