Ирбисы, мосты, музей смерти: 8 причин съездить в Новосибирск
Наталия КузьминаКомменты
Новосибирск обычно посещают по рабочим делам или используют как точку отдыха по дороге на Алтай. Но это — не просто транзитная точка. За 129 лет существования город не успел обзавестись богатой историей, но может увлечь туриста архитектурой, природными достопримечательностями, а местами даже шокировать смелым взглядом на табуированные вещи. Поэтому путешествие в Новосибирск на автомобиле, пусть даже проездом, даст возможность посмотреть всю центральную Россию и с головой окунуться в Сибирь.
- Как доехать до Новосибирска
- Самая длинная улица
- Несчастливый трамвай
- Отдых у воды
- Музей смерти и счастья
- Крупнейший зоопарк России
- Детская железная дорога
- Межпланетное путешествие
- Рекордный метромост
- Где остановиться
- Где вкусно поесть
- Какие сувениры захватить с собой
- Бюджет поездки и все точки на карте
Дорога из Москвы в Новосибирск займёт почти двое суток. На такое путешествие надо закладывать пару-тройку дней, чтобы отдохнуть и, возможно, осмотреть попутные города. Их по дороге будет достаточно. Из Москвы на Урал и далее в Сибирь ведут два маршрута. Разнятся они только до Омска, а потом соединяются в одну дорогу до Новосибирска.
Маршрутная карта №1
Стартуем из столицы по трассе М-7 до Владимира. Там, кстати, можно уйти на небольшой участок платной трассы М-12 — это сэкономит немного времени. Стоимость отрезка около 350 рублей. Далее по М-7 и М-5 до Челябинска. Столица Южного Урала — середина пути. Из неё едем по трассе Р-254 до Ишима. И оттуда по Р-402 до Омска.
От Омска движемся по прямой до Новосибирска по трассе Р-254 «Иртыш». Этот участок дороги довольно скучный. Прямая однополоска с редко меняющимся пейзажем. Трафик с фурами снижает среднюю скорость до 70–80 километров в час. Передохнуть и перекусить можно в кафе «У Шмаковых» (на Яндекс Картах).
Маршрутная карта №2
Альтернативный вариант — стартовать по трассе М-8 через Переславль-Залесский и Ярославль. Далее по Р-132, Р-243 и Р-176 до Перми. Здесь будет примерно половина пути. Далее по европейскому маршруту Е-22 через крупные сибирские города до Омска. Потом маршрут до конечной точки совпадает с первым вариантом — едем по единственной дороге 660 км до Новосибирска.
Как только окажетесь в Новосибирске, рекомендуем как следует отдохнуть с дороги и вкусно поесть. А потом можно приступать к осмотру города. Мы подготовили восемь классных локаций, которые расскажут про город всё, что нужно о нём знать.
Сердце Новосибирска — Красный проспект. Самая длинная прямая улица растянулась на 7 километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В спокойном режиме можно проехать улицу за 15–20 минут и рассмотреть архитектуру города из окна автомобиля. Но лучше оставить машину на парковке (на Яндекс Картах) и размяться в пешей прогулке. Ведь на проспекте и рядом с ним много интересного.
«Если вы приехали в Новосибирск впервые, вам стоит прогуляться по центру. Начните традиционно с площади Ленина (располагается примерно по центру Красного проспекта, примечание редакции) — здесь находится наш знаменитый НОВАТ (на Яндекс Картах). Грандиозное здание театра оперы и балета сталинской архитектуры поражает всех. Огромный купол и внушительные колонны фасада никого не оставят равнодушными.
Затем здесь же на площади Ленина познакомьтесь с яркими представителями стиля конструктивизма — зданием Госбанка (на Яндекс Картах), Облпотребсоюза (на Яндекс Картах) и Делового дома (на Яндекс Картах). Конструктивизм — яркое явление на архитектурной карте Новосибирска.
А потом погуляйте по улочкам Тихого Центра (на Яндекс Картах). Здесь вы увидите интересное смешение самых разных архитектурных стилей — от дореволюционного деревянного зодчества до элегантной современной застройки.
