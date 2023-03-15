9 из 13 кроссоверов не прошли новый тест на безопасность задних пассажиров

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Более 70 моделей лишились высших наград за безопасность из-за новых правил краш-тестов
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Американский страховой институт дорожной безопасности опубликовал итоги новых испытаний при помощи краш-тестов. На этот раз 13 кроссоверов были проверены при помощи фронтального удара на способность обеспечить должный уровень безопасности пассажирам заднего дивана. Справились с испытанием только 4 модели.
Осенью прошлого года Ford Mustang Mach-E оказался одной из немногих моделей для американского рынка, получившей высшие баллы в новом краш-тесте IIHS — боковом ударе по значительно более жёстким правилам. Однако в официальных рейтингах институт результаты этих испытаний пока не учитывает.