8 фактов о «Дороге жизни» — самой важной и одной из самых страшных трасс Второй мировой войны

К 12 сентября 1941 года продовольствия в Ленинграде оставалось на месяц. Если до этого момента на выпечку хлеба город тратил 2100 тонн муки, то к началу октября эта цифра уменьшилась более чем в два раза — до тысячи тонн! На глазах таяли и суточные нормы продоволь­ствия. Двести граммов хлеба в день — вот весь дневной рацион служащих, иждивенцев и детей начиная с 1 октября 1941‑го. Рабочие и инженеры получали по 400 граммов. Спустя месяц по карточкам будут выдавать ещё меньше хлеба...

На своих запасах Ленинград не мог продержаться долго. Как накормить осаждённый город? По воздуху? Столько транспортных самолётов в ту пору просто не существовало. Не говоря уже о господстве в воздухе немецких пилотов. Воздушный мост между большой землёй и Ленинградом всё равно работал, но правильнее его было называть мостиком. Главную роль в поддержании жизни осаждённого города сыграли перевозки по Ладоге. В период навигации — по воде, а с установлением холодной погоды — по льду.