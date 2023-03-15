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9 из 13 кроссоверов не прошли новый тест на безопасность задних пассажиров

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Дмитрий Елизаров

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Американский страховой институт дорожной безопасности опубликовал итоги новых испытаний при помощи краш-тестов. На этот раз 13 кроссоверов были проверены при помощи фронтального удара на способность обеспечить должный уровень безопасности пассажирам заднего дивана. Справились с испытанием только 4 модели.

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  • Новый тест подразумевает использование при фронтальном ударе с частичным перекрытием не только манекена, изображающего водителя, но и второго, который помещают на задний диван за водительским креслом. По своей комплекции он напоминает ребёнка-подростка, которому уже не обязательно пользоваться детским креслом или бустером.
  • Высшую оценку Good в этом испытании получили Ford Explorer и Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y. При этом кое-какие нарекания у испытателей всё же были: например, задний пассажир в Ascent и Explorer имел небольшой риск травмы головы, а в Model Y его голова в момент удара оказалась слишком близко к спинке переднего кресла.
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  • Аутсайдерами теста названы Jeep Wrangler и Grand Cherokee, Mazda CX-9, Hyundai Palisade и Honda Pilot, получившие низшую оценку «Плохо». К защите водителя этих вседорожников у испытателей не было никаких вопросов, а в случае с задним пассажиром отмечалось множество неполадок. Среди них упомянуты, к примеру, смещение ремня безопасности на живот, некорректная работа шторок безопасности или их полное отсутствие, высокий риск повреждения головы или шеи и тому подобное.
  • В среднем положении с оценкой Marginal оказались Chevrolet Traverse, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas (он же Teramont).

Осенью прошлого года Ford Mustang Mach-E оказался одной из немногих моделей для американского рынка, получившей высшие баллы в новом краш-тесте IIHS — боковом ударе по значительно более жёстким правилам. Однако в официальных рейтингах институт результаты этих испытаний пока не учитывает.

Следите за тем, чтобы задние пассажиры были пристёгнутыми?

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