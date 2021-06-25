8 бесполезных и странных автогаджетов с AliExpress

Автомобильные компании всё это время обманывали нас и себя! Оказывается, чтобы повысить отзывчивость мотора, прокачать полку момента, а также сократить расход топлива на 5–15 процентов, достаточно поставить во впуск маленькую синюю штуковину с пропеллером за каких-то 300 рублей. И не нужны никакие «холодные» и «горячие» части системы, никакие регулировочные клапаны! Настройка впрыска и изменение степени сжатия? Оставьте это тем, кто не разбирается!

Ну а если отбросить патетику, то толку от этого девайса — ноль! Это просто вентилятор, установленный перед впускным коллектором. Он не обеспечивает необходимого давления, «включается» потоком набегающего воздуха и, по факту, лишь препят­ствует нормальному прохождению воздушного потока. Но выглядит штучка спортивно, агрессивно, дерзко… можно на ключи вместо брелока повесить.