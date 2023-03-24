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82-летний военный грузовик превратили в кастомный внедорожник и выставили на торги

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Дмитрий Елизаров

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В конце марта на аукционе Mecum состоятся торги за необычный автомобиль — Dodge WC26 Wagon. Он выпущен в 1941 году как лёгкий грузовик для армейских нужд. Однако с тех пор его полностью перестроили, превратив в комфортабельный кастомный внедорожник с налётом стиля rat-rod. Аукционисты рассчитывают выручить за него от 250 до 275 тысяч долларов.

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  • Шасси Dodge WC26 осталось оригинальным — платформа известна своей неприхотливостью и выносливостью. Однако его полностью восстановили, для чего пришлось снимать кузов с рамы. Кузов отреставрировали и выкрасили в особый оттенок патины с нарочитыми потёками краски, раму также разобрали, почистили и окрасили. Попутно внедорожник снабдили современной диодной оптикой и люком в крыше.
  • В подвеске появились новые элементы, увеличившие дорожный просвет. Внедорожник установлен на 22-дюймовые колёса с 42-дюймовой резиной Milestar Patagonia. В движение Dodge WC26 приводится новым двигателем — дизелем Cummins объёмом 5,9 литра с альтернативным интеркулером и выхлопной системой DynoMax. Работает мотор с автоматической коробкой, привод — полный. Установлен самодельный топливный бак объёмом 144 литра.
  • Заново отделанный интерьер включает в себя новые сиденья, цифровые приборы и продвинутую акустическую систему MB Quart с несколькими усилителями. Кроме того, салон внедорожника дополнительно шумоизолирован.

Развитием платформы WC26 в 1940-х стала гражданская модель Dodge Power Wagon, которая также пользуется популярностью у создателей внедорожных рестомодов. Один из таких осовремененных грузовиков в 2021 году сменил владельца за 270 тысяч долларов.

А вам нравится стиль Rat-rod?

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