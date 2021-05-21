Невероятный тюнинг внедорожников... из 1980-х!
Алексей Олефиренко
Сегодня дорогой внедорожник — это престижно, элитно и уважаемо, а в
AMG
Это сейчас в линейке Mercedes-Benz G-класс является одной из самых дорогих моделей, в которой за олдскульной угловатостью прячутся сверхмощные двигатели, современные технологии и дорогостоящие материалы отделки.
Потенциал роскошного лимузина, на котором можно проехать где угодно, в нём углядело тюнинг-ателье AMG, которое 40 лет назад ещё не было подразделением Mercedes-Benz. В начале того десятилетия специалисты из Аффальтербаха стали устанавливать на «Гелендевагены» спортивные элементы подвески, диски BBS Mahle и лепить на машины популярные в те годы «гоночные наклейки», а к 1987 году тюнеры подготовили два по-настоящему диких проекта на базе внедорожника — 280 GE 5,0 и 280 GE 5,6 Sport.
По сути, они первыми совершили то, что сейчас для «Гелика» считается нормой, — спрятали под капот
Но заменой мотора дело не ограничивалось. Клиенты могли получить роскошный салон с кожаной отделкой, телевизорами, телефонами и анатомическими креслами Recaro CSE, а также… центральную консоль от
Glenfrome of England
Но именно Range Rover стал основой для большей части диких внедорожных проектов той эпохи. Немалый вклад в это внесла студия Glenfrome of England, расположенная в Бристоле. А её жемчужиной считалась модель Facet.
Под стеклопластиковым кузовом-тарга скрывается обыкновенный трёхдверный Range Rover. Впервые Glenfrome Facet был представлен на автомобильной ярмарке 1983 года в Лондоне. И если британцы такой китч не оценили, то клиенты из богатеющих нефтедобывающих стран Ближнего Востока быстро расчехлили чековые книжки.
Переделка Range Rover в Glenfrome Facet стоила от 55 тысяч фунтов (с учётом стоимости автомобиля-донора). За эту сумму покупатель получал не только кузов авторства Денниса Адамса (он же нарисовал Probe 16, который снимался в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика), но и роскошный салон с кожей тончайшей выделки, панелями из дерева грецкого ореха, а также кондиционером.
Чуть менее вычурным можно назвать Glenfrome Westbury — ещё один проект бристольцев, в котором тоже удлинили Range Rover. Главной особенностью машины была проставка, увеличивающая колёсную базу (и, соответственно, длину кузова) на 92 сантиметра. Разумеется, всё дополнительное пространство было отдано задним пассажирам, которые могли наслаждаться телевидением, напитками из мини-бара, прохладным воздухом дополнительного кондиционера и, в случае чего, весёлой компанией — в качестве опции предлагалась пара страпонтенов.
Помимо внушительной длины, модель Westbury выделялась колёсными дисками Wolfrace и необычным оформлением передка с использованием решётки от Wood & Pickett. Кстати, о Wood & Pickett…
Wood & Pickett
Лондонская фирма в 80-е годы уделяла внимание не только «Рэйнджам», но и другим популярным в Британии моделям. Например, Wood & Pickett делала роскошнее и без того небедные Rover SD1, а также переиначивала классические Mini, превращая их в полноценные хэтчбеки и недо-Мерседесы. Но основным «хлебом» студии были именно «Рэйнджи», с которыми Wood & Pickett развлекались по полной программе.
Три оси вместо двух? Будет сделано! Оформление передка в стиле Остина или Rover SD1? Получите! Исполнить переднюю панель в стиле Rolls-Royce с телевизорами, телефонами и отдельной радиостанцией? А денег хватит?
Судя по дошедшим до наших времён снимкам, для Wood & Pickett в отношении Range Rover не существовало ничего невозможного. Основная тюнинг-программа для внедорожника называлась Sheer Rover, а учитывая, что «Sheer» в переводе с персидского означает «тигр», несложно догадаться, на какой рынок были ориентированы эти машины.
Townley Ltd.
Если вам показалось, что ничего безумнее на базе Range Rover соорудить невозможно, то братья Занелли, основатели Townley Ltd., готовы доказать вам обратное своим проектом под названием Townley Desert Ranger. Тут всё в лучших традициях Rolls-Royce: если покупатель чего-то хочет, то он это обязательно получит. С тем лишь отличием, что никакие, даже самые вопиющие идеи в мусорное ведро не отправлялись.
