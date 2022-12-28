8 инженерных чудес России, которые стоит увидеть лично

Тот случай, когда привычный многим отпускной маршрут на Северный Кавказ может стать ещё и дорогой к звёздам. Достаточно свернуть в Карачаево-Черкесию, где в станице Зеленчукской близ посёлка Нижний Архыз с 1974 года работает уникальный объект Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) — радиотелескоп РАТАН-600.

Расшифровывается название чудо-устройства так — «Радиотелескоп академии наук 600 метров». В этом есть небольшое преувеличение: на самом деле диаметр окружности главного зеркала чуть меньше — 576 метров. Но, поверьте, и этого хватит, чтобы впечатлить любого взрослого, не говоря уже о детях. Посетители оказываются как будто на поле огромного круглого стадиона, где вместо трибун — 895 высоченных алюминиевых экранов, а игроков заменяют приёмные кабины и облучатели, передвигающиеся по рельсам в разных направлениях в зависимости от текущих задач.

Сотрудники РАТАН-600 рассказывают гостям, как телескоп необычной кольцевой формы помогает наблюдать за Солнцем, галактикой, звёздами, кометами и другими небесными телами. Объясняют, что такое шум Вселенной. Показывают вблизи всякие научные механизмы, пульт управления исполинским прибором. А на память посетителям остаются новые знания, атмосферные фотографии и эмоции, которые нигде больше на Земле не получишь.