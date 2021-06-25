8 бесполезных и странных автогаджетов с AliExpress
Алексей Олефиренко
На AliExpress можно найти что угодно: от гобеленовых чехлов на стульчак до полноценных домокомплектов. Нюанс в том, что в настолько широком ассортименте всегда есть место для чего-нибудь предельно бестолкового. Мы прошлись по легендарному китайскому маркетплейсу и нашли несколько странных автомобильных гаджетов. Смотрите, изучайте — не покупайте.
Автомобильные компании всё это время обманывали нас и себя! Оказывается, чтобы повысить отзывчивость мотора, прокачать полку момента, а также сократить расход топлива на 5–15 процентов, достаточно поставить во впуск маленькую синюю штуковину с пропеллером за каких-то 300 рублей. И не нужны никакие «холодные» и «горячие» части системы, никакие регулировочные клапаны! Настройка впрыска и изменение степени сжатия? Оставьте это тем, кто не разбирается!
Ну а если отбросить патетику, то толку от этого девайса — ноль! Это просто вентилятор, установленный перед впускным коллектором. Он не обеспечивает необходимого давления, «включается» потоком набегающего воздуха и, по факту, лишь препятствует нормальному прохождению воздушного потока. Но выглядит штучка спортивно, агрессивно, дерзко… можно на ключи вместо брелока повесить.
Устройств, которые обещают улучшение топливной экономичности, много, но костяк в этом сегменте составляют два типа гаджетов. Первый — электронное нечто, которое вставляется в автомобильный прикуриватель и… каким-то таинственным образом воздействует на топливную систему. Горящая лампочка на устройстве врать не будет, правда? Если верить объявлению, то штука, похожая на FM-трансмиттер, помогает экономить до 20 процентов топлива и при этом стоит всего 150 рублей. Чёрт побери, в чём же подвох?!
Вторая категория — так называемые «намагничиватели», которые доверчивым покупателям втюхивают ещё с 1980-х. Предприимчивые дельцы уверяют, что если поставить на топливные магистрали два таких «намагничивателя», то и расход топлива должен снизиться на 30 процентов, и даже мощность подрастёт. Каким образом? Как говорил Доминик Торетто, «в такие вещи надо просто верить». Но лучше, кажется, на 870 рублей, которые просят за «магнитное устройство», купить магнитики на холодильник — пользы будет больше.
Чип-тюнинг — отличный и популярный способ повысить мощность автомобиля малой кровью при скромном бюджете. Для этого всего-то надо попрощаться с заводской гарантией, поехать в специализированный сервис и подождать, пока в ЭБУ будет записан новый, более «злой» софт. Но в Китае считают, что несколько звеньев в этой цепи — лишние. Поэтому предлагают альтернативный вариант: девайс за 340 рублей, который вставляется в диагностический разъём OBD и... всё! Плюс 35 процентов мощности и на четверть подросший крутящий момент обеспечены.
Согласно объявлению, эта маленькая штучка в течение 200 километров езды «адаптируется» к автомобилю, после чего создаёт (!) новый софт для ЭБУ, который увеличивает отдачу. Мы, конечно, не проверяли, но, кажется, кто-то что-то недоговаривает. Но если всё правда, то почему настолько гениальный гаджет стоит как обед в ресторане быстрого питания, а его создатель ещё не намайнил все биткоины?!
Если верить презентационному видео на AliExpress, то этот скребок для очистки стёкол ото льда действительно «волшебный». Пара-тройка энергичных движений — и стекло идеально чистое! Но, к глубочайшему разочарованию покупателей, «чудом» оказался не скребок, а видеоролик и его монтаж. «Магия кино» в действии!
В действительности, этот кусочек пластика за 250 рублей очищает стекло так же, как и любой другой кусочек пластика за 250 рублей — то есть долго, упорно и не всегда успешно. Да и удобство формы, на которую уповает продавец, вызывает определённые вопросы. В общем, вы поняли, да? Лучше даже не пытаться.
Если предыдущие устройства были по большей части бесполезными, то это даже немного опасное! И проблема не только в том, что баранку в таком чехле невозможно обхватить рукой нормального размера. Создатели этого инженерного чуда не придумали ничего лучше, как запитать устройство обогрева от... 12-вольтовой розетки! По проводу. А это означает, что фактически руль привязан не только к колонке, но и к прикуривателю.
К счастью, длина провода, ведущая от чехла до разъёма, достаточная, чтобы вращать среднестатистический руль от упора до упора. Но никто и ничто не застрахует вас от случайного попадания провода в щель между рулём и рулевой колонкой. А что, если провод в этой щели «закусит»? А что, если провод заблокирует руль прямо на ходу? Так себе перспектива, не так ли? Лучше купите перчатки.
Сразу расставим все точки над «ё»: мы любим соусы. Но наши чувства к ним пока не достигли масштабов, которые заставили бы нас задуматься об устройстве, позволяющем наслаждаться шрирачей, айоли или кетчунезом прямо за рулём.
Соусница крепится к дефлекторам климатической установки, а это значит, во-первых, один неосторожный взмах рукой может закончиться билетом на химчистку. Во-вторых, при включенном климат-контроле ароматы будут навязчиво разноситься по салону и впитываться в обивку. Вам-то, может быть, и нравится, а что, если машину у вас потом будет покупать человек, который ненавидит «кисло-сладкий»?
На AliExpress полно светодиодных лент, LED-экранов для заднего стекла, проекционных подсветок дверей и прочих относительно безобидных световых девайсов. Но ложка дёгтя нашлась и здесь.
Первое — лампочка с эффектом диско-шара, вставляемая в USB-разъём. Благодаря ей интерьер наполняется цветными пятнами, словно вы на танцполе в 1984‑м, а не в пробке на ТТК. Эффектно ли это? Вне всяких сомнений. Безопасно ли? Сомневаемся. Даже потолочный свет, включённый на пару секунд, сильно отвлекает в темноте. Что уж говорить об этой светомузыке.
Второе устройство — лазерное «звёздное небо», позволяющее превратить свой Солярис или Логан почти в Rolls-Royce. Правда, и тут надо быть очень осторожным, ведь это «звёздное небо» не зашивается под потолок, как на британских машинах, а просто растекается во все стороны из одной точки, которую надо закрепить где-то в центре салона. И этот источник яркого света, скорее всего, тоже станет нервировать водителя. И периодически будет бить ему прямо в глаза. Опасно!
Как тебе такое, W223?! Новый Mercedes-Benz S-класса умеет «рисовать» фарами символы на дороге, однако в России эта функция заблокирована из-за бюрократических несостыковок. Но если на AliExpress есть вход, значит, там обязательно найдётся выход и из этой щекотливой ситуации — можно рисовать задней противотуманкой! Шах и мат, законодатели!
Сомнительная законность устройства — не единственный его недостаток. Реальные испытания показывают, что в качестве противотуманки его эффективность стремится к нулю, а символы, которые можно рисовать на асфальте светом, слишком мелкие и будут заметны только в кромешной темноте где-то на парковке. Да, гаджет стоит всего 125 рублей. Но, кажется, и этой сумме можно найти куда более полезное применение.