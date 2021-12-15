Автомобиль-самолёт с бархатным салоном и «двухслойным» капотом: 9 особенностей Fascination 2DR

Но и без них получилось очень вызывающе. В облике этого автомобиля (а Fascination 2DR классифицируется как автомобиль) нет ни одной привычной детали. Разве что фары выглядят более-менее привычно.

Чего никак не скажешь о шасси. Оно, как и положено самолёту, у 2DR трёхколёсное. Точнее, визуально трёхколёсное.