Поперёк пробок: 7 убойных военных машин, которые можно купить
Константин Новацкий
Дорожные проблемы мельчают, когда у вас БТР или танк. Особенно в личном пользовании, на ходу и в крутой боевой раскраске. Судя по последним объявлениям, военную технику в отличном состоянии можно купить как у нас, так и за границей — были бы деньги. Специально для тех, кому брутальность Toyota Land Cruiser, Hummer H1 и КамАЗа кажется недостаточной, мы собрали семь по-настоящему крутых предложений для устрашения городского трафика: от «Клеща» до танка «Гризли».
Армейский «Хаммер»
Имя Hummer, Humvee или, если строго по-военному, HMMWV, знакомо абсолютно каждому, и по крутости оно
Весной на аукционе eBay выставили сразу пару армейских «Хаммеров». Всё как полагается: служили, были списаны, подготовлены к мирной эксплуатации, но не лишены приятных «игрушек», вроде бронелистов, кевларовых сидений, башни для снайпера и муляжей стрелкового оружия. То что нужно для мирного разгона дорожных пробок. Приятным сюрпризом стало то, что машины почти не ездили: бежевый внедорожник с пустынной маскировкой пробежал около 1500 километров, а оливковый, с пулемётом — меньше тысячи.
Ждёте ложку дёгтя в виде ценника? Тогда извините: самый дорогой «Хаммер» оценили примерно в 6,4 миллиона рублей. То есть как средний BMW X5, которому давно перестали уступать дорогу.
«Штейр», «Клещ» или что-то потяжелее?
Что крутого можно купить на ярмарке, помимо акациевого мёда, отсылающего своим названием к советской самоходной гаубице 2С3? Однако кое-где с ярмарок увозят настоящие боевые машины. В марте аукционный дом RM Sotheby’s замутил большую распродажу военной техники, и в числе лотов значились весьма диковинные автомобили. Например, «Могучий клещ» Mighty-Mite 1963 года, представляющий собой открытый десантный аналог Suzuki Jimny. Или австрийский грузовой Steyr-Puch Haflinger, предназначенный для развоза боеприпасов. Или, например, нечто под названием M274 A5 ½-Ton 4×4 «Mule» от компании Willys — машина-платформа без кузова с одним посадочным местом для водителя.
Да, в отличие от пары «Хаммеров» выше, эти «дембеля» помельче и послабее. Но на парковке какого-нибудь супермаркета любая из машин способна отвоевать самое крутое место. Какое время — такие победы.
Dodge WC времён Войны
А этот американский Dodge в своё время успел переплыть океан и очутиться на наших просторах. Более того, военную машину 1943 года выставили на продажу на Авто.ру — в отличном состоянии, в комплекте с радиостанцией, лебёдкой и тканевыми дверными накладками. Со слов продавца, почти
«Тигр» не нужен?
Кто сказал, что пятый класс баллистической защиты и бронестёкла с бойницами для ведения огня могут оказаться лишними в повседневной жизни? Вдруг вы повздорите с соседом или вам без причины нахамят в вечерней пробке? Хотя трудно представить ситуацию, в которой владельцу ГАЗ
В просторном салоне, предварительно рассчитавшись, в состоянии сесть восемь человек, плюс водитель за рулём. При необходимости покинуть машину можно через пару люков в крыше, но к чему выходить из бронированной капсулы, если ей не грозит ничего проще винтовки СВД? Сиди, слушай радио и расслабляйся.
Боевая амфибия с водомётом
Увы, подобные лоты всплывают в продаже крайне редко и, как правило, быстро находят покупателя. Но можно ли стать обладателем крупной боевой машины, не выжидая лишних месяцев и не атакуя аукционные площадки по всему миру? О да! Например, вы можете купить армейский вездеход — прямо сейчас, отложив покупку Kia Seltos.
Эта амфибия БРДМ-2, по словам продавца, приобреталась с военного хранения, но была модернизирована на «гражданке». С техникой и герметичностью кузова полный порядок, а мощный водомётный движитель был успешно опробован в бассейне. 5,5-литровая
Т-34 на ходу
А не хотите потратить денег на танк? Настоящий — с башней, гусеницами и дулом. Такой можно купить, причём легально.
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