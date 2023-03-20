Ирбисы, мосты, музей смерти: 8 причин съездить в Новосибирск

Маршрутная карта №1

Стартуем из столицы по трассе М-7 до Владимира. Там, кстати, можно уйти на небольшой участок платной трассы М-12 — это сэкономит немного времени. Стоимость отрезка около 350 рублей. Далее по М-7 и М-5 до Челябинска. Столица Южного Урала — середина пути. Из неё едем по трассе Р-254 до Ишима. И оттуда по Р-402 до Омска.

От Омска движемся по прямой до Новосибирска по трассе Р-254 «Иртыш». Этот участок дороги довольно скучный. Прямая однополоска с редко меняющимся пейзажем. Трафик с фурами снижает среднюю скорость до 70–80 километров в час. Передохнуть и перекусить можно в кафе «У Шмаковых» (на Яндекс Картах).