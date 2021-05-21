Шесть крутых ретродеталей для современных автомобилей

Невероятный тюнинг внедорожников... из 1980-х!

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Алексей Олефиренко

Сегодня дорогой внедорожник — это престижно, элитно и уважаемо, а в 1980-х те, кто мог себе позволить действи­тельно дорогой автомобиль, пред­почитали что-то пониже, подлиннее и почетырёх­двернее. Однако это совсем не значит, что 30–40 лет назад тюнеры не брались за доработку вездеходов — в том числе для того, чтобы такие машины могли удовлет­ворять вкусам самой изощрённой публики. Вот несколько ярчайших примеров.

AMG

AMG 230 GE 5.6
AMG 230 GE 5.6
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AMG 230 GE 5.6

Это сейчас в линейке Mercedes-Benz G-класс является одной из самых дорогих моделей, в которой за олдскульной угло­ватостью прячутся сверх­мощные двигатели, современные технологии и дорого­стоящие материалы отделки. В 1980-х «Гелик» был обыкно­венным трудягой, который не гнушался и в скорой помощи работать, и снег с альпийских дорог разгребать.

Потенциал роскошного лимузина, на котором можно проехать где угодно, в нём углядело тюнинг-ателье AMG, которое 40 лет назад ещё не было подраз­делением Mercedes-Benz. В начале того десятилетия специалисты из Аффаль­тербаха стали устанав­ливать на «Геленде­вагены» спортивные элементы подвески, диски BBS Mahle и лепить на машины популярные в те годы «гоночные наклейки», а к 1987 году тюнеры подготовили два по-настоящему диких проекта на базе внедорожника — 280 GE 5,0 и 280 GE 5,6 Sport.

По сути, они первыми совершили то, что сейчас для «Гелика» считается нормой, — спрятали под капот V-образный восьми­цилин­дровый двигатель, который, в зави­симости от версии, развивал 245 или 290 лошадиных сил. С такой мощностью этот Терминатор мог разгоняться до 200 километров в час, чем неслабо удивлял водителей Porsche на автобанах. 

Но заменой мотора дело не ограничивалось. Клиенты могли получить роскошный салон с кожаной отделкой, теле­визорами, теле­фонами и анатомиче­скими креслами Recaro CSE, а также… центральную консоль от S-класса! Сейчас на столь смелые эксперименты с «Геликом» не решатся даже в Mansory!

Glenfrome of England

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Но именно Range Rover стал основой для большей части диких внедорожных проектов той эпохи. Немалый вклад в это внесла студия Glenfrome of England, располо­женная в Бристоле. А её жемчужиной считалась модель Facet.

Под стеклопластиковым кузовом-тарга скрывается обыкновенный трёхдверный Range Rover. Впервые Glenfrome Facet был пред­ставлен на авто­мобильной ярмарке 1983 года в Лондоне. И если британцы такой китч не оценили, то клиенты из богатеющих нефте­добывающих стран Ближнего Востока быстро расчехлили чековые книжки.

Переделка Range Rover в Glenfrome Facet стоила от 55 тысяч фунтов (с учётом стоимости автомобиля-донора). За эту сумму покупатель получал не только кузов авторства Денниса Адамса (он же нарисовал Probe 16, который снимался в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика), но и роскошный салон с кожей тончайшей выделки, панелями из дерева грецкого ореха, а также кондиционером.

Glenfrome Westbury
Glenfrome Westbury
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Glenfrome Westbury

Чуть менее вычурным можно назвать Glenfrome Westbury — ещё один проект бристольцев, в котором тоже удлинили Range Rover. Главной особен­ностью машины была проставка, увеличи­вающая колёсную базу (и, соответ­ственно, длину кузова) на 92 сантиметра. Разумеется, всё дополни­тельное пространство было отдано задним пассажирам, которые могли наслаждаться теле­видением, напитками из мини-бара, прохладным воздухом дополни­тель­ного кондиционера и, в случае чего, весёлой компанией — в качестве опции предлагалась пара страпонтенов.

Помимо внушительной длины, модель Westbury выделялась колёсными дисками Wolfrace и необычным оформле­нием передка с использо­ванием решётки от Wood & Pickett. Кстати, о Wood & Pickett…

Wood & Pickett

Wood & Pickett Cheltenham 6 Sheer Rover
Wood&Pickett Cheltenham 6 Sheer Rover
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Wood & Pickett Cheltenham 6 Sheer Rover

Лондонская фирма в 80-е годы уделяла внимание не только «Рэйнджам», но и другим популярным в Британии моделям. Например, Wood & Pickett делала роскошнее и без того небедные Rover SD1, а также пере­иначивала класси­ческие Mini, превращая их в полноценные хэтчбеки и недо-Мерседесы. Но основным «хлебом» студии были именно «Рэйнджи», с которыми Wood & Pickett развлекались по полной программе.

Три оси вместо двух? Будет сделано! Оформление передка в стиле Остина или Rover SD1? Получите! Исполнить переднюю панель в стиле Rolls-Royce с теле­визорами, телефонами и отдельной радио­станцией? А денег хватит? 

Судя по дошедшим до наших времён снимкам, для Wood & Pickett в отношении Range Rover не существо­вало ничего невозможного. Основная тюнинг-программа для внедорожника называлась Sheer Rover, а учитывая, что «Sheer» в переводе с персидского означает «тигр», несложно догадаться, на какой рынок были ориенти­рованы эти машины.

Townley Ltd.

