Автомобиль-самолёт с бархатным салоном и «двухслойным» капотом: 9 особенностей Fascination 2DR

В цикле «Старые, но не бесполезные» мы обычно говорим о концепт-карах из прошлого, у которых было что угодно, но только не шансы оказаться на конвейере. А сегодня речь пойдёт об удивительном гибриде автомобиля и самолёта, который до производства добрался, пусть и очень маленьким тиражом. При этом интересных особенностей у него едва ли меньше, чем у иного концепт-кара!
Авторство Fascination 2DR принадлежит Полу М. Льюису, который пытался создать «авиационный» автомобиль ещё в середине 1930-х. Будучи владельцем небольшой самолётной компании VTOL (Vertical Take Off and Landing — «Вертикальные взлёт и посадка»), Льюис всерьёз считал, что некоторые решения, используемые в авиации, могут сработать и на обычных автомобилях. Поэтому начал искать тех, кого идея автомобиля-самолёта будет вдохновлять так же сильно, как и его.
Энтузиастов нашлось не так и много, но среди них был крупный моторостроитель — фирма Franklin Motor Company, которая согласилась поддержать проект технически, предоставив один из своих двигателей. Всё, что оставалось сделать Льюису — построить сам автомобиль! До 1936 года всё шло по плану, пока между Льюисом и Комиссией по ценным бумагам и биржам США не возник конфликт, детали которого не особо разглашаются. Проект пришлось свернуть на финальной стадии, а в 1939 году VTOL была признана банкротом.
Вторую попытку построить автомобиль-самолёт Льюис предпринял в начале 1960-х. На сей раз он был исключительно автором идеи — техническое воплощение проекта должна была осуществить компания Highway Aircraft Corporation в Небраске. Первый прототип был готов в конце 1962 года. И это было что-то с чем-то.
Льюис не шутил, когда говорил, что хочет соединить автомобильный и авиационный миры. По сути, Fascination 2DR представляет собой что-то вроде самолётного фюзеляжа, в задней части которого, вместо крыльев, была тележка с парой привычных автомобильных колёс.
И чем дольше смотришь на это чудо, тем больше осознаёшь всю его абсурдность. Взять хотя бы расположенную в центре «двухэтажного» ветрового стекла антенну, которая тянется чуть ли не до середины крыши. Или хромированный бампер, полностью опоясывающий машину. Или рамку дополнительного багажника, напоминающую вольер. Или воздухозаборники, расположенные за дверями. Согласно оригинальной задумке, у машины должен был быть авиационный пропеллер в задней части! Но из соображений безопасности от этого отказались.
Но и без них получилось очень вызывающе. В облике этого автомобиля (а Fascination 2DR классифицируется как автомобиль) нет ни одной привычной детали. Разве что фары выглядят более-менее привычно.
Чего никак не скажешь о шасси. Оно, как и положено самолёту, у 2DR трёхколёсное. Точнее, визуально трёхколёсное.
Льюис считал, что переднее шасси самолётного типа (то есть со сдвоенными колёсами на единой стойке) обеспечит автомобилю не только уникальный внешний вид, но также невиданную манёвренность (по расчётам, 2DR мог развернуться на 180 градусов на относительно небольшом участке) и отличную устойчивость на скоростях до 210 километров в час!
К счастью, правдивость этих слов никто никогда не решился проверять: пример Reliant Robin хорошо продемонстрировал, насколько трёхколёсные автомобили «устойчивы».
С другой стороны, у Fascination 2DR двигатель располагался почти по центру, а форма кузова была очень своеобразной — не исключено, что Льюис был прав в своих рассчётах.
Интересно было бы узнать, для какой именно машины заявлялась такая устойчивость на виражах. Ведь Fascination 2DR выпустили всего тиражом пять штук (включая предсерийный прототип), и все машины в той или иной степени отличались друг от друга.
Например, прототип имел укороченную по сравнению с товарными машинами колёсную базу, отличался оформлением кормы и оснащался двигателем Volkswagen. Последующие три машины были длиннее и с двигателем Renault, а последний экземпляр Fascination 2DR получил шестицилиндровый мотор от Chevrolet с коробкой передач от Oldsmobile, слегка модифицированный дизайн, стеклопластиковый кузов, а также двери типа «крыло чайки».
Хоть Льюиса полностью поглотили автомобильный и самолётные миры, он не жил в вакууме и прекрасно видел, какие процессы происходят между Соединёнными Штатами и другими странами. А потому подумывал о том, как можно подготовиться к ситуации, когда бензин может исчезнуть с заправок.
Первый «запасной вариант» казался относительно простым — превратить машину в электрокар. Ведь электричество можно добывать не только из ископаемого топлива, но и альтернативными способами. Однако в те годы электрокары представляли собой медлительные маленькие машинки или уродливые погрузчики для обслуживания аэропортов и складов, поэтому Льюис решил отказаться от этой идеи.
А в качестве альтернативной силовой установки начал планировать… термоядерный двигатель, работающий на ионизации благородных газов! Звучит, конечно, круто и футуристично, однако ничего даже отдалённо напоминающего рабочий прототип инновационного силового агрегата Льюис так и не представил.
Более-менее похожими друг на друга получились второй, третий и четвёртый экземпляры Fascination, поэтому именно этим машинам и их особенностям стоит уделить побольше внимания. Например, крышке капота.
Как было сказано ранее, Fascination 2DR имеет среднемоторную компоновку. Но как добраться до двигателя? Для этого сначала нужно приподнять и откинуть назад заднюю часть самолётного фонаря, а потом уже поднимать сам капот.
Пол Льюис осознавал, что безопасность — важное качество всякого автомобиля, поэтому наделил своё детище тем, что иногда называют «метр жизни» — дополнительным пространством, которое, в случае аварии, должно принять на себя значительную часть энергии фронтального удара.
Но поскольку капота в традиционном смысле слова у Fascination нет, его пришлось наращивать внутри, за ветровым стеклом. Таким нехитрым способом автомобиль получил сумасшедших размеров переднюю панель, на которой в свободное от путешествий время можно было вздремнуть.
Но в остальном салон Fascination 2DR был зауряден: обычный руль, «кочерга» селектора трансмиссии, как на большинстве американских машин… Обычный четырёхместный салона автомобиля конца 1960-х. Но изюминка всё же была!
В то время интерьеры премиальных американских автомобилей отделывали необычными тканями и Fascination не стал исключением: своих пассажиров автомобильный самолёт встречал винилом, а также бархатом с причудливым узором.
Проект Льюиса не выстрелил, но это было предсказуемо: ведь судьба жестоко обходилась с машинами куда более скромными, нежели Fascination 2DR. Поэтому в период с 1962 по 1976 год Highway Aircraft Corporation, а затем и другой подрядчик, Egging Manufacturing Company, смогли осилить лишь пять экземпляров автомобиля-самолёта (включая предсерийный прототип).
Тем удивительнее, что все пять машин до сих пор живы! Они находятся в США, а их владельцы поддерживают связь друг с другом, помогая с ремонтом и поиском запчастей. Кстати, три из пяти Fascination 2DR живут в одном гараже. Или правильнее называть его ангаром?