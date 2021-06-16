Милитаристы: 8 харизматичных военных вездеходов на базе гражданских моделей

Милитаризация гражданских машин ведёт свою историю чуть ли не испокон авто­мобилизма. В период Первой мировой войны именно так возникли сотни броневиков! Но у подобных машин были примерно одинаковые недостатки: из‑за возросшей массы такие автомобили плохо разгонялись, плохо тормозили и плохо управлялись. А когда дело доходило до бездорожья, то созданный наспех «автомобиль войны» мог стать недвижи­мостью на первом же перегибе.

Выводы были сделаны. Когда мир столкнулся с новой войной, подход к армейским автомобилям стал более основатель­ным. В том числе к тем, которые создавались на базе гражданских. Больше всего в этом деле преуспела Германия: немцы смогли построить эффективные военные вездеходы на базе обычных BMW, Mercedes-Benz, Horch, Adler. И даже знаменитого «Жука», который не особо-то ассоциируется с военными действиями.

На самом деле модель Kafer послужила основой для нескольких военных машин, например, KdF Typ. 87 Kommanderwagen и Typ. 166 Schwimmwagen. Но больше всего запомнился Typ. 82, он же — «Кюбель­ваген», которых выпустили более 50 тысяч. Эта модель была разработана Фердинандом Порше и по механической части максимально унифи­цирована с тем очаровашкой, который после войны стал символом движения хиппи. Но лозунги про мир и любовь были ему немного чужды.