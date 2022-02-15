8 баснословно дорогих Mercedes-Benz G-класса, которые продаются (или продавались) в России

Согласно исследованию компании iSeeCars, современные Mercedes-Benz G-класса оказались отличной инвестицией: выезжая из автосалона, среднестатистический «Гелик» не просто не дешевеет за год — он дорожает, причём сразу почти на 36 процентов! Прямо сейчас это отчасти связано с дефицитом полупроводников, но факт остаётся фактом: брутальные немецкие внедорожники очень ценятся. Мы собрали восемь самых дорогих G-классов, которые появлялись в продаже на Авто.ру, и которые тоже могут ещё подорожать. А чтобы эта подборка не превратилась в собрание Брабусов разного калибра, мы разбили «Гелики» на несколько подкатегорий.
Если вы человек яркий и хотите громко заявлять о себе, то машины лучше, чем Brabus Widestar, для этого не существует. Потому что проигнорировать появление этого автомобиля просто невозможно.
Во-первых, он броский: широченный карбоновый обвес, 23-дюймовые диски Brabus Monoblock F и низкопрофильная резина превращают и без того пышущий тестостероном внедорожник в абсолютный генератор внимания. Во-вторых, он громкий. И это ещё мягко сказано! Наконец, для машины с аэродинамикой транспортного контейнера он чудовищно быстр: четырёхлитровый битурбированный V8 ускоряет Widestar до сотни быстрее, чем за 5 секунд, и интенсивный разгон обрывается лишь на 240 километрах в час, когда срабатывает электронный ограничитель скорости.
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Вы наверняка слышали про ателье Mansory. Это как West Coast Customs, только вместо мониторов у них карбон! С «Гелендевагенами» фирма тоже успела поработать, и не раз! А некоторые эпатажные «кубики» Mansory добрались и до России.
На Авто.ру были замечены несколько G-классов от Mansory, а самым дорогим из них оказался редчайший G-Couture с полностью карбоновым кузовом. Таких машин всего семь в мире, причём экстравагантно они выглядят не только снаружи, но и внутри: четыре ковша с развитой боковой поддержкой, переделанная центральная консоль, заполненное музыкальными компонентами подполье багажника и отделка кожей аллигатора. Не «Гелик», а Dartz Prombron в миниатюре!
Несмотря на то, что в основе проекта лежит не самый актуальный G55 AMG 2008 года выпуска, раззадоренный до 700 сил мотор и карбоновый кузов подняли его ценник до небес! В середине 2020 года машину продавали за 38 миллионов рублей, что почти в два раза дороже нового AMG G63.
Это сейчас Gelandewagen предлагается только в пятидверном исполнении и с жёсткой крышей, но раньше «Гелик» мог быть и трёхдверным внедорожником, и двухдверным пикапом, и короткобазным, и среднебазным, и длиннобазным, и ландо от Maybach, и даже шестиколёсным пикапом с полуметровым клиренсом!
Но у такого развития событий есть и обратная сторона: в наши дни «необычные» G-классы прошлого поколения возмутительно быстро растут в цене. Даже гражданские кабриолеты с шестицилиндровыми моторами и крайне сомнительной практичностью могут запросто потянуть на 100 с лишним тысяч долларов даже с пробегом под 200 тысяч километров на одометре.
Потому не удивляйтесь, что этот матовый красавчик в обвесе Brabus, которых на весь мир построили всего 300 штук, стоит без малого 13 миллионов рублей. Учитывая, что машина была выпущена в 2011 году, проехала меньше 100 тысяч километров и никогда не участвовала в авариях — не так уж много.
Яркие цвета кузова у «Гелендевагенов» — такая же редкость, как и бабушка за рулём этого громилы, но иногда случаются исключения. Например, фирменным цветом для G500 «в квадрате» оказался не один из пятидесяти оттенков серого, а кислотный жёлто-зелёный из особой линейки Crazy Color Edition.
Вы только посмотрите на этого красавца! Яркий, броский, необычный — этот AMG G63 не спрячешь ни под каким брезентом. А ещё у этой машины маленький пробег (2800 километров для автомобиля 2015 года выпуска — считай, вообще ничего) и весомый ценник — 15,1 миллиона рублей.
Но мерседесовский G-класс — это не только громкий выхлоп. В конце концов, это серьёзный внедорожник, который можно подготовить для сурового офф-роуда — поставить на портальные мосты и закатать в камуфляжную плёнку.
И самым дорогим закамуфлированным Gelandewagen оказалась крутейшая реплика G500 4x4², которая располагает не только роскошным салоном с задними креслами от «семёрки» BMW, но и кастомным обвесом, «злыми» колёсами с внешним диаметром 37-дюймовов, амортизаторами Fox с выносными резервуарами, а главное — 5,5-литровым битурбированным V8 с чип-тюнингом.
Учитывая масштаб модификаций (которые внесены в ПТС), а также качество работ, цена оказалась очень впечатляющей. Продавец намерен выручить за машину 20 миллионов рублей, хотя пробег уже перевалил за 50 тысяч километров.
Но если вам позарез нужно потратить 20 миллионов именно на «Гелендеваген», который будет уместно смотреться посреди болота, на Авто.ру есть подходящий вариант — полностью упакованный Mercedes-Benz G300 CDI линейки Professional, который сейчас продаётся в Алма-Ате.
И без того подготовленный к пересечённой местности Professional был дополнительно прокачан немецким ателье ORC, которое установило на машину кенгурятник, шноркель, сэндтраки, дополнительные запасные колёса, силовые бамперы, накрышную палатку и ещё массу разных мелочей, которые помогут сбежать от цивилизации. В салоне — бак для чистой воды, рундуки, сиденья Recaro, а также компрессор, позволяющий производить подкачку колёс.
И мы не шутили, когда сказали, что этот боец стоит 20 миллионов — несмотря на 11-летний возраст, 31 500 километров пробега и малопримечательный турбодизель под капотом.
Бездорожье бывает разным: если на постсоветском пространстве оно обычно представляет собой грязь, лужи и валежник, то где-нибудь в ОАЭ под бездорожьем понимают бескрайние пустыни, где нет никаких острых веток, зато есть очень коварный песок.
Именно для таких пространств, не ограничивающих габариты, был создан Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 — исполинский 5,9-метровый трёхосный пикап с тремя блокируемыми межколёсными дифференциалами, портальными мостами, клиренсом 46 сантиметров и восьмицилиндровым чудовищем под угловатым капотом. Подобных машин на весь мир изготовили чуть больше сотни (если говорить о заводском производстве на австрийском заводе Magna Steyr), а некоторые из них благополучно добрались до России.
И пусть нечасто, но в продажу на Авто.ру попадают и они. Так, в конце 2020 года G 63 AMG 6x6 был оценён в без малого 70 миллионов рублей! Но и это не предел для самого известного внедорожника компании Mercedes-Benz…
Потому что в мире есть G650 Maybach Landaulet — эксцентричный лимузин с открытым задним рядом, 630-сильным двенадцатицилиндровым двигателем, гигантским дорожным просветом и скромным тиражом 99 экземпляров. Именно эта версия Gelandewagen стала самой дорогой из тех, что сходили с завода в Граце. И с годами эти машины только дорожают.
Несколько лет назад на Авто.ру продавался Landaulet 2017 года выпуска с символическим пробегом 1350 километров. И стоил он… 84 миллиона рублей. Нужны ли ещё какие-либо комментарии?! И, кажется, через пару-тройку лет за него можно будет легко просить ещё больше.