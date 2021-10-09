8 машин из «неавтомобильных» стран, которые можно купить на Авто.ру

Константин Новацкий
Турция, Иран, Индия, Малайзия... Знатоки автомобильной географии в курсе: в этих странах тоже выпускают машины! Для остальных может стать сюрпризом не только существование моделей с необычными названиями, но и тот факт, что они продаются на Авто.ру. Прямо сейчас!
Прямо-таки неизвестной компанию IKCO из Тегерана назвать трудно: в двухтысячных седаны с логотипом Iran Khodro официально продавались в нашей стране. Более того, производитель намерен вновь подружиться с российским потребителем.
Тем не менее автомобили «Иран Ходро» встречаются на наших дорогах крайне редко, а среди актуальных предложений на Авто.ру — всего несколько десятков экземпляров. Модель Samand, несмотря на собственное «лицо», построена на платформе от Peugeot 405 и снабжена французскими двигателями. Под капотом конкретно этого седана установлен бензиновый «атмосферник» объёмом 1,8 литра, который развивает ровно 100 л.с. Учитывая бережное обслуживание машины на протяжении 14 лет, можно предположить, что поголовье «лошадей», а также максимальная тяга в 153 Нм уменьшились несильно.
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Автомобильная Индия — это не только гигант Tata Motors, под чьим крылом ныне живут британские марки Jaguar и Land Rover. Это ещё и такие бренды, как Hindustan из Калькутты и мумбайская Mahindra & Mahindra.
Из всего, что выпускает последняя компания (а это — вседорожники), в нашей стране известна лишь пара имён. Модель Marshal — это рамный полноприводный соперник УАЗа Патриот, который так и не стал серьёзной угрозой для ульяновского внедорожника. Тем не менее сам по себе «Маршал» довольно надёжен и прост. Доступный на Авто.ру экземпляр 2005 года, по словам продавца, на ходу. Пробег приближается к 250 тысячам километров, но при этом говорить, что автомобиль «выдохся», рановато. В отчёте нет отметок о ДТП, а цену в 180 000 ₽ даже можно назвать «вкусной».
При этом на Авто.ру продаётся наследник модели Marshal. Он свежее, современнее и дороже.
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Кстати, об индийской марке Tata. Встретить на российских дорогах вот такие седаны Indigo, собранные в период с 2004 по 2016 год, очень непросто. Даже раздел объявлений Авто.ру прямо сейчас предлагает выбор между всего одним «Индиго» и четырьмя пикапами Tata Telcoline. Сам же автомобильчик не удивляет ни характеристиками, ни вместимостью, ни качеством. А ведь именно дуэт моделей Indica и Indigo когда-то помог компании Tata выйти из кризиса и «задышать» по-новому.
Продавец конкретно этого автомобиля уверяет, что дополнительных вложений после покупки не потребуется: помпа, ремень, ролики и кое-что по мелочи уже заменены, а неоплаченные штрафы отсутствуют.
На всякий случай здесь мы собрали все доступные модели Tata на Авто.ру. Кто знает, какая находка может вскоре появиться в продаже?
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Tofas — что-то вроде турецкой «Лады»: у себя на родине недорогие автомобили этой марки встречаются в каждом дворе и на любой парковке. В России же о «Тофашах»: седанах Sahin, Murat и Dogan, а также универсале Kartal — знают немногие.
Модели этого бренда с литерой «Т» на решётке в нашей стране не продавались, но некоторые экземпляры через границу перебрались. Одно из интересных предложений на Авто.ру — седан Sahin III 1996 года выпуска. Он подкупает хорошо сохранившимся кузовом в заводской краске, чистым моторным отсеком, где установлена 1,6-литровая «четвёрка», обилием оригинальных элементов, шильдиками Fiat (турецкая марка начинала свой путь с выпуска Fiat 124, а сам Dogan по сути — копия Fiat 131) и небольшим пробегом.
Марка Tofas особенно редка на Авто.ру, но здесь вы можете встретить модели, которые выставлены на продажу.
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Имя Zibar родом из Израиля — страны, с которой не ассоциируется ни одна из известных автомобильных марок (в самом деле, кто вспомнит крошечную компанию Tomcar?). А модель Mk1, разработанная в двухтысячных гонщиком и предпринимателем Идо Коэном, должна была прославить израильского изготовителя на весь армейский мир.
Простой, мощный и очень талантливый на бездорожье вездеход предназначался для экспорта в десятки регионов по всему миру, включая Африку, Латинскую Америку и Эмираты. А более свежая модель Mk2 добралась и до наших краёв: к открытой и быстрой машине всерьёз присматривались российские военные, а несколько машин даже поступили в распоряжение чеченского СОБРа.
Экземпляр (один из двух на Авто.ру), предложенный за 12 с лишним миллионов рублей, доступен для гражданского использования. Этот Zibar Mk2 массой под три тонны оснащён 6,2-литровым американским V8 и мощными мостами Dana, а также укомплектован пневматической блокировкой, сдвоенными амортизаторами, лебёдкой и громадными колёсами.
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Proton — автомобильная марка из малайзийского Шах Алама, когда-то начинавшая с адаптации моделей Mitsubishi, но за годы вырастившая собственное модельное семейство.
Тем не менее штучные автомобильные находки в России со стилизованным тигром на эмблеме относятся к раннему периоду жизни компании. Одно из немногочисленных предложений на Авто.ру — модель Persona, малайзийский аналог Mitsubishi Lancer четвёртого поколения с 1,3-литровым 75-сильным мотором. Седан оснащён газобалонным оборудованием и слегка модифицирован. При этом машина «жива» и готова продолжать наматывать километры. Всё, что нужно новому покупателю, — это 60 000 рублей или дизельный автомобиль для обмена.
Больше «Протонов» можно найти на Авто.ру по этой ссылке.
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Это сегодня Румыния прямо ассоциируется с автомобильной компанией Dacia, входящей в империю Renault-Nissan-Mitsubishi. А несколько десятилетий назад на слуху был бренд Auto Romania (ARO) из Кымпулунга, известный своими внедорожниками. Найденная на Авто.ру модель Aro 24 — одна из таких.
Трёх- и пятидверные кроссоверы, пикапы и даже внедорожные кабриолеты выпускались с первой половины семидесятых по 2006 год. Конструкция автомобилей была рамной, привод — полным, трансмиссия — только механической, а вот моторы можно было выбирать. Любителей солярки устраивали дизели UTB или Andoria, а бензиновые двигатели для Aro поставлялись компаниями Toyota, Renault, Chrysler, Ford и даже Cosworth. Само собой, в России не встретить внедорожник с 207-сильным мотором, но классику в неплохом состоянии обнаружить можно.
Интересно, что редкие внедорожники Aro в России стоят очень дёшево. Здесь мы собрали все доступные предложения.
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Если Тайвань рассматривать отдельно от Китая и в сугубо автомобильном плане, то доступным предложением из этого региона будет модель 7 SUV от компании Luxgen.
Марка из Мяоли, чьё название образовано слиянием слов «роскошь» (Luxury) и «гениальность» (Genius), ворвалась в сегмент минивэнов в 2009 году, представив новинку 7 MPV с тремя рядами кресел. А вскоре подоспел и первый кроссовер на платформе Renault, с турбированным бензиновым мотором, щедрым электронным оснащением (как-никак, Тайвань!) и намёком на люксовость.
В 2013 году Luxgen7 SUV добрался до России (с ценником в полтора миллиона рублей) и начал производиться на заводе Derways в Черкесске. Сегодня на Авто.ру можно найти не более двух десятков доступных моделей, что говорит об «успехе» марки на территории нашей страны. Самый дорогой среди кроссоверов оснащён однозонным климат-контролем, восемью видеокамерами с обзором в 360 градусов, кожаным салоном с памятью положений кресел, системами мониторинга разметки и ночного видения, а также несколькими экранами, включая мультимедийный.
Больше моделей Luxgen в схожей комплектации, но с меньшим ценником мы собрали здесь.