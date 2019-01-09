Это новый кабриолет Porsche 911 – и он... идеальный?
Компания Porsche представила кабриолет 911 нового поколения, который теперь ещё быстрее складывает крышу и даже в базовых версиях выезжает из четырех секунд в разгоне до 100 километров в час.
Детали
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Как и на купе, на кабриолет ставится трёхлитровый оппозитный турбомотор, который выдает 450 лошадиных сил. Он работает в паре с новым восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Такая связка будет и у заднеприводной версии Carrera S, и у полноприводной Carrera 4S. Первая разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, вторая – за 3,8 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono время разгона в обоих случаях сокращается на 0,2 секунды. Максимальная скорость – 306 и 304 км/ч соответственно.
Покупателям кабриолетов в базовых версиях впервые смогут заказать спортивное шасси с адаптивной подвеской PASM (Porsche Active Suspension Management). У неё более жёсткие пружины и стабилизаторы и уменьшенный дорожный просвет. У управляющей электроники кабриолета появился новый режим Wet Mode, предназначенный для езды в дождь – он помогает бороться с аквапланированием. Как и в случае с купе, электроника сама определяет, что покрытие влажное, и предупреждает об этом водителя.
Матерчатый верх складывается всего за 12 секунд на скорости до 50 километров в час. Каркас крыши построен на жестких магниевых дугах, благодаря которым мягкий верх не деформируется под набегающим потоком воздуха на больших скоростях.
В числе опций нового кабриолета – система ночного видения, система автоматического торможения и обнаружения пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, способный замедляться до полной остановки, ассистент парковки и многое другое.
Предзаказы в Германии уже открыты. Базовый 911 Carrera S Cabriolet обойдётся в 134 405 евро, а полноприводный 4S Cabriolet оценили в 142 259 евро. В обоих случаях версия со складной крышей получается на 14 280 евро дороже аналогичных модификаций с кузовом купе.