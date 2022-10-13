850-сильный болид NASCAR показали на видео: его продают за 165 тысяч долларов

На канале Speedart TV появился видеообзор болида гоночной серии NASCAR Sprint Cup. Суперкар 2011 года, стилизованный под Chevrolet Impala, выставили на продажу за 165 тысяч долларов. Столь высокая цена автомобиля, на котором невозможно выехать на дороги общего пользования, объясняется личностью его пилота. В сезоне 2011 года на болиде выступал знаменитый гонщик NASCAR Джефф Гордон.