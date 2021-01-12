Какие изменения ждут водителей в 2021 году

9 (странных) американских внедорожников, которые продают на Авто.ру

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Алексей Олефиренко

Благополучно наступил 2021 год, а мы продолжаем искать на Авто.ру очень крутые или просто необычные внедорож­ники. В предыдущих выпусках мы показывали авто­мобили Infiniti и Мерседесы G-класса. Теперь наши руки дошли до американ­ских громил: Cadillac Escalade, а также парочки Chevrolet Tahoe и Suburban. 

Cadillac Escalade III

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Этот Escalade выглядит очень буднично, не так ли? Но так он только выглядит — ведь под капотом здесь установлен двигатель V8 с компрессором, который выдаёт 550 лошадиных сил и 765 Н·м. С этой силовой установкой трёхтонная махина разгоняется до 100 кило­метров в час за пять секунд. Согласны, это не рекорд. Но пред­ставьте, что строитель­ная бытовка ускоряется до сотни на пять секунд. Представили? То-то же!

Чтобы эта мощность не вышла из-под контроля, владелец Кадиллака установил спортивные пружины Moog с амортиза­торами Bilstein, толстые стабили­заторы поперечной устойчи­вости, а также тормоза AP Racing. Для повышения комфорта в салоне машине добавили шумо­изоляции, а потолок перешит в тёмно-коричневую алькантару. На все доработки ушло более миллиона рублей!

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Cadillac Escalade III

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Если предыдущий Escalade старается держаться скромно, то этот экзем­пляр прятаться не привык. Мало того, что он здоро­венный как Титаник, так ещё и цвет почти как у Ferrari. Хотите всегда быть в центре внимания — это ваш вариант.

Для управления этой махиной понадобятся права категории D. На борту три мини-бара, три монитора, мощная аудио­система, диско-пол, а также мягкие диваны, рас­считанные на 20 пассажиров. Более того, у лимузина сохранили полный привод! Но с геометрией, как нетрудно догадаться, дела так себе.

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Cadillac Escalade III

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Ну и мимо этого лимузина мы тоже не смогли пройти. Во-первых, у него сразу три оси. Во-вторых, у внедорожника двери типа «крыло чайки»! А главное, стоит он дешевле, чем Hyundai Solaris!

К сожалению, автор объявления оказался не слишком много­словным, указав лишь, что для управления лимузином потребуются права категории D и что пере­оборудо­вание машины осуществля­лось в Америке. Из других очевидных особен­ностей: в пассажир­ском отсеке есть мини-бар, аудио­система, дискотечная подсветка и достаточно простран­ства, чтобы перевезти дюжину тусовщиков. В багаж­нике организо­вана отдельная лаунж-зона. Да-да, машина настолько огромна, что она двух­комнатная, так что в ней можно просто жить.

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Cadillac Escalade III

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Не каждый день увидишь лифтованный Cadillac Escalade c запасным колесом на дверце багажника, расширен­ными колёсными арками и в защитном окрасе. Но именно такой Escalade сейчас продаётся на Авто.ру. И, судя по нескромной цене, владелец не сильно горит желанием расстаться со своей игрушкой.

Во всём остальном Escalade остался прежним: у него стан­дартный кожаный салон, стан­дартный двигатель. Из необычного — газо­баллонное оборудо­вание, позволяющее сэкономить на дозаправках. Учитывая, что в Escalade используется олдскульный двигатель L92 семейства LS, едва ли ГБО сильно скажется на сроке его службы. Зато запас хода увеличится на несколько сотен километров.

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Cadillac Escalade III

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Ещё один Эскалейд третьего поколения, который не торопится раскрывать свои козыри. Более того, их не увидишь ни под капотом, ни на водитель­ском сидении. Для этого придётся сесть на задний ряд: весь королев­ский комфорт сконцентрирован там.

Второй ряд внедорожника отделён от передней части пере­городкой и получил новую отделку с использо­ванием кожи, алькантары и дерева. Задний диван диван взяли у «семёрки» BMW в кузове Е65, добавив к нему мини-бар и выезжающую плазменную панель. В общем, уютное местечко, в котором можно с комфортом пережить не один час пробок.

Владелец признаётся, что машине не помешает лёгкая косметика, но в целом состояние «хорошее»: ездили на Escalade нечасто. И цена не слишком большая за столь роскошный интерьер.

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Cadillac Escalade IV

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А вот в этом автомобиле интерьер ещё круче! К тому же это самый свежий Escalade в нашей подборке. У машины абсолютно стандартная внешность, символи­ческий пробег и басно­словная цена — за эти деньги можно купить новый Bentley Bentayga! Пусть и с двигателем V8.

Секрет столь высокой цены — как раз интерьер. Простран­ство для задних пассажиров здесь ничем не уступает Майбахам и Роллс-Ройсам, а то и превосходит их! Имеется и окошко на крыше с регулиру­емой прозрач­ностью стекла, и потолок «звёздное небо», и контурная подсветка, и мульти­контурные сиденья, и бар, и аудио­система Hi-Fi с огромной плазменной панелью. 

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Chevrolet Tahoe II

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Издалека очень сложно понять, что это за автомобиль. А вблизи… да и вблизи тоже: настолько сильно был модифи­цирован этот Tahoe второго поколения. Внедорожник, который послужил отправной точкой для первого Escalade, получил фары от более поздней версии модели, решётку от Jeep Cherokee, модный обвес и… шильдики Buick Enclave, который вообще-то кроссовер и нисколечко не похож на Тахо.

Но одним только экстерьером владелец не ограничился. У машины пере­шитый в кожу и алькантару салон, сиденья от BMW 7 серии и экраны на спинках передних сидений. Похоже, что нетронутых деталей в этом Tahoe осталось гораздо меньше, чем тех, которые подверглись модификациям.

Именно по этой причине нынешний владелец и продаёт машину – ему больше нечего дорабаты­вать и хочется заняться другим проектом. Этот проект он оценивает в 1,6 миллиона рублей.

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Chevrolet Tahoe III

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Этот лифтованный Тахо третьего поколения обойдётся в сумму, за которую можно купить новенький VW Tiguan в хорошей комплектации. Но здесь ценник обусловлен богатым набором доработок. Во-первых, внешность: расшири­тели колёсных арок, диски Moto Metal, выхлоп Magnaflow и существенно возросший клиренс за счёт регулиру­емой подвески Rancho.

Во-вторых, у Tahoe прокачан интерьер. Для начала, не самые удачные стандартные сиденья Chevrolet были заменены обогрева­емыми и вентилиру­емыми креслами от BMW 7 серии. Затем в Tahoe щедро насыпали динамиков, так что теперь его можно услышать не только благодаря выхлопу, но и благодаря мощной аудио­системе. 

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Chevrolet Suburban XI

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Ну и под конец — самый настоящий американский броневик! В отличие от большинства брониро­ванных полно­размерных внедорож­ников, этот Suburban не пытается быть офисом-бункером на колёсах, а пред­ставляет собой обычную, в общем-то, машину, рас­считанную на шестерых сотрудников ЦРУ пассажиров. 

Если не считать толстую рамку по периметру ветрового стекла, то больше ничего не выдаёт в этом Субурбане броне­мобиль. И это безусловный плюс для тех, кто ценит безопас­ность и не любит лишнего внимания. И всё это за смешной для брониро­ванного автомобиля таких размеров ценник.

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Любите американские машины?

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