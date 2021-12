Автомобиль-самолёт с бархатным салоном и «двухслойным» капотом: 9 особенностей Fascination 2DR

Авторство Fascination 2DR принадлежит Полу М. Льюису, который пытался создать «авиационный» автомобиль ещё в середине 1930-х. Будучи владельцем небольшой самолётной компании VTOL (Vertical Take Off and Landing — «Вертикальные взлёт и посадка»), Льюис всерьёз считал, что некоторые решения, используемые в авиации, могут сработать и на обычных автомобилях. Поэтому начал искать тех, кого идея автомобиля-самолёта будет вдохновлять так же сильно, как и его.