Desert Ranger, предназначенные для клиентов из стран Ближнего Востока, отличались не только увеличенной длиной кузова (удлинение, в зависимости от пожеланий заказчика, составляло от 46 до 137 сантиметров), но и увеличенной шириной: «Рэйндж» можно было сделать шире на 15, 22 и 30 сантиметров. Поскольку стандартный 3,5-литровый V8 от Rover с возросшей массой справлялся плохо, его заменяли на более мощный 5,7-литровый small-block производства General Motors.
Ну а по части оснащения никаких ограничений, естественно, не предусматривалось. Можно было установить более высокую крышу, несколько рядов сидений, аудиосистему класса Hi-Fi, телевизор с видеомагнитофоном, дополнительные кондиционеры, мини-бар с умывальником… Один из шейхов даже попросил запасные колёса в задние стойки, чтобы увереннее чувствовать себя в пустыне. И знаете, что они сделали? Поставили их!
A. E. Smith & Son Ltd.
Коучбилдер A. E. Smith & Son Ltd прекратил своё существование несколько лет назад, но оставил после себя прекрасное наследие: большая часть длиннобазных Range Rover первого поколения была создана именно этой студией. И хотя зачастую лимузины A. E. Smith были скромными, один проект заслуживает особого внимания.
Речь о так называемом Hunting Conversion — внедорожнике, предназначенном для охоты. Для этих целей машине удлинили колёсную базу (до 3454 миллиметров, чтобы влезло больше трофеев), заменили металлическую крышу матерчатой, провели спутниковую телефонную связь, а главное — установили подъёмные и вращающиеся кресла, с которых удобно высматривать добычу. Смотрится машина очень необычно. Как раз в духе нашей подборки.
Vantagefield
И конечно, нельзя не вспомнить лондонскую контору Vantagefield, которая с Range Rover что только ни делала: и кабриолеты (модель Starlight), и седаны (Sceptre), и охотничьи машины с передками от Мерседеса… Были у Vantagefield и трёхосные «Рэйнджи», и семидверные, и с американскими моторами... Все эти проекты заслуживают отдельного большого рассказа. Но сегодня мы уделим внимание проекту, который не особо ожидаешь увидеть от лондонской студии. Ведь в конце
Инициатором столь необычного проекта стала кувейтская строительная компания Al Zayani, которая заключила контракт с американской армией и AMC General на приобретение нескольких экземпляров военных внедорожников. В соответствии с договором, машины должны были быть использованы для гражданских целей и не иметь ни малейшего отношения к воинской службе. Так и получилось. Потому что сложно участвовать в военных операциях на «Хаммере», окрашенном в цвет металлик.
Одним только цветом в Vantagefield не ограничились. Внедорожник получил новый высокий кузов, огромную площадь остекления, а главное — модифицированный салон. В отличие от HMMWV и гражданского Hummer H1, здесь имеется полноценный второй ряд сидений, на котором могут располагаться до четырёх пассажиров: ширина автомобиля это позволяет. Более того, дополнительные места предусмотрены в багажнике! Весь салон отделан белоснежной кожей, а над головой водителя и переднего пассажира установлена многокомпонентная аудиосистема Hi-Fi.
RAGE Exotic Vehicles, LLC.
В 1978 году Рассел А. Кнудсен создал компанию Knudsen Automotive Design, LLC., которая занималась постройкой неоклассических седанов, купе и кабриолетов, вроде тех, что делали Excalibur и Stutz. И хотя машины пользовались определённым спросом, его сын, Эндрю, понимал, что рано или поздно рынок пойдёт на спад и нужно придумывать что-то новое. Так на базе Knudsen Automotive Design, LLC возникла RAGE Exotic Vehicles, LLC., которая разрабатывала для автомобилей дизайн в стиле «что-то между "Безумным Максом" и фильмами о Джеймсе Бонде».
Как и ранее, основой для проектов служили серийные автомобили. Но, поскольку сегодня речь идёт о внедорожниках, остановимся на самом «джипообразном» детище RAGE Exotics — модели Tridon STT.
В основе этого широченного чудовища, которое, кажется, пытается мимикрировать под Ferrari, лежит вполне заурядный пикап GMC Sierra C3500 Dually. Однако никаких технических изменений модели не получила, оставаясь по сути утилитарным грузовиком. Выпуск «Тридонов» был налажен в 1990 году, а чуть позже у него появились собратья с закрытыми кузовами. К слову, экземпляр, который представлен на фотографиях, сейчас продаётся, но не в России.