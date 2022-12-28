8 инженерных чудес России, которые стоит увидеть лично

Редакция Авто.ру
Принято считать, что в нашей стране списки достопримечательностей формируются природными красотами, древними храмами да монастырями. Но тем интереснее находить исключения из правила, путешествуя по родным просторам на машине. В эту статью мы включили удивительные локации, способные поразить даже бывалых туристов, фанатов техники и исследователей необычных объектов — от города будущего до исполинских приборов для изучения космоса. А идею такого путешествия мы придумали вместе с Haval.
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Тот случай, когда привычный многим отпускной маршрут на Северный Кавказ может стать ещё и дорогой к звёздам. Достаточно свернуть в Карачаево-Черкесию, где в станице Зеленчукской близ посёлка Нижний Архыз с 1974 года работает уникальный объект Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) — радиотелескоп РАТАН-600.
Расшифровывается название чудо-устройства так — «Радиотелескоп академии наук 600 метров». В этом есть небольшое преувеличение: на самом деле диаметр окружности главного зеркала чуть меньше — 576 метров. Но, поверьте, и этого хватит, чтобы впечатлить любого взрослого, не говоря уже о детях. Посетители оказываются как будто на поле огромного круглого стадиона, где вместо трибун — 895 высоченных алюминиевых экранов, а игроков заменяют приёмные кабины и облучатели, передвигающиеся по рельсам в разных направлениях в зависимости от текущих задач.
Сотрудники РАТАН-600 рассказывают гостям, как телескоп необычной кольцевой формы помогает наблюдать за Солнцем, галактикой, звёздами, кометами и другими небесными телами. Объясняют, что такое шум Вселенной. Показывают вблизи всякие научные механизмы, пульт управления исполинским прибором. А на память посетителям остаются новые знания, атмосферные фотографии и эмоции, которые нигде больше на Земле не получишь.
РАТАН-600
Адрес: Карачаево-Черкесия, станица Зеленчукская, ул. Победы, 2
Координаты: 43.824296, 41.583015
Режим работы: ежедневно, по договорённости
Стоимость билета: 500 рублей
Неподалёку от РАТАН-600 расположен ещё один любопытнейший объект САО РАН, куда тоже пускают всех желающих. У подножия горы Пастухова трудится на благо российской и международной науки БТА — Большой телескоп альт-азимутальный.
42-метровый прибор скрыт в изящной башне с вращающимся куполом высотой с 17-этажный дом. Подготовка проекта, изготовление деталей и строительство обсерватории заняли 14 лет. Главное зеркало диаметром шесть метров варили на Лыткаринском заводе оптического стекла при температуре 1600 градусов, а потом остужали в течение 736 суток (больше двух лет!), а затем тщательно шлифовали, полировали и доводили до нужной кондиции ещё восемь лет!
В общем, если уж оказались в Карачаево-Черкесии, то нельзя упускать шанс увидеть вблизи эпохальное достижение советской инженерии. Причём на так называемую Верхнюю научную площадку, где расположен БТА, имеет смысл заглянуть дважды — днём и в тёмное время суток, когда при помощи телескопов Celestron специалисты САО РАН проводят ночные экскурсии по звёздному небу. Имейте в виду: надо 1,5–2 часа находиться на открытом воздухе на высоте 2070 метров над уровнем моря — даже летом это серьёзное испытание. Научные сотрудники рекомендуют одеваться и обуваться по-зимнему и захватить термос с горячим чаем.
БТА
Адрес: Карачаево-Черкесия, Верхняя научная площадка САО РАН
Координаты: 43.677247, 41.456208
Режим работы: с 9:00 до 15:00, с 1 мая по 6 ноября — по пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам; с 6 ноября по 1 мая — по субботам, воскресеньям и праздникам. Ночные экскурсии — ориентировочно с 22:00 летом, с 19:00 зимой
Стоимость билета: от 500 рублей
Отправиться к любой точке на карте можно на интеллектуальном Haval F7x, оснащённом продвинутой системой автоматической парковки — как параллельной, так и перпендикулярной. Умная электроника распознаёт свободные места и берёт на себя рулевое управление, полностью контролируя и автоматизируя весь процесс.
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Иннополис — первый город на постсоветской территории, построенный с нуля в чистом поле. Но важнее другое: пространство на слиянии рек Волги и Свияги изначально задумывали особенной точкой на карте — резиденцией и своеобразным инкубатором самых крутых специалистов отрасли информационных технологий, эдакой татарской «Кремниевой долиной». Именно поэтому разработку мастер-плана столь необычного объекта доверили Лиу Тай Керу — знаменитому архитектору, которому приписывают превращение Сингапура чуть ли не в эталон современной урбанистики.
Заложили Иннополис в 2012-м, а уже через три года состоялось официальное открытие нового города, интеллектуальным ядром которого выступил новый ИТ-университет. В 2018-м здесь впервые в Европе запустили беспилотное такси. По тротуарам научили ездить роботов-курьеров. И с тех пор пульс высоких технологий на модных улицах не думает замедляться — в свежие корпуса вселяются студенты и уже состоявшиеся специалисты; энергичные стартапы и раскрученные инновационные компании.
Так что Иннополис интересен не столько отдельными достопримечательностями, сколько в целом как уникальное социальное явление в жизни страны. Об этом и рассказывает обзорная экскурсия, которую организует местный туроператор. Гостям показывают технопарк имени Попова, тот самый университет, модный студенческий кампус. Дополнительно можно посетить лекцию по разработке компьютерных игр (300 рублей), поучаствовать в мастер-классе по созданию умных устройств (1000 рублей), разгадать тематический квест (300 рублей).
Отдельный пункт программы знакомства с Иннополисом — изучение футуристической архитектуры, ведь передовой город по разнообразию и смелости дизайнерских решений вполне можно сравнить с киностудией или выставкой под открытым небом. Неслучайно в самых крутых уголках для туристов устраивают антуражные профессиональные фотосессии.
Мэрия города Иннополис
Адрес: Татарстан, Иннополис, ул. Спортивная, 114
Координаты: 55.747041, 48.744243
Режим работы турбюро: понедельник — воскресенье с 9:00 до 18:00
Стоимость билета: от 400 рублей
Таинственная и живописная Хакасия набирает популярность в туристических путеводителях по экологическим маршрутам. Но не только сказочной первозданной природой привлекает регион — здесь находится крупнейшая в России гидроэлектростанция, Саяно-Шушенская, которая выдаёт потребителям 6400 МВт: этой энергии хватит, чтобы, к примеру, разогнать 500 64-тонных вагонов до скорости 72 км/ч всего за секунду! В общем, грандиозное сооружение, претендующее на звание одного из инженерных чудес света.
Конструкция плотины на Енисее не имеет аналогов в мире — этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Её длина по гребню превышает километр, а высота выходит за отметку 240 метров. Как подсчитали инженеры, использованного при строительстве ГЭС бетона хватило бы на тропинку от Земли до Луны или четырёхполосную автомагистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Каждую секунду плотина сдерживает 32 миллиарда тонн воды, а два предохранительных водосброса способны пропускать до 17 000 тонн в секунду, что сравнимо с производительностью трёх Ниагарских водопадов. Цифры шокируют, но лучше, конечно, увидеть масштаб укрощения природы человеком своими глазами.
С советских времён Саяно-Шушенская ГЭС, по понятным причинам, считается режимным объектом стратегического значения. И максимум, на что совсем недавно мог рассчитывать промышленный турист, — осмотр плотины издалека, со специально оборудованной площадки у мемориала «Покорителям Енисея». Но в прошлом году политика организации «РусГидро» изменилась, и на знаменитую станцию стали водить двухчасовые экскурсии, позволяющие познакомиться с работой чуда техники вблизи и даже подняться на самый верх той самой рекордной плотины. Впрочем, тщательную проверку посетителей это не исключает, а заявку на сайте нужно оставлять минимум за две недели — учитывайте это при планировании путешествия.
Точка сбора на экскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС
Адрес: Хакасия, г. Саяногорск, пос. Черёмушки, 63, гостиница «Борус»
Координаты: 52.826640, 91.371520
Сеансы: вторник, четверг и пятница в 10:20 и 13:20
Стоимость билета: 650 рублей
Музей городского электрического транспорта открыли в старейшем трамвайном парке Санкт-Петербурга постройки начала прошлого века ещё в 1967 году. Однако даже не все местные жители знают об этой уникальной интерактивной выставке, поскольку долгое время экспозиция считалась ведомственной и была доступна только для избранного круга специалистов и сотрудников предприятия. И лишь 12 лет назад в историческое депо стали пускать всех желающих.
А ведь здесь определённо есть на что посмотреть! Изюминка коллекции — единственный сохранившийся в мире довоенный троллейбус ЯТБ-1. Который к тому же пребывает в полностью ходовом состоянии, как, впрочем, и другие экспонаты: три десятка трамвайных вагонов и ещё шесть моделей троллейбусов, регулярно участвующих в съёмках фильмов и ретрофестивалях.
Неудивительно, что довольные посетители описывают музей на Васильевском острове не иначе как эпитетом «душевный». В бережно сохраняемых старых машинах не угасла жизнь, и гостям дают это почувствовать сполна, открывая свободный доступ в салоны, кабины водителей и на рабочие места кондукторов «Слона» ЛМ-47, «Стиляги» ЛМ-57, «Аквариума» ЛМ-68 и даже реплики британского вагона Brush, который в 1907 году первым вышел на городские линии.
Но главная фишка музея — прогулка на точной копии знаменитого трамвая ЛМ-33, который служил Ленинграду 46 лет: с довоенных времён через жуткую блокаду и до 1979 года. Маленькое путешествие во времени длится 1 час 44 минуты. Исторический вагон проезжает через шесть мостов и 500 достопримечательностей — с такого ракурса и в таком антураже Санкт-Петербург вы вряд ли видели.
Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта
Адрес: Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, д. 77
Координаты: 59.938935, 30.260720
Режим работы: музей — со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, исторический трамвай — ежедневно, в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость билета: от 240 рублей музей, 450 рублей — поездка в ретровагоне
А ещё только в Санкт-Петербурге можно обойти всю страну, не выезжая за пределы Северной столицы. Это маленькое волшебство случается в музее «Гранд макет Россия». Проект Сергея Морозова работает с 2012 года и представляет собой художественное воплощение нашего государства в миниатюре. Пять лет десятки специалистов скрупулёзно создавали на 800 квадратных метрах собирательные образы городов и регионов, оживляя микромир жанровыми сценками из жизни общества.
Лучше всего размах экспозиции иллюстрируют цифры: Россия в миниатюре приютила 115 000 жителей и вместила 34 000 деревьев. Железнодорожные пути протянулись на 2,5 км, а курсируют по ним 250 поездов. По дорогам ездят 214 автомобилей, оживлённых посредством электромагнитной индукции — такое решение в мировом макетостроении применили впервые.
Зрители могут влиять на жизнь персонажей, активируя различные сценарии — пожар, задержание преступников, свадьба и тому подобное. Но кое-что происходит и помимо воли посетителей. Например, каждые 15 минут уменьшенную Россию накрывает ночь, в имитации которой задействовано 800 000 светодиодов! Бродить по закоулкам нашей огромной страны можно часами, высматривая детали, отыскивая забавные «пасхалки» и удивляясь подробной проработке объектов. А у самых удачливых получится найти на макете даже самих себя: авторы проекта принимают через сайт заявки на воплощение в микромире персональных образов.
Национальный шоу-музей «Гранд макет Россия»
Адрес: Санкт-Петербург, Цветочная улица, 16
Координаты: 59.887984, 30.330375
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Стоимость билета: 690 рублей
Парковка платная: 100 рублей первый час, 50 рублей — каждый следующий
Идея продемонстрировать в границах одной локации самые разные проявления инженерной мысли кажется утопичной. Но именно в России это получилось с блеском исполнить: почти 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 единиц военной техники и полтысячи автомобилей, мотоциклов и других машин вроде паровозов, экскаваторов и кораблей удалось собрать меценатам из музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме — пригороде Екатеринбурга. Это крупнейшая коллекция в стране!
Закладывайте на посещение уральской экспозиции целый день — быстрее обойти четыре тематических выставочных центра, открытую площадку, интерактивный зал и планетарий просто нереально. И этот музей впечатляет не только размахом.
Сотрудники комплекса умеют буквально возвращать с того света редчайшие образцы. И речь даже не о реставрации, хотя и восстанавливать технику здесь научились мастерски. В Верхней Пышме, к примеру, заново строят единичные опытные экземпляры, утраченные с годами или отправленные после испытаний под пресс. По заводским чертежам, фотографиям и другим архивным документам специалисты изготавливают точнейшие реплики, которые удивляют качеством профессионалов-историков, не говоря уже об обычных людях.
Музейный комплекс военной и гражданской техники
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2
Координаты: 56.963500, 60.581529
Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 19:00 (открытая площадка — до 20:00 с октября по апрель и до 22:00 с мая по сентябрь)
Стоимость билета: открытая площадка бесплатно, выставочные залы — от 300 рублей
Парковка платная: 100 рублей
В Ульяновске базируется старейшее в России учебное заведение по подготовке лётного состава — Институт гражданской авиации. Логично, что с годами здесь удалось собрать классную коллекцию техники, получившую известность далеко за пределами России. Причём большая часть экспонатов в своё время прибыла на площадку своим ходом — по воздуху.
18 гектаров, 730 экспонатов и с полсотни настоящих самолётов и вертолётов сегодня доступны к осмотру на окраине городского аэропорта. В том числе единственные сохранившиеся в мире образцы. К примеру, здесь можно увидеть АНТ-4 — первый тяжёлый цельнометаллический бомбардировщик, на котором в 1929 году совершили дебютный перелёт из СССР через океан. Или редчайший Ту-116 — специальный воздушный транспорт первых лиц Советского государства: таких построили только две штуки, а сохранился всего один экземпляр.
Больше всего внимания привлекает Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер: в 1978–1979 годах именно этот борт совершал регулярные рейсы по маршруту Москва — Алма-Ата, а также представлял Советский Союз на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Несколько раз в год по особым случаям открывают доступ в салон знаменитого самолёта: перед визитом имеет смысл позвонить в музей и уточнить — вдруг вам повезёт осмотреть чудо-машину изнутри.
Зато в лёгкий многоцелевой самолёт Ан-14 «Пчёлка», пассажирский Ту-124, да и в ряд других машин пускают без ограничений. Выставочные образцы снаружи, может быть, выглядят несколько потёртыми от времени и осадков, зато в кабинах сохранился полный набор приборов, органов управления и многочисленных переключателей. Посетители отмечают даже особый авиационный запах, который не выветрился со временем. Получается полное погружение в историю покорения неба.
Головной отраслевой музей истории гражданской авиации
Адрес: Ульяновск, ул. Авиационная, 20а
Координаты: 54.289688, 48.234437
Режим работы: вторник — пятница с 10:00 до 17:00, суббота — воскресенье и праздники с 10:00 до 16:00
Стоимость билета: 150 рублей (берите наличные, банковский терминал может не работать)
Этот увлекательный маршрут по техническим музеям и инженерным достопримечательностям России мы придумали вместе с автомобильным брендом HAVAL, любая модель которого отлично подойдёт для дальних путешествий. Ведь модельную линейку HAVAL формируют кроссоверы и внедорожники, которые не боятся сложных дорог и сезонных трудностей, и при этом грамотно используют самые современные технологии для помощи и комфорта водителя и пассажиров.
Например, стильный Haval F7x располагает интеллектуальным полным приводом, эффективной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и мощными турбомоторами объёмом 1,5 л (150 л.с.) или 2 л (190 л.с.). Убедительный клиренс в 190 мм позволяет безопасно исследовать самые дикие тропы, удобный багажник легко вмещает все вещи и снаряжение, а классная аудиосистема с восемью динамиками скрашивает долгие переезды между точками интереса.
В 2022 году Haval F7x серьёзно обновился и получил новые прогрессивные системы. Например, два 12,3-дюймовых дисплея с высоким разрешением — комбинация цифровой панели приборов и дисплей мультимедийной системы, — которые помогают водителю быстро считывать нужную информацию, а переднему пассажиру — удобно пользоваться развлекательными функциями.
Комфортную атмосферу в салоне обновленного Haval F7x создают раздельный климат-контроль и вентиляция водительского кресла. Хорошую видимость дороги обеспечивают светодиодные фары. А справиться со сложными климатическими условиями нашей страны помогают подогрев всей площади ветрового стекла и увеличенный до 4,5 литра бачок омывателя — на загородных российских трассах это большой плюс в любое время года.
А ещё кросс-купе надёжно страхует водителя в самых разных ситуациях. Haval F7x умеет распознавать дорожные знаки, контролировать дистанцию до автомобиля впереди, автоматически тормозить при угрозе столкновения (в том числе с пешеходом) или уклоняться от помехи, следить за трафиком при проезде перекрёстков и выезде с парковки задним ходом, мониторить обстановку в слепых зонах, держаться в полосе, самостоятельно парковаться и переключать фары с ближнего на дальний свет и наоборот. С таким партнёром чувствуешь себя в полной безопасности, в дальних путешествиях это особенно важно.
Реклама / ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС», ИНН 7729763331, https://haval.ru/
Все точки на одной карте
Фотографии: Shutterstock, Музейный комплекс военной и гражданской техники, Mikhail Chernysh, Vadim Indeikin, kikiwis