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Если вам показалось, что ничего безумнее на базе Range Rover соорудить невозможно, то братья Занелли, основатели Townley Ltd., готовы доказать вам обратное своим проектом под названием Townley Desert Ranger. Тут всё в лучших традициях Rolls-Royce: если покупатель чего-то хочет, то он это обязательно получит. С тем лишь отличием, что никакие, даже самые вопиющие идеи в мусорное ведро не отправлялись.

Desert Ranger, предназначенные для клиентов из стран Ближнего Востока, отличались не только увели­ченной длиной кузова (удлинение, в зависимости от пожеланий заказчика, составляло от 46 до 137 сантиметров), но и увеличенной шириной: «Рэйндж» можно было сделать шире на 15, 22 и 30 санти­метров. Поскольку стандартный 3,5-литровый V8 от Rover с возросшей массой справлялся плохо, его заменяли на более мощный 5,7-литровый small-block производства General Motors.

Ну а по части оснащения никаких ограничений, естественно, не преду­сматри­валось. Можно было установить более высокую крышу, несколько рядов сидений, аудио­систему класса Hi-Fi, телевизор с видео­магнито­фоном, дополни­тельные кондици­онеры, мини-бар с умываль­ником… Один из шейхов даже попросил запасные колёса в задние стойки, чтобы увереннее чувство­вать себя в пустыне. И знаете, что они сделали? Поставили их!

A. E. Smith & Son Ltd.

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Коучбилдер A. E. Smith & Son Ltd прекратил своё существо­вание несколько лет назад, но оставил после себя прекрасное наследие: большая часть длинно­базных Range Rover первого поколения была создана именно этой студией. И хотя зачастую лимузины A. E. Smith были скромными, один проект заслуживает особого внимания.

Речь о так называемом Hunting Conversion — внедорожнике, предназна­ченном для охоты. Для этих целей машине удлинили колёсную базу (до 3454 милли­метров, чтобы влезло больше трофеев), заменили металли­ческую крышу матерчатой, провели спутниковую телефонную связь, а главное — установили подъёмные и вращающи­еся кресла, с которых удобно высматривать добычу. Смотрится машина очень необычно. Как раз в духе нашей подборки.

Vantagefield

Vantagefield Chamois
Vantagefield Chamois
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Vantagefield Chamois

И конечно, нельзя не вспомнить лондонскую контору Vantagefield, которая с Range Rover что только ни делала: и кабриолеты (модель Starlight), и седаны (Sceptre), и охотничьи машины с передками от Мерседеса… Были у Vantagefield и трёхосные «Рэйнджи», и семи­дверные, и с американ­скими моторами... Все эти проекты заслужи­вают отдельного большого рассказа. Но сегодня мы уделим внимание проекту, который не особо ожидаешь увидеть от лондонской студии. Ведь в конце 1980-х в Vantagefield прокачали… армейские HMMWV!

Vantagefield Hummer
Vantagefield Hummer
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Vantagefield Hummer

Инициатором столь необычного проекта стала кувейтская строитель­ная компания Al Zayani, которая заключила контракт с американской армией и AMC General на приобретение нескольких экзем­пляров военных внедорожников. В соответ­ствии с договором, машины должны были быть использо­ваны для гражданских целей и не иметь ни малейшего отношения к воинской службе. Так и получилось. Потому что сложно участвовать в военных операциях на «Хаммере», окрашенном в цвет металлик.

Одним только цветом в Vantagefield не ограничились. Внедорожник получил новый высокий кузов, огромную площадь остекления, а главное — модифи­цированный салон. В отличие от HMMWV и гражданского Hummer H1, здесь имеется полноценный второй ряд сидений, на котором могут распо­лагаться до четырёх пассажиров: ширина авто­мобиля это позволяет. Более того, дополнитель­ные места преду­смотрены в багажнике! Весь салон отделан белоснежной кожей, а над головой водителя и переднего пассажира установлена много­компонентная аудиосистема Hi-Fi.

RAGE Exotic Vehicles, LLC.

RAGE Exotic Vehicles, LLC.
RAGE Exotic Vehicles, LLC.
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RAGE Exotic Vehicles, LLC.

В 1978 году Рассел А. Кнудсен создал компанию Knudsen Automotive Design, LLC., которая занималась постройкой неокласси­ческих седанов, купе и кабри­олетов, вроде тех, что делали Excalibur и Stutz. И хотя машины пользовались определённым спросом, его сын, Эндрю, понимал, что рано или поздно рынок пойдёт на спад и нужно придумывать что-то новое. Так на базе Knudsen Automotive Design, LLC возникла RAGE Exotic Vehicles, LLC., которая разраба­тывала для авто­мобилей дизайн в стиле «что-то между "Безумным Максом" и фильмами о Джеймсе Бонде».

Как и ранее, основой для проектов служили серийные автомобили. Но, поскольку сегодня речь идёт о внедорожниках, остано­вимся на самом «джипо­образном» детище RAGE Exotics — модели Tridon STT.

В основе этого широченного чудовища, которое, кажется, пытается мимикри­ровать под Ferrari, лежит вполне заурядный пикап GMC Sierra C3500 Dually. Однако никаких технических измене­ний модели не получила, оставаясь по сути утилитарным грузовиком. Выпуск «Тридонов» был налажен в 1990 году, а чуть позже у него появились собратья с закрытыми кузовами. К слову, экземпляр, который представлен на фото­графиях, сейчас продаётся, но не в России.

Как вам такой тюнинг внедорожников?

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