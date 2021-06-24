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830 сил и 2,9 секунды до сотни: представлен второй по мощности гибрид от Ferrari

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari представила своё новейшее купе под названием 296 GTB (Gran Turismo Berlinetta), которое стало вторым по мощности подключаемым гибридом из Маранелло после SF90 Stradale. Помимо возможности ускориться до 100 км/ч за 2,9 секунды, 296 GTB получило полностью цифровой водительский интерфейс и опциональный пакет для трека. Цена суперкара пока не названа.

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  • Размеры Ferrari 296 GTB составляют 4565x1958x1187 милли­метров при колёсной базе 2600 милли­метров: между осями у новинки на 50 милли­метров меньше, чем у SF90, а в длину она короче уже на 145 милли­метров. Сдержанный, но необычный дизайн кузова, как заявляет компания, навеян моделью 250 LM образца 1963 года. При этом суперкар наделили не только развитыми воздухо­заборниками по бокам, но и активными аэродинами­ческими элементами. К примеру, задний спойлер может изменять угол атаки, обеспечивая до 100 килограммов дополнительной прижимной силы и помогая при торможениях.
  • Интерьер стал очередным витком эволюции «цифрового интерфейса», впервые реализо­ванного на SF90. Все экраны в салоне суперкара остаются чёрными до момента нажатия кнопки старта двигателя: это вкупе с плавными обводами передней панели создаёт лаконичный, «чистый» образ. Всего же экранов три — приборная панель, монитор перед передним пассажиром и проекционный дисплей, хотя кнопки управления дополнитель­ными функциями также выполнены сенсорными.
  • Для нового суперкара Ferrari специально разработала особый шести­цилиндровый двигатель с углом развала цилиндров 120 градусов и впервые для компании установ­ленными в нём турбинами. Утверждается, что при отдаче в 663 л.с. мотор объёмом 2992 кубических сантиметра ставит новый рекорд удельной мощности — 221 сила на литр. Примечательно, что намёк на характеристики двигателя «спрятан» в индексе новинки: 29 — это объём, 6 — количество цилиндров.
  • В паре с V6 работает электродвигатель, обеспечивающий ещё 167 л.с. И уже 830 л.с. совокупной мощности позволяют Ferrari 296 GTB ускоряться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а до 200 км/ч — за 7,3 секунды при максимальной скорости 330 км/ч. Ездовая электроника новинки располагает четырьмя режимами работы, включая полностью электрический: благодаря 7,45-киловаттной батарее купе может проехать до 25 километров, не задействуя ДВС.
  • В подвеске суперкара применены магнито­реологические амортизаторы со специально разработанными датчиками и тормозные суппорты от SF90. Круг по фирменной трассе Фиорано новинка проделывает за 1 минуту и 21 секунду — всего на 2 секунды медленнее 1000-сильной SF90 Stradale.
  • Сухая масса суперкара составляет 1470 килограммов, но этот показатель доступен только купе с опциональным трековым пакетом Assetto Fiorano. В него включили гоночные амортизаторы, карбоновые кузовные детали и передний сплиттер (+10 килограммов прижимной силы). Кроме того, только вместе с этим пакетом доступна особая схема окраски кузова, отсылающая к Ferrari 250 Le Mans.
  • Основным конкурентом новинки из Маранелло должен стать другой новейший компактный супергибрид — Mclaren Artura, рассекреченный в феврале. Он чуть короче Ferrari 296 GTB и располагает только 680 л.с., но в разгоне до 100 км/ч проигрывает итальянскому сопернику лишь 0,1 секунды при аналогичной максимальной скорости.

Ну как, круто вышло?

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