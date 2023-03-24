82-летний военный грузовик превратили в кастомный внедорожник и выставили на торги

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Весь покрытый ржавчиной: что такое стиль Rat-Rod и как он появился
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В конце марта на аукционе Mecum состоятся торги за необычный автомобиль — Dodge WC26 Wagon. Он выпущен в 1941 году как лёгкий грузовик для армейских нужд. Однако с тех пор его полностью перестроили, превратив в комфортабельный кастомный внедорожник с налётом стиля rat-rod. Аукционисты рассчитывают выручить за него от 250 до 275 тысяч долларов.
Развитием платформы WC26 в 1940-х стала гражданская модель Dodge Power Wagon, которая также пользуется популярностью у создателей внедорожных рестомодов. Один из таких осовремененных грузовиков в 2021 году сменил владельца за 270 тысяч долларов.