Если захотите перекусить, дойдите до Красного проспекта, 20-22. Здесь находятся самые разные заведения общепита в двух дореволюционных зданиях из красного кирпича. Отличное место для любителей тусовок — руин-паб "Типография" (на Яндекс Картах). Это целая группа пабов и баров под одной крышей».
Испытайте на себе мистический трамвай №13. Местные жители прозвали его легендой, потому что он часто фигурирует в новостных сводках. То короткое замыкание, то машину протаранил. Говорят, это из-за несчастливого номера. Даже в кино ему не очень везёт — одно из приключений злополучного трамвая запечатлено в фильме «Ёлки-3». Особо суеверные жители предлагали заменить номер маршрута. Но пока этого не случилось, можно насладиться экскурсией по городу всего за 25 рублей. Аудиогид расскажет про главные улицы сибирского города, историю их названия, а также про знаменитых новосибирцев. Маршрут начинается с улицы Писарева (на Яндекс Картах), но при желании стартовать можно с любой остановки. Гид доступен тут.
В честь трамвая №13 установили арт-объект (на Яндекс Картах) в сквере за театром оперы и балеты. Памятник — это настоящий трамвай, выпущенный в 1989 году и уже снятый с производства. Позже в нём планируют разместить кафетерий.
Новосибирск располагается на обоих берегах реки Обь. На правой стороне растянулась Михайловская набережная — излюбленное место горожан и туристов, особенно в тёплые дни. Здесь есть спортивная площадка (на Яндекс Картах) и детский городок (на Яндекс Картах). Можно устроить небольшой пикник на лавочке с видом на реку. Есть возможность подойти непосредственно к воде. В некоторых местах оборудованы комфортные спуски (на Яндекс Картах). Но самое интересное ждёт на самой воде.
Не упустите возможность прокатиться на теплоходе в рамках экскурсии «Шесть мостов Новосибирска». За два часа водного маршрута экскурсоводы покажут и расскажут про Димитровский и Коммунальный мосты, Метромост, Железнодорожный и Бугринский мосты, а также малоизвестный Комсомольский мост. Его, кстати, построили почти сто лет назад всего за год, а служит он до сих пор.
Для создания романтического настроения сходите на «Музыкальную вечернюю программу» — увидите город в разноцветных огнях и послушаете живую музыку. Билеты можно приобрести на пристани (на Яндекс Картах). Если перемещаетесь на автомобиле, ближайшая парковка у набережной тут.
Водная экскурсия «Шесть мостов Новосибирска»
Рейсы: май: чт., сб. в 17:30, июнь: ср.–сб. в 18:30, июль–август: пн., ср.–сб. в 18:30, сентябрь: чт., сб. в 17:30
Стоимость: взрослый 700 рублей, детский до 14 лет 500 рублей
Отличный вариант разнообразить отдых у воды — сап-прогулка, двухчасовое путешествие по Оби. Перед отправлением проведут инструктаж. На выбор несколько живописных маршрутов. Будет красиво и фотогенично.
SUP-прогулка
Режим работы: круглогодично по предварительной записи
Телефон для записи: +7 (923) 239-98-88
Стоимость: 2000 рублей с человека
Пожалуй, самое необычное место в Новосибирске — музей мировой погребальной культуры. Заведение, мягко говоря, эпатажное. В народе его ещё называют музеем смерти. Здесь собраны около 30 тысяч экспонатов, связанных с культурой захоронения у разных народов. Тут и траурная мода, и похоронный транспорт, и даже коллекция фотографий в жанре post mortem (традиция делать снимки умерших людей). Зрелище на любителя, но сходить сюда из любопытства точно стоит.
В сувенирной лавке можно приобрести соответствующие «подарочки». Из банального — магнитик с черепом и брелок в виде гроба. Но есть варианты и покруче — модельки катафалков или миниатюра похорон.
Музей погребальной культуры
Адрес: Новосибирская область, посёлок Восход, ул. Военторговская, 4/16
Режим работы: вт.–вс. с 11:00 до 19:00
Стоимость: 1100 рублей без экскурсии, 1300 рублей с сопровождением экскурсовода
Чтобы как-то компенсировать посещение предыдущего места, загляните в музей счастья, который располагается в доме под номером 13. Говорят, что здесь счастье можно даже потрогать. Задумка создателей — всё можно трогать руками и дотошно рассматривать. Более тысячи предметов, собранных супружеской парой. Коллекция постоянно пополняется.
Особенно дорожат флагом мира, на котором континенты изображены в виде счастливых детских лиц. Полотно даже отправляли в кругосветку, и жители из разных стран оставляли на нём записи на память. Ещё тут есть коллекции счастливых билетиков — их больше 300, и это не конец. Музей работает только по предварительной записи и только в формате экскурсии. Её проводят основатели музея. Каждая встреча получается особенной.
Музей счастья
Адрес: Новосибирск, ул.1905 года, 13
Режим работы: по предварительной записи
Телефон для записи: +7 (905) 934-93-57
Стоимость посещения: 800 рублей
Наверное, каждый новосибирец гордится местным зоопарком. Формально его считают вторым символом города после НОВАТа. Ведь это один из крупнейших зоопарков России. На территории проживают около 770 видов животных. Большинство из них занесены в Красную книгу. Любимцы сотрудников и посетителей — снежные барсы ирбисы. Все вольеры хаотично разбросаны на территории соснового леса. Создаётся впечатление естественной среды обитания.
Территория зверинца хорошо обустроена: вдоль дорожек установлено много деревянных скамеек, а урны сделаны в виде сказочных пней. По лесу спокойно разгуливают уточки. На осмотр всего парка уйдёт пара часов. Маломобильным гражданам доступна аренда колясок по предварительной записи. Посетить зоопарк можно в рамках экскурсии. А если хотите побродить самостоятельно, воспользуйтесь бесплатным приложением-путеводителем (для Android или для Apple iOS).
Для гостей на автомобиле работает платная парковка возле главного входа (на Яндекс Картах). Стоимость — 50 рублей в час. Рядом есть и бесплатные места (на Яндекс Картах), но их количество ограничено.
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
Адрес: Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Стоимость посещения: взрослый 400 рублей, дети с 7 до 14 лет 200 рублей, до 7 лет бесплатно
Оригинальный способ добраться до зоопарка — воспользоваться детской железной дорогой. И нет, это не какие-то игрушечные поезда или аттракцион в парке. Это настоящая железная дорога протяжённостью 5,3 километра. Тут всё как у взрослых. Есть и платформы, и остановки, и даже здание вокзала. Работают на этой дороге дети-старшеклассники. Все они проходят специальную подготовку, прежде чем занять свой пост.
Пути проложены вдоль живописного реликтового леса и берега Оби. Начинать лучше с остановки «Заельцовский парк» (на Яндекс Картах) и доехать до остановки «Зоопарк» (на Яндекс Картах). Кстати, в здании вокзала (на Яндекс Картах) можно посмотреть на макеты железной дороги и транспорта. Если посещение зоопарка в планы не входит, прокатитесь по кругу.
Поезда ходят по расписанию. Стоимость билета зависит от места посадки и конечной станции. От начальной остановки до зоопарка проезд в одну сторону обойдётся в 150 рублей. Туда и обратно — 300 рублей. Дорога работает только в летнее время.
Фанатам ЖД-тематики стоит заглянуть в Новосибирский музей железнодорожной техники имени Николая Акулинина. Без преувеличения огромная территория наполнена техникой разных времён. Смотреть можно не только снаружи. Некоторые составы позволено изучать изнутри. Например, императорское купе. С экскурсией можно увидеть больше. Помимо ЖД-техники на территории представлена выставка советских автомобилей.
Новосибирский музей железнодорожной техники им. Н. Акулинина
Адрес: Новосибирск, микрорайон Академгородок, ул. Разъездная, 54/1
Режим работы: ср.–вс. с 10:00 до 17:00
Стоимость посещения: взрослый за 150 рублей, экскурсия за 350 рублей
Новосибирский планетарий располагается на самой высокой точке города — Ключ-Камышенском плато — и может похвастаться самым большим куполом за Уралом. Его диаметр — 16 метров. Под ним располагается зал, в котором можно изучить звёзды. Техническое оснащение планетария создаёт эффект присутствия, позволяя зрителю «полетать» между планетами и «приземлиться» где-нибудь на Марсе.
Для гостей звёздного дома, помимо фильмов, доступны экскурсии с посещением обсерватории. Если повезёт с погодой, можно увидеть Солнце в телескоп и познакомиться с астрономическим оборудованием. А также подняться на башню Фуко и посмотреть эксперимент с одноимённым маятником. Он показывает суточное вращение Земли. Ну и вишенка на торте — вид на весь Новосибирск со смотровой площадки планетария.
Не менее интересен и парк вокруг планетария, оформленный в виде Солнечной системы. Правда, почему-то здесь она заканчивается Юпитером. Ещё на территории разместили трёхметровые солнечные часы.
Большой новосибирский планетарий
Адрес: Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1
Режим работы: вт.–вс. с 10:00 до 19:00
Стоимость просмотра фильма: взрослый 320 рублей, детский 250 рублей
Стоимость экскурсии (проводится с мая по сентябрь): 300 рублей
Метромост через реку Обь открыли в 1986 году. Он соединяет между собой станции «Речной вокзал» и «Студенческая». Длина моста — 2145 метров. На сегодняшний день он считается самым длинным в мире. Удивительный факт: во время сильных морозов мост становится короче на 50 сантиметров, а в жару, наоборот, увеличивается.
К сожалению, насладиться чудесным видом из вагона не получится. Самая живописная часть моста закрыта от пассажиров защитой составов от ветра. Но прокатиться по рекордсмену точно стоит.
Ещё один новосибирский мост, который нельзя пропустить, — Бугринский. Тот самый символ Новосибирска, который чаще всего изображают при упоминании города, — невероятно красивый красный арочный мост. Увидеть его можно в рамках упомянутой выше экскурсии «Шесть мостов Новосибирска» или с берега. Замечательная смотровая площадка расположена тут. Ну и конечно, не упустите возможность проехать по нему на машине. Лучше сделать это вечером, когда на сооружении зажигаются огни.
Grand Autograph
Единственный пятизвёздочный отель в центре города — Grand Autograph. Отлично подойдёт для ценителей первоклассного сервиса и комфорта. На выбор номера различной категории с изысканным декором. В номерах люкс есть видовые террасы. Для гостей в отеле работают крытый бассейн и тренажёрный зал. В отеле доступна подземная парковка по предварительному бронированию.
Адрес: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31
Цена за ночь: от 8460 рублей, без питания
Парковка: охраняемая, 700 рублей в сутки
AZIMUT
Если предпочитаете классику, сетевой отель AZIMUT — достойный вариант. Удобное расположение в центре города рядом с основными достопримечательностями. Для проживающих доступны фитнес-клуб и спа-салон. У отеля есть собственная кондитерская с авторскими десертами.
Адрес: Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 2
Цена за ночь: от 2800 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для проживающих
«Рамада Новосибирск»
Если нравится жить вдали от суеты, выбирайте апартаменты «Рамада». Чудный вариант для спокойного, уединённого размещения. Удобное расположение рядом с Заельцовским парком. В каждых апартах есть кухня со всем необходимым и стиральная машина. На территории отеля доступен бассейн со спа-зоной.
Адрес: Новосибирск, ул. Победы, 55
Цена за ночь: от 5100 рублей без питания
Парковка: 700 рублей в сутки
«Вы точно не ошибётесь, если заглянете на обед, ужин или чашечку кофе с десертом в веганское кафе Veggy. Даже если вы не веган и не собираетесь им быть. Здесь и разнообразные завтраки, и яркие, сочные и очень сытные боулы, и разнообразные горячие блюда на обед, и супы с салатами, и полезный фаст-фуд. И конечно, кофе, чаи, смузи. Меню огромное! Моя личная рекомендация — карри с тофу, куркума-латте и чиа-пуддинг манго-малина. Уютная атмосфера, вежливый персонал, много зелени. В самом центре города!»
Vegge
Адрес: Новосибирск, ул. Урицкого, 36 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Что в меню: карри с тофу за 379 рублей, чиа-пуддинг манго-малина за 399 рублей, куркума-латте за 119 рублей
Средний чек: 1000 рублей
BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ
Какая сибирская кухня без пельменей? Попробовать традиционные сибирские пельмени можно в ресторане BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ. Название говорит само за себя. Помимо традиционных русских, в меню представлены варианты из разных стран. Тут и японские гёдза, и итальянские равиоли. Каждый найдёт что-то по вкусу. Интересная «изюминка» в интерьере — коллекция русских матрёшек. Их тут около 500 видов.
Адрес: Новосибирск, ул. Каменская, 7 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Что в меню: сет пельменей за 750 рублей, пельмени домашние за 390 рублей, гёдза за 290 рублей
Средний чек: от 1300 рублей
«СибирьСибирь»
Ещё один вариант попробовать традиционную сибирскую кухню с современным характером — ресторан «СибирьСибирь». Особое внимание здесь уделено интерьеру. В ход пошло всё, что так или иначе относится к сибирскому быту: самовары, чайники, скворечники, стёганые подушки, валенки и так далее. Особенно стоит обратить внимание на потолок в барной зоне. Он выполнен из десяти тысяч столовых ложек. По вечерам в ресторане зажигают настоящий камин. Меню в основном состоит из локальных продуктов, в том числе из знаменитых сибирских закусок.
Адрес: Новосибирск, ул. Ленина, 21 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 12:00 до 00:00, пт.–сб. с 12:00 до 02:00
Что в меню: пельмени сибирские за 540 рублей, строганина из стерляди за 1180 рублей, подкопчённая оленина за 680 рублей
Средний чек: 2500 рублей
«Солнечный день»
«Солнечный день» — сеть бюджетных столовых, разбросанных по всему городу. В меню простая домашняя еда. Столовая работает по системе самообслуживания. В меню есть комплексные завтраки и обеды по фиксированной цене. В последний час работы скидка на все позиции меню 50%.
Адрес: Новосибирск, Красный просп., 17 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 22:00
Что в меню: завтрак за 109 рублей, обед за 159 рублей
Средний чек: 300 рублей
Самый удобный подарок из Новосибирска — носки. Та вещь, которая всегда и везде к месту. В сувенирной лавке краеведческого музея (на Яндекс Картах) продаются крутые носки с надписью «Сибиряки». Размерная сетка — 36–44.
Один из символов Сибири — кедр. Очень популярен кедровый грильяж с черникой, клюквой и облепихой. Приобрести сосновые лакомства можно в магазине подарков и сувениров «Сибирский кедр» (на Яндекс Картах).
Чтобы посетить большую часть достопримечательностей и интересных мест Новосибирска, лучше остановиться в городе на несколько дней. Рассчитаем примерный бюджет поездки.
- Из Москвы расходы на бензин до Новосибирска, включая местные передвижения, составят примерно 16 700 рублей без обратной дороги, если вы планируете далее следовать по маршруту на Алтай.
- Двухместный номер на две ночи будет стоить 5600 рублей.
- Трёхразовое питание на двоих — примерно 4800 рублей за день и, соответственно, 9600 за два дня.
- Расходы на музеи и активности около 3500 рублей.
Исходя из примерных расчётов, поездка на два дня из Москвы в Новосибирск на двоих обойдётся примерно в 35 400 рублей, а с учётом расходов на бензин в две стороны — в 52 100 рублей.
Новосибирск, безусловно, подарит массу эмоций и оставит приятное послевкусие от путешествия, а до Алтая тут уже совсем рукой подать. Для удобства передвижения по городу собрали все упомянутые точки на одной карте.