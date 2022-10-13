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850-сильный болид NASCAR показали на видео: его продают за 165 тысяч долларов
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Дмитрий Елизаров

На канале Speedart TV появился видеообзор болида гоночной серии NASCAR Sprint Cup. Суперкар 2011 года, стилизованный под Chevrolet Impala, выставили на продажу за 165 тысяч долларов. Столь высокая цена автомобиля, на котором невозможно выехать на дороги общего пользования, объясняется личностью его пилота. В сезоне 2011 года на болиде выступал знаменитый гонщик NASCAR Джефф Гордон.

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  • Джефф Гордон принял участие в 22 гоночных сезонах серии и одержал 93 победы: поклонники считают его одним из самых значимых персон NASCAR. Выступал он под номером 24 — его хорошо видно на борту автомобиля.
  • При этом сезон 2011 года оказался для него не слишком успешным: лучшим результатом стало 2 место в Индианаполисе, а закончил Джефф этот год на 8 позиции.
  • Болид, выставленный на продажу компанией Speedart Motorsports, полностью подготовлен для участия в гонках — видеоролик это и должен засвидетельствовать. Он оснащён карбюраторным 5,9-литровым V8 от Hendrick Motorsport, который развивает 850 л.с. в сочетании с четырёхступенчатой «механикой». Кузов украшен оригинальной ливреей 2011 года с указанием соответствующих спонсоров.

Ещё один автомобиль, связанный с NASCAR, появился в продаже несколько дней назад. Это гражданское купе Chevrolet Monte Carlo, выпущенное в редкой спецверсии, посвящённой другому знаменитому гонщику Дэйлу Эрнхарду-младшему.

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