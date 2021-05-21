Невероятный тюнинг внедорожников... из 1980-х!

Это сейчас в линейке Mercedes-Benz G-класс является одной из самых дорогих моделей, в которой за олдскульной угло­ватостью прячутся сверх­мощные двигатели, современные технологии и дорого­стоящие материалы отделки. В 1980-х «Гелик» был обыкно­венным трудягой, который не гнушался и в скорой помощи работать, и снег с альпийских дорог разгребать.

Потенциал роскошного лимузина, на котором можно проехать где угодно, в нём углядело тюнинг-ателье AMG, которое 40 лет назад ещё не было подраз­делением Mercedes-Benz. В начале того десятилетия специалисты из Аффаль­тербаха стали устанав­ливать на «Геленде­вагены» спортивные элементы подвески, диски BBS Mahle и лепить на машины популярные в те годы «гоночные наклейки», а к 1987 году тюнеры подготовили два по-настоящему диких проекта на базе внедорожника — 280 GE 5,0 и 280 GE 5,6 Sport.

По сути, они первыми совершили то, что сейчас для «Гелика» считается нормой, — спрятали под капот V-образный восьми­цилин­дровый двигатель, который, в зави­симости от версии, развивал 245 или 290 лошадиных сил. С такой мощностью этот Терминатор мог разгоняться до 200 километров в час, чем неслабо удивлял водителей Porsche на автобанах.