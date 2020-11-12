Ожидания-реальность: спорные воплощения крутых автомобильных проектов

Поперёк пробок: 7 убойных военных машин, которые можно купить

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Константин Новацкий

Дорожные проблемы мельчают, когда у вас БТР или танк. Особенно в личном пользо­вании, на ходу и в крутой боевой раскраске. Судя по последним объяв­лениям, военную технику в отличном состоянии можно купить как у нас, так и за границей — были бы деньги. Специально для тех, кому бруталь­ность Toyota Land Cruiser, Hummer H1 и КамАЗа кажется недо­статочной, мы собрали семь по-настоящему крутых предло­жений для устрашения городского трафика: от «Клеща» до танка «Гризли».

Армейский «Хаммер»

Humvee 1993 года выпуска
Humvee 1993 года выпуска
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Humvee 1993 года выпуска

Имя Hummer, Humvee или, если строго по-военному, HMMWV, знакомо абсолютно каждому, и по крутости оно где-то между базукой и Шварце­неггером. Но, как ни крути, а лощёный хромиро­ванный «сундук» H2 и гражданский пикап H1 с полиро­ванными боками и худо-бедно цивильным салоном — лишь производные того самого боевого автомо­биля, что исчертил колёсами большин­ство «горячих» мест планеты. Можно ли купить один из таких, чтобы гонять по пригороду Сан-Диего или навещать спальные районы Сиэтла? Можно — хоть два!

Весной на аукционе eBay выставили сразу пару армейских «Хаммеров». Всё как полагается: служили, были списаны, подготов­лены к мирной эксплу­атации, но не лишены приятных «игрушек», вроде броне­листов, кевларовых сидений, башни для снайпера и муляжей стрелкового оружия. То что нужно для мирного разгона дорожных пробок. Приятным сюрпризом стало то, что машины почти не ездили: бежевый внедорожник с пустынной маскировкой пробежал около 1500 кило­метров, а оливковый, с пулемётом — меньше тысячи.

Ждёте ложку дёгтя в виде ценника? Тогда извините: самый дорогой «Хаммер» оценили примерно в 6,4 миллиона рублей. То есть как средний BMW X5, которому давно перестали уступать дорогу.

«Штейр», «Клещ» или что-то потяжелее?

M274 A5 ½-Ton 4×4 «Mule»
Steyr-Puch Haflinger Series II
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M274 A5 ½-Ton 4×4 «Mule»

Что крутого можно купить на ярмарке, помимо акаци­евого мёда, отсылающего своим названием к советской самоходной гаубице 2С3? Однако кое-где с ярмарок увозят настоящие боевые машины. В марте аукционный дом RM Sotheby’s замутил большую распродажу военной техники, и в числе лотов значились весьма диковинные авто­мобили. Например, «Могучий клещ» Mighty-Mite 1963 года, представ­ляющий собой открытый десантный аналог Suzuki Jimny. Или австрий­ский грузовой Steyr-Puch Haflinger, предназ­наченный для развоза боепри­пасов. Или, например, нечто под назва­нием M274 A5 ½-Ton 4×4 «Mule» от компании Willys — машина-платформа без кузова с одним посадочным местом для водителя.

Да, в отличие от пары «Хаммеров» выше, эти «дембеля» помельче и послабее. Но на парковке какого-нибудь супер­маркета любая из машин способна отвоевать самое крутое место. Какое время — такие победы.

Dodge WC времён Войны

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А этот американский Dodge в своё время успел переплыть океан и очутиться на наших просторах. Более того, военную машину 1943 года выставили на продажу на Авто.ру — в отличном состоянии, в комплекте с радио­станцией, лебёдкой и тканевыми дверными накладками. Со слов продавца, почти 80-лет­ний возраст «Доджа» не стоит брать в расчёт: простая и надёжная, как молоток, рамная конструкция способна пережить что угодно, а 3,8-литровый 92-сильный мотор неприхот­лив, как новобранец. Отдельный фетиш для любителей дерзких пере­строений и контактных парковок — металли­ческие бамперы машины. Кто не увернулся, тот и проиграл…

«Тигр» не нужен?

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Кто сказал, что пятый класс баллистиче­ской защиты и броне­стёкла с бойницами для ведения огня могут оказаться лишними в повсе­дневной жизни? Вдруг вы повздорите с соседом или вам без причины нахамят в вечерней пробке? Хотя трудно пред­ставить ситуацию, в которой владельцу ГАЗ СПМ-2 станут дерзить. Этот 7,6-тонный внедорожник создавался и дорабаты­вался «для дела», но вполне вольготно чувствует себя на городском асфальте, благодаря 205-сильному турбо­дизелю Cummins.

В просторном салоне, предварительно рассчитав­шись, в состоянии сесть восемь человек, плюс водитель за рулём. При необходи­мости покинуть машину можно через пару люков в крыше, но к чему выходить из брониро­ванной капсулы, если ей не грозит ничего проще винтовки СВД? Сиди, слушай радио и расслабляйся.

Боевая амфибия с водомётом

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Увы, подобные лоты всплывают в продаже крайне редко и, как правило, быстро находят покупателя. Но можно ли стать обладателем крупной боевой машины, не выжидая лишних месяцев и не атакуя аукционные площадки по всему миру? О да! Например, вы можете купить армейский вездеход — прямо сейчас, отложив покупку Kia Seltos.

Эта амфибия БРДМ-2, по словам продавца, приобрета­лась с военного хранения, но была модерни­зирована на «гражданке». С техникой и герметич­ностью кузова полный порядок, а мощный водомётный движитель был успешно опробован в бассейне. 5,5-литровая V-образная «восьмёрка» с карбюра­тором развивает не самые выдающиеся 140 лошадиных сил, зато крутящего момента в 350 Ньютон-метров хватает для большин­ства задач на бездорожье. Вдобавок вездеход способен не просто барах­таться в воде, а рассекать гладь со скоростью до 10 кило­метров в час. Что скажете: это или компактный городской кроссовер?

Т-34 на ходу

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А не хотите потратить денег на танк? Настоящий — с башней, гусеницами и дулом. Такой можно купить, причём легально.

Для начала стоит определиться, нужен ли вам оригиналь­ный Т-34 или сгодится его стилизо­ванная копия на хорошем ходу с мотором от артил­лерий­ского тягача АТС-59, приводящим в движение пару гусениц. Если требуется строго аутентич­ный экзем­пляр, то цена не будет низкой: за «тридцатьчетвёрку» в рабочем состоянии попросят минимум 10 милли­онов рублей. В башне и корпусе танка наверняка обнаружатся следы от вражеских снарядов, но мотор и трансмиссия будут «живыми».

Нужно сэкономить? Тогда есть смысл взглянуть на каче­ственную реплику таких легенд, как Т-34, Т-60, СУ-85 или Т-3 PzKpfw историче­ского противника. Качественно изготов­ленный «новодел» обойдётся в 3–5 милли­онов рублей и точно порадует детали­зацией. А вдобавок потраченные деньги можно частично вернуть, сдавая танк в аренду для съёмок историче­ских фильмов. Что скажете?

Американский Grizzly с пулемётами

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Жаль, что этот средний танк продают не у нас. Прямо сейчас где-то за океаном можно получить в личное пользо­вание реальный канадский M4A1 с 75-милли­метровым орудием. Правда, цена кусается и царапа­ется похлеще настоящего гризли. Вы готовы? За 77-летнюю 30-тонную гусеничную броне­машину с парой фейковых пулемётов 30-го и 50-го калибра просят экви­валент 25 миллионам российских рублей. С другой стороны, торги завер­шатся к концу ноября, так что продавец сможет получить намного больше. Впрочем, покупатель тоже не расстроится: Grizzly выглядит старень­ким лишь по документам. Все механизмы и системы прошли обслужи­вание и готовы к бою… за всеобщее внимание и парковочное место.

Боевая машина в обычной жизни — это...

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