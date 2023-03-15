9 из 13 кроссоверов не прошли новый тест на безопасность задних пассажиров

Высшую оценку Good в этом испытании получили Ford Explorer и Mustang Mach-E,

Subaru Ascent и Tesla Model Y. При этом кое-какие нарекания у испытателей всё же были: например,

задний пассажир в Ascent и Explorer имел небольшой риск травмы головы, а в Model Y

его голова в момент удара оказалась слишком близко к спинке переднего кресла.