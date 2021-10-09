8 машин из «неавтомобильных» стран, которые можно купить на Авто.ру

Автомобильная Индия — это не только гигант Tata Motors, под чьим крылом ныне живут британские марки Jaguar и Land Rover. Это ещё и такие бренды, как Hindustan из Калькутты и мумбайская Mahindra & Mahindra.

Из всего, что выпускает последняя компания (а это — вседорожники), в нашей стране известна лишь пара имён. Модель Marshal — это рамный полно­приводный соперник УАЗа Патриот, который так и не стал серьёзной угрозой для ульяновского внедорожника. Тем не менее сам по себе «Маршал» довольно надёжен и прост. Доступный на Авто.ру экземпляр 2005 года, по словам продавца, на ходу. Пробег приближается к 250 тысячам километров, но при этом говорить, что автомобиль «выдохся», рановато. В отчёте нет отметок о ДТП, а цену в 180 000 ₽ даже можно назвать «вкусной».

При этом на Авто.ру продаётся наследник модели Marshal. Он свежее, современнее и дороже.