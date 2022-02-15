8 баснословно дорогих Mercedes-Benz G-класса, которые продаются (или продавались) в России

Вы наверняка слышали про ателье Mansory. Это как West Coast Customs, только вместо мониторов у них карбон! С «Гелендевагенами» фирма тоже успела поработать, и не раз! А некоторые эпатажные «кубики» Mansory добрались и до России.

На Авто.ру были замечены несколько G-классов от Mansory, а самым дорогим из них оказался редчайший G-Couture с полностью карбоновым кузовом. Таких машин всего семь в мире, причём экстравагантно они выглядят не только снаружи, но и внутри: четыре ковша с развитой боковой поддержкой, переделанная центральная консоль, заполненное музыкальными компонентами подполье багажника и отделка кожей аллигатора. Не «Гелик», а Dartz Prombron в миниатюре!

Несмотря на то, что в основе проекта лежит не самый актуальный G55 AMG 2008 года выпуска, раззадоренный до 700 сил мотор и карбоновый кузов подняли его ценник до небес! В середине 2020 года машину продавали за 38 миллионов рублей, что почти в два раза дороже нового AMG G63.