Милитаристы: 8 харизматичных военных вездеходов на базе гражданских моделей
Демилитаризованные БРДМ, Hummer H1 и даже УАЗ Хантер, выросший из 469‑го, доказывают, что военная техника, пусть и с некоторыми упрощениями, может существовать на гражданке. Работает ли система в обратную сторону? Судя по вездеходам, представленным ниже, — вполне! Ведь они построены на базе машин, с которыми вы можете встретиться в пробке или на заправке.
Милитаризация гражданских машин ведёт свою историю чуть ли не испокон автомобилизма. В период Первой мировой войны именно так возникли сотни броневиков! Но у подобных машин были примерно одинаковые недостатки: из‑за возросшей массы такие автомобили плохо разгонялись, плохо тормозили и плохо управлялись. А когда дело доходило до бездорожья, то созданный наспех «автомобиль войны» мог стать недвижимостью на первом же перегибе.
Выводы были сделаны. Когда мир столкнулся с новой войной, подход к армейским автомобилям стал более основательным. В том числе к тем, которые создавались на базе гражданских. Больше всего в этом деле преуспела Германия: немцы смогли построить эффективные военные вездеходы на базе обычных BMW, Mercedes-Benz, Horch, Adler. И даже знаменитого «Жука», который не особо-то ассоциируется с военными действиями.
На самом деле модель Kafer послужила основой для нескольких военных машин, например, KdF Typ. 87 Kommanderwagen и Typ. 166 Schwimmwagen. Но больше всего запомнился Typ. 82, он же — «Кюбельваген», которых выпустили более 50 тысяч. Эта модель была разработана Фердинандом Порше и по механической части максимально унифицирована с тем очаровашкой, который после войны стал символом движения хиппи. Но лозунги про мир и любовь были ему немного чужды.
Mercedes-Benz G-класса изначально разрабатывался для военных нужд, но, как известно, гораздо больше преуспел на «гражданке». Однако и сегодня создают «гелики» при исполнении, хотя чаще их можно встретить на парковке около кальянной или модного молла.
Один из таких проектов — Gruma Enok P1, позиционирование которого достаточно странное. С одной стороны, у автомобиля маленькие окна-бойницы, турельная установка по центру крыши и брутальный кузов из бронелистов. С другой — под капотом не экономичный турбодизель, а четырёхлитровый V8. А в салоне — обшитые алькантарой кресла!
Подробности о бронировании Enok P1 не сообщаются, но его подготовка к бездорожью примерно такая же, как у G500 4x4²: портальные мосты, серьёзный лифт, а также блокировки межосевого и межколёсных дифференциалов. Плюс — колёса Beadlock с покрышками BF Goodrich.
Land Rover Defender тоже знатный вояка. Правда, куда лучшую армейскую карьеру построили его предки — Land Rover Series I, II и III. Defender же чаще принимал участие в миротворческих миссиях, в компании с Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Но это не значит, что никто не пытался сделать из этого старичка настоящего бойца.
Перед вами — Mohafiz, изготовленный в Ираке компанией Heavy Industries Taxila. За его бронированным кузовом, изготовленным из армированного алюминиевого сплава, скрывается шасси Defender 110, хотя первые прототипы Mohazif основывались на внедорожниках Toyota. Машина способна нести десант из шести человек (плюс командира), выдерживать обстрел из автомата Калашникова, а также отвечать на огонь с помощью орудий, устанавливаемых на турели.
Броневик — с несерийным 4,2-литровым турбодизелем, используется вооружёнными силами Ирака и Пакистана. Первые экземпляры попали на вооружение в начале 2000‑х, хотя разработка Mohafiz стартовала ещё в 1990‑х.
Если упомянутый чуть выше Nissan Patrol обычно был штабным, то внедорожники Toyota не стеснялись лезть в самую гущу событий. Причём выступали они, увы, далеко не всегда на стороне хороших парней.
Один из ярчайших примеров военного «крузака» — Max 3 Troopy от южноафриканской фирмы SVI. Под мощной стальной бронёй, обеспечивающей защиту по классу BR6 (опционально можно было прокачаться до BR7), скрывается шасси Toyota Land Cruiser 70 с усиленной подвеской и задним стабилизатором поперечной устойчивости. Двигатель тут родной, тойотовский — 4,5-литровый турбодизель, обеспечивающий 430 Н·м крутящего момента.
Цены на вездеход, способный перебросить в зону военных действий семь человек (не считая водителя), стартуют от 126 тысяч долларов. В качестве опции, помимо усиленной брони, предлагается и иная планировка салона.
В Австралии, где новые Land Cruiser 70 продаются до сих пор, шестиколёсниками на их базе особо никого не удивишь. Правда, такие машины работают не в вооружённых силах, а в службах спасения, на больших технических объектах и так далее.
Но в ОАЭ решили, что это слишком попсово, и местная компания Mezcal создала на основе удлинённого шасси Land Cruiser 70 Tygra 6x6 — брутальный броневик, готовый принять на борт 10 человек и защитить их от пуль калибра 7.62, выпущенных из кольта или автомата Калашникова. Подрыв на двух ручных гранатах DM‑51 (или их аналогах) Тигре тоже не страшен.
Неуязвимость на бездорожье броневику обеспечивают полный привод, блокировки дифференциалов, а также листовые рессоры и амортизаторы, разработанные специально для этого проекта. С мощностью у Tygra тоже никаких проблем: под капотом стоит четырёхлитровый двигатель V6 с нагнетателем. Мотор развивает 380 лошадиных сил.
Похожие показатели защиты пассажиров — и у украинской «Кобры», которая тоже работает в Объединённых Арабских Эмиратах и тоже построена на базе Land Cruiser. Но не «семидесятки», как Tygra, а уходящего на пенсию Land Cruiser 200.
Да, представьте себе: это и правда Land Cruiser 200. Но с усиленной рамой, модифицированной подвеской, обеспечивающей дорожный просвет в полметра, и совершенно новым кузовом, сваренным из баллистической стали. В десантном отсеке имеются турель и несколько амбразур, позволяющих вести огонь прямо из машины. В общем, эта «двухсотка» вооружена и опасна как на асфальте, так и за его пределами.
Силовая установка «Кобры» может быть как бензиновой, так и дизельной. Двигатели не дорабатываются, лишь получают дополнительную защиту. В арсенале имеются и 140-литровые топливные баки, которые, естественно, тоже прикрыты от внешнего воздействия.
Израильский Plasan SandCat на базе Ford F550 оказался настолько успешным, что уже насчитывает четыре поколения! И хотя основа была и остаётся всё той же, каждая следующая версия получала что-то свежее: новый кузов, новую броню, новые способы удлинить раму без потери ездовых качеств. С 2004 года было выпущено более 700 подобных вездеходов!
Компания Plasan позиционирует SandCat как автомобиль многоцелевого использования, который находится на ступеньку ниже HMMWV. И если машины первого поколения были длиной 5,5 метра, а их масса не доходила до 9 тонн, то четвёртое поколение вымахало до 6 метров и 10 тонн! Но эти обстоятельства никоим образом не сказались на максимальной скорости, которая составляет 110 километров в час.
SandCat оснащается 6,7-литровым турбодизелем Ford, который ставят и на гражданские F550. А вот что на гражданской машине не встретишь, так это противотанковый ракетный комплекс Spike, которым можно оснастить четвёртый SandCat. Помимо него, в списке опций значится усиленная по всем направлениям броня. Вдруг кому-то второго уровня по стандарту STANAG 4569 (машина выдержит подрыв мины обстрел пулями калибра 7.62 с расстояния 30 метров) окажется мало.
У ISV Defense Truck (где ISV – Infantry Squad Vehicle, «автомобиль пехоты») нет мощного бронирования или тяжёлого вооружения. Зато есть место для восьми пассажиров в амуниции (включая водителя), скромная масса, способствующая его переброске на вертолётах UH‑60 Blackhawk и CH‑47 Chinook, а главное – есть контракт с вооружёнными силами США, рассчитанный на восемь лет.
Под простецким, на первый взгляд, кузовом скрывается рамное шасси, на котором расположилась подвеска с мощными и выносливыми амортизаторами Dynamic Suspensions Spool Valve от Multimatic и усиленными рычагами, полноприводная трансмиссия с двуступенчатой раздаткой и электронными блокировками межколёсных дифференциалов, а также 2,8-литровый четырёхцилиндровый турбодизель Duramax. Ну а основой для этого вояки стал пикап Chevrolet Colorado.
Пока армия США заказала 649 таких машин, но, согласно контракту, заказ может быть увеличен до 2065 единиц. Испытания показали, что ISV отлично чувствует себя на бездорожье. Да и чинить его легко: почти 80 процентов компонентов здесь от гражданского пикапа.