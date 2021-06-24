830 сил и 2,9 секунды до сотни: представлен второй по мощности гибрид от Ferrari

Компания Ferrari представила своё новейшее купе под названием 296 GTB (Gran Turismo Berlinetta), которое стало вторым по мощности подключаемым гибридом из Маранелло после SF90 Stradale. Помимо возможности ускориться до 100 км/ч за 2,9 секунды, 296 GTB получило полностью цифровой водительский интерфейс и опциональный пакет для трека. Цена суперкара пока не названа.