Поперёк пробок: 7 убойных военных машин, которые можно купить

Имя Hummer, Humvee или, если строго по-военному, HMMWV, знакомо абсолютно каждому, и по крутости оно где-то между базукой и Шварце­неггером. Но, как ни крути, а лощёный хромиро­ванный «сундук» H2 и гражданский пикап H1 с полиро­ванными боками и худо-бедно цивильным салоном — лишь производные того самого боевого автомо­биля, что исчертил колёсами большин­ство «горячих» мест планеты. Можно ли купить один из таких, чтобы гонять по пригороду Сан-Диего или навещать спальные районы Сиэтла? Можно — хоть два!

Весной на аукционе eBay выставили сразу пару армейских «Хаммеров». Всё как полагается: служили, были списаны, подготов­лены к мирной эксплу­атации, но не лишены приятных «игрушек», вроде броне­листов, кевларовых сидений, башни для снайпера и муляжей стрелкового оружия. То что нужно для мирного разгона дорожных пробок. Приятным сюрпризом стало то, что машины почти не ездили: бежевый внедорожник с пустынной маскировкой пробежал около 1500 кило­метров, а оливковый, с пулемётом — меньше тысячи.

Ждёте ложку дёгтя в виде ценника? Тогда извините: самый дорогой «Хаммер» оценили примерно в 6,4 миллиона рублей. То есть как средний BMW X5, которому давно перестали уступать дорогу.