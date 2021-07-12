900 сил и 2 секунды до сотни: какими станут будущие электрокары Stellantis

Самые доступные свои электромобили альянс будет строить на платформе под названием STLA Small — это городские модели длиной от 3,5 до 4,2 метра. Им обещаны моторы мощностью от 95 до 245 л.с., батареи ёмкостью до 82 кВтч (и запас хода до 500 километров), а также технология быстрой зарядки.

Платформа STLA Medium охватит сегмент транспорта длиной от 4,2 до 5 метров. Ёмкость аккумуляторов для таких электрокаров увеличат до 104 кВт·ч, что позволит им проезжать без подзарядки до 700 километров. Большинство машин на этой платформе получат двигатели с отдачей от 170 до 245 л.с., но для некоторых версий мощность моторов увеличат до 450 л.с.

Архитектура STLA Large предусмотрена для самых крупных легковых электромобилей длиной до 5,5 метра и подразумевает возможность применения двухмоторных силовых установок. Комбинация двух электродвигателей позволит доводить мощность до 900 л.с., а 118-киловаттный блок аккумуляторов обеспечит запас хода до 800 километров в зависимости от силового агрегата.

Уточняется также, что именно эта платформа будет использоваться маркой Dodge для создания электрических версий масл-каров, а самые мощные и лёгкие электромобили на этой архитектуре будут тратить для ускорения до 100 км/ч всего 2 секунды.

Наконец, четвёртая платформа под названием STLA Frame предусматривает рамную конструкцию кузова и ориентирована в первую очередь на пикапы — например, конкурента Ford F-150 Lightning от бренда Ram. Такие электрокары также смогут проезжать на одной зарядке до 800 километров и будут полноприводными, но их размеры инженеры Stellantis вольны варьировать в диапазоне от 5,6 до 6,2 метра.

К концу десятилетия число электрокаров в общих продажах брендов, входящих в альянс Stellantis, должно достигать 70% на рынках европейских стран и 40% в США. Каждая из анонсированных электроплатформ в итоге станет базой для производства 2 миллионов электрокаров